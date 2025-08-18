t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine-Krieg: Kiew meldet Schlag gegen russische Eliteeinheit "Rubikon"

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Kiew meldet Schlag gegen russische Eliteeinheit

Von J. Seiferth, M. Küper, C. Cöln, A. Janzen, F. Michalski, S. Cleven, T. Schibilla, K. Hitscher
Aktualisiert am 22.08.2025 - 20:53 UhrLesedauer: 44 Min.
Standbild aus einem Drohnenvideo, das der ukrainische Generalstab veröffentlicht hat: Der Angriff galt offenbar der russischen "Rubikon"-Einheit, die in der Ukraine gefürchtet ist.Vergrößern des Bildes
Standbild aus einem Drohnenvideo, das der ukrainische Generalstab veröffentlicht hat: Der Angriff galt offenbar der russischen "Rubikon"-Einheit, die in der Ukraine gefürchtet ist. (Quelle: Screenshot Facebook/@General Staff of the Armed Forces of Ukraine )
Russlands gefürchtete "Rubikon"-Einheit hat wohl einen schweren Treffer kassiert. Auch die russische "Druschba"-Pipeline wurde Ziel. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Freitag, 22. August

Kiew meldet Schlag gegen russische Eliteeinheit

Der ukrainischen Armee ist offenbar ein bedeutender Schlag gegen eine gefürchtete russische Drohneneinheit gelungen. Das berichtete der ukrainische Generalstab am Freitagabend auf Facebook. Demnach haben ukrainische Artilleristen einen Kommando-Posten der russischen "Rubikon"-Einheit in der Region Donezk mit Raketen zerstört. Bei dem Angriff sei auch ein großes Waffenlager der Einheit zerstört worden. Der Generalstab veröffentlichte ein Drohnenvideo, das den Angriff zeigen sollte.

"Einheiten der Raketentruppen haben in Zusammenarbeit mit anderen Verteidigungskräften eine Reihe wichtiger Ziele des russischen Angreifers attackiert", heißt es in der Mitteilung aus Kiew. "Kürzlich wurden in den besetzten Gebieten der Region Donezk der Kontrollpunkt der russischen ,Rubikon'-Drohnen-Einheit und ein großes Munitionslager zerstört".

Dieses Standbild aus dem Video soll eines der getroffenen Ziele vor dem Angriff zeigen.Vergrößern des Bildes
Dieses Standbild aus dem Video soll eines der getroffenen Ziele vor dem Angriff zeigen. (Quelle: Screenshot Facebook/@General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Die "Rubikon"-Einheit ist bei ukrainischen Soldaten gefürchtet. Sie wurde im August 2024 auf Betreiben des russischen Verteidigungsministers eingerichtet. Die Einheit macht gezielt Jagd auf ukrainische Drohnen-Einheiten, vor allem an den besonders umkämpften Frontabschnitten bei Pokrowsk. "Die Russen sind dort dabei, eine systematischere und auch anpassungsfähigere Form der Drohnenkriegsführung zu implementieren, die man so bisher von ihnen nicht kannte", sagte der Militärexperte Franz-Stefan Gady dazu kürzlich im Interview mit t-online.

Serhij K. verweigert Auslieferung nach Deutschland

Am Donnerstag haben italienische Ermittler einen Verdächtigen im Fall des Anschlags auf die Nord-Stream-Pipelines gefasst. Jetzt wurde Serhij K. einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Waffenhilfe für Kiew: Mehrheit der Republikaner erstmals dafür

Überraschender Stimmungswandel in den USA. Auch eine Mehrheit der Republikaner will Waffenlieferungen an Kiew. Lässt sich Trump davon beeindrucken? Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Putin will das Herzstück des Donbass

Russland setzt die Ukrainer im Donbass unter Druck. Doch am ukrainischen Festungsgürtel scheitern die Angreifer bisher. Nun sucht der Kremlchef einen anderen Weg zur Eroberung des Gebiets. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Druschba-Pipeline attackiert – Folgen für Deutschland?

Die Ukraine attackiert Russlands Öl-Pipeline Druschba. Das trifft nicht nur Ungarn und die Slowakei. Auch Folgen für die ostdeutsche PCK-Raffinerie werden geprüft. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Ex-Staatschef enthüllt: "Putins Taktik ist professionelles Lügen"

Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj könnten zu direkten Gesprächen zusammentreffen. Was den ukrainischen Präsidenten bei Verhandlungen erwarten würde. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Seedrohne tötet wohl russische Elite-Taucher

Bei einem Vorfall im Schwarzen Meer sind nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR fünf russische Kampftaucher ums Leben gekommen. Demnach war eine ukrainische Seedrohne während eines Einsatzes in der Bucht von Noworossijsk vom Kontrollzentrum getrennt worden. Grund dafür sei russische Sabotage gewesen. In der Folge habe die Drohne manövrierunfähig im Wasser getrieben.

Eine ukrainische Seedrohne (Symbolbild): Bei einer Explosion sollen fünf russische Kampftaucher getötet worden sein.Vergrößern des Bildes
Eine ukrainische Seedrohne (Symbolbild): Bei einer Explosion sollen fünf russische Kampftaucher getötet worden sein. (Quelle: Screenshot / Telegram)

Laut HUR habe das russische Militär später fünf Spezialkräfte beauftragt, das Gerät aus dem Wasser zu bergen. Beim Versuch, die Drohne zu untersuchen, sei es zu einer Explosion gekommen, bei der alle fünf Taucher ums Leben gekommen seien. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Nach Darstellung des HUR gehörten die betroffenen Soldaten einer russischen Eliteeinheit für Unterwassereinsätze an. Diese werde besonders ausgebildet, finanziert und ausgerüstet. Eine offizielle Stellungnahme russischer Behörden liegt bislang nicht vor.

Ukraine greift "Druschba"-Pipeline erneut an

Immer wieder attackierte die Ukraine in den vergangenen Monaten die russische Öl-Infrastruktur an. In der vergangenen Nacht gelang dem 14. Regiment der ukrainischen Drohneneinheiten ein weiterer Schlag. Wie der Kommandant der Einheit berichtete, zerstörten Drohnen die Unetscha-Pumpstation in der russischen Region Brjansk zumindest teilweise.

Auf Videos, die von der ukrainischen Armee auf Telegram geteilt wurden, ist zu sehen, wie ein großes Feuer aus der Anlage lodert. Die Unetscha-Pumpstation ist ein wichtiger Teil der Druschba-Pipeline, die die russischen Ölfelder mit Raffinerien in Europa verbindet. Insbesondere Ungarn und die Slowakei beziehen große Teile ihres Gasbedarfs aus Russland, auch Belarus bekommt viel Gas über die "Druschba"-Pipeline.

Es ist bereits der dritte Angriff auf die Pumpstation Unetscha. Bereits am 6. und am 13. August attackierte die Ukraine die Anlage in der Region Brjansk mit Drohnen, konnte in beiden Fällen allerdings keine großen Schäden verursachen.

Ukrainische Spezialeinheit soll russischen Treibstoff-Güterzug angegriffen haben

Eine Spezialeinheit der ukrainischen Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Donnerstag einen russischen Güterzug nahe der Stadt Dschankoj auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim angegriffen. Der Zug soll Treibstoff für die russische Armee transportiert haben. Dschankoj im Norden der Ukraine ist ein wichtiger Umschlagplatz der russischen Truppen.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
DeutschlandDonezkFacebookKiewMilitärOmid NouripourRepublikanerRusslandSlowakeiTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSAUkraineUngarnWladimir PutinWolodymyr Selenskyj
