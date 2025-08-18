Newsblog zum Ukraine-Krieg Kiew meldet Schlag gegen russische Eliteeinheit

Standbild aus einem Drohnenvideo, das der ukrainische Generalstab veröffentlicht hat: Der Angriff galt offenbar der russischen "Rubikon"-Einheit, die in der Ukraine gefürchtet ist. (Quelle: Screenshot Facebook/@General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Russlands gefürchtete "Rubikon"-Einheit hat wohl einen schweren Treffer kassiert. Auch die russische "Druschba"-Pipeline wurde Ziel. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 22. August

Kiew meldet Schlag gegen russische Eliteeinheit

Der ukrainischen Armee ist offenbar ein bedeutender Schlag gegen eine gefürchtete russische Drohneneinheit gelungen. Das berichtete der ukrainische Generalstab am Freitagabend auf Facebook. Demnach haben ukrainische Artilleristen einen Kommando-Posten der russischen "Rubikon"-Einheit in der Region Donezk mit Raketen zerstört. Bei dem Angriff sei auch ein großes Waffenlager der Einheit zerstört worden. Der Generalstab veröffentlichte ein Drohnenvideo, das den Angriff zeigen sollte.

"Einheiten der Raketentruppen haben in Zusammenarbeit mit anderen Verteidigungskräften eine Reihe wichtiger Ziele des russischen Angreifers attackiert", heißt es in der Mitteilung aus Kiew. "Kürzlich wurden in den besetzten Gebieten der Region Donezk der Kontrollpunkt der russischen ,Rubikon'-Drohnen-Einheit und ein großes Munitionslager zerstört".

Die "Rubikon"-Einheit ist bei ukrainischen Soldaten gefürchtet. Sie wurde im August 2024 auf Betreiben des russischen Verteidigungsministers eingerichtet. Die Einheit macht gezielt Jagd auf ukrainische Drohnen-Einheiten, vor allem an den besonders umkämpften Frontabschnitten bei Pokrowsk. "Die Russen sind dort dabei, eine systematischere und auch anpassungsfähigere Form der Drohnenkriegsführung zu implementieren, die man so bisher von ihnen nicht kannte", sagte der Militärexperte Franz-Stefan Gady dazu kürzlich im Interview mit t-online.

