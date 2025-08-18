Sollte unserer Redaktion eine wichtige Nachricht vorliegen, informieren wir Sie schnell per eMail. Datenschutzhinweis

Norwegen kündigt Millionenhilfe für die Ukraine an

Bei der Militärhilfe für die Ukraine gemeinsam mit Deutschland hat sich Norwegen am Sonntag zu einem Beitrag von umgerechnet fast 600 Millionen Euro bereit erklärt. Dadurch sollen der Ukraine zwei komplette Luftabwehrsysteme vom Typ Patriot zur Verfügung gestellt werden, erklärte die norwegische Regierung am Sonntag. Die Systeme seien derzeit in Deutschland und würden "so bald wie möglich" an die Ukraine geliefert, hieß es.

Die USA werden den Angaben zufolge die übergebenen Patriot-Systeme ersetzen, und Norwegen wird finanziell im Rahmen seines mehrjährigen Hilfspakets für die Ukraine beim Ersatz mitwirken.

US-Präsident Donald Trump, der lange Zeit Waffenlieferungen an die Ukraine abgelehnt hatte, hatte im Juli die Lieferung von Patriot-Abwehrsystemen an das Land angekündigt. Bezahlen sollen für die Patriots allerdings europäische Länder wie Deutschland. Die Bundesregierung kündigte damals an, zwei Patriot-Systeme im Wert von insgesamt zwei Milliarden Euro von den USA kaufen zu wollen, um sie an Kiew weiterzugeben.

Russland: Mit der Ukraine je 146 Gefangene ausgetauscht

Die russische Regierung meldet einen neuen Gefangenenaustausch mit der Ukraine. Von jeder Seite seien 146 Gefangene übergeben worden, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die freigelassenen Russen befinden sich demnach in Belarus, sie werden psychologisch und medizinisch betreut. Unter den Russen seien auch acht Bewohner der Grenzregion Kursk. Der Gefangenenaustausch sei von den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelt worden.

Vor russischem Sapad-Manöver: Ukraine warnt Belarus

Nicht nur die Nato-Staaten verfolgen die für Mitte September angesetzte Sapad-Militärübung von Belarus und Russland mit Sorge – insbesondere die ukrainische Regierung spricht eine klare Warnung aus. In einer Mitteilung zog das ukrainische Außenministerium Parallelen zu dem Beginn der russischen Invasion von 2022 und ruft seine westlichen Partner dazu auf, "wachsam zu bleiben". Lesen Sie hier mehr dazu.

Selenskyj gratuliert Ukrainern zum Unabhängigkeitstag

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dreieinhalb Jahre nach Kriegsbeginn seinen Landsleuten zum Unabhängigkeitstag gratuliert. "Wir werden eine Ukraine schaffen, die genügend Kraft und Potenz hat, um in Sicherheit und Frieden zu leben", versprach Selenskyj in seiner auf Telegram verbreiteten Ansprache.

Auf dem Video ist er vor dem Hintergrund des Unabhängigkeitsplatzes in Kiew zu sehen. Die mächtige Freiheitsstatue auf dem Maidan sei auch ein Symbol für die Unzerstörbarkeit der Ukraine, die dem Angriffskrieg Russlands seit dreieinhalb Jahren standgehalten habe, betonte er in dem Video.

Kolumne "Russendisko": Sie machen Putins Regime wirklich Angst

Widerspruch hört und liest das Regime im Kreml gar nicht gern, das bekommen Russlands kritische Künstler zu spüren. Meint Wladimir Kaminer. Lesen Sie hier die gesamte Kolumne.

Norwegen unterstützt Patriot-Lieferung an Ukraine mit rund 600 Millionen Euro

Norwegen unterstützt die deutsche Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen an die Ukraine mit umgerechnet rund 600 Millionen Euro. Dies teilte die norwegische Regierung mit. "Gemeinsam mit Deutschland sorgen wir nun dafür, dass die Ukraine schlagkräftige Luftabwehrsysteme erhält", erklärte Ministerpräsident Jonas Gahr Stoere. Norwegen und Deutschland finanzieren demnach zwei Patriot-Systeme samt Raketen, die von Deutschland an die Ukraine geliefert werden.