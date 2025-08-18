t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikUkraine

Ukraine-Krieg: Pentagon verweigert wohl ATAMCS-Angriffe aus Russland

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextNach zwölf Jahren: Musiker gibt Comeback
TextEx-US-Politiker klagt über Knastkleidung
TextVermisste (13) im Ausland aufgetaucht
TextSky-Moderatorin mit Interview-Fauxpas
TextRaab und Elton bekommen neue RTL-Show

Newsblog zum Ukraine-Krieg
USA untersagen wohl ATACMS-Angriffe auf Russland

Von J. Seiferth, M. Küper, C. Cöln, A. Janzen, F. Michalski, S. Cleven, T. Schibilla, K. Hitscher
Aktualisiert am 24.08.2025 - 00:27 UhrLesedauer: 47 Min.
Nowoschachtinsk: Hier brennt seit Tagen eine Ölraffinerie.Vergrößern des Bildes
Nowoschachtinsk: Hier brennt seit Tagen eine Ölraffinerie. (Quelle: X/@Osinttechnical)
News folgen

Die Ukraine hat einen Kampfjet verloren. Das Pentagon erlaubt offenbar keine ATACMS-Angriffe auf Russsland. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Loading...
Symbolbild für eingebettete Inhalte

Embed

Sonntag, 24. August

Loading...

USA untersagen wohl Ukraine ATACMS-Angriffe auf Russland

Die USA untersagen der Ukraine einem Medienbericht zufolge, die von ihnen gelieferten Langstreckenraketen vom Typ ATACMS für Angriffe auf Ziele in Russland zu nutzen. Dies berichtet die Zeitung "Wall Street Journal" unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. Stellungnahmen der Regierungen in Washington und Kiew liegen zunächst nicht vor. In mindestens einem Fall habe das Pentagon Kiews Bitte um Genehmigung für einen Angriff versagt. Anfragen müssen von Verteidigungsminister Pete Hegseth freigegeben werden.

Samstag, 23. August

Nach Drohnenattacke: Russische Raffinerie brennt seit Tagen

Im russischen Nowoschachtinsk brennt eine Ölraffinerie – am inzwischen dritten Tag in Folge. Am Donnerstag hatten ukrainische Drohnen die Raffinerie nördlich von Rostow am Don nahe der Grenze zur Ukraine getroffen. Seitdem steht das Depot in Flammen.

Empfohlener externer Inhalt
X
X

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Videos in den sozialen Netzwerken sollen die Folgen der Feuer zeigen: Tankstellen sollen kein Benzin mehr anbieten können. Andere Videos zeigen lange Schlangen vor Tankstellen.

Ukraine feiert Nationalflagge

Die von Russland mit Krieg überzogene Ukraine begeht den Tag ihrer Nationalfahne. "Diese Flagge verkörpert das Gefühl der Erlösung für die, die wir aus russischer Gefangenschaft zurückholen. Wenn sie die ukrainischen Farben sehen, wissen sie: Das Böse ist vorbei", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Zeremonie. Die blau-gelbe Fahne sei auch ein Symbol der Hoffnung der Ukrainer in den russisch besetzten Gebieten des Landes.

Empfohlener externer Inhalt
X
X

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Auf den Tag der Nationalflagge folgt am Sonntag der ukrainische Unabhängigkeitstag, der an die Loslösung von der Sowjetunion vor 34 Jahren erinnert. Zugleich dauert die großangelegte russische Invasion in die Ukraine dann genau dreieinhalb Jahre.

Eilmeldung

Sollte unserer Redaktion eine wichtige Nachricht vorliegen, informieren wir Sie schnell per eMail. Datenschutzhinweis

Frankreich bestellt italienischen Botschafter ein

Frankreich hat den italienischen Botschafter wegen Äußerungen von Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini in der Debatte um europäische Friedenstruppen in der Ukraine einbestellt. Dem Botschafter sei mitgeteilt worden, dass diese Äußerungen dem Vertrauensklima und der historischen Beziehung zwischen beiden Ländern zuwiderliefen sowie den großen Übereinstimmungen zwischen beiden Ländern, "insbesondere hinsichtlich der unerschütterlichen Unterstützung für die Ukraine", heißt es aus Diplomatenkreisen.

Matteo Salvini ist bekennender Trump-Anhänger.Vergrößern des Bildes
Matteo Salvini (Archivbild): Wegen ihm hat Frankreich dne italienischen Botschafter einberufen. (Quelle: Andrew Medichini/dpa)

Der Botschafter sei bereits am Freitag einbestellt worden. Salvini hatte den französischen Präsidenten Emmanuel Macron wegen dessen Vorschlag, nach einem Friedensschluss europäische Soldaten in der Ukraine zu stationieren, scharf angegriffen. An die Adresse Macrons gerichtet sagte der Parteichef der rechtspopulistischen Lega: "Gehen Sie doch dorthin, wenn Sie wollen. Setzen Sie Ihren Helm auf, Ihre Jacke, Ihr Gewehr und gehen Sie in die Ukraine." Salvini hat Macron bereits wiederholt kritisiert, insbesondere im Zusammenhang mit der Ukraine.

Russland: Weitere Dörfer in der Ostukraine erobert

Russland meldet einen weiteren Vormarsch seiner Invasionstruppen in der Ostukraine. Russische Soldaten hätten die Ortschaften Seredne und Kleban-Byk in der Region Donezk unter ihre Kontrolle gebracht, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Mit der Einnahme von Kleban-Byk nähert sich die russische Armee der strategisch wichtigen Ortschaft Kostjantyniwka an der Straße hin zur Großstadt Kramatorsk, die für die Logistik der ukrainischen Streitkräfte an der Front in Donezk von großer Bedeutung ist. Derzeit hält die russische Armee rund 20 Prozent des ukrainischen Territoriums besetzt.

Ukrainischer Kampfjet MiG-29 stürzt ab – Pilot tot

Die Ukraine hat nach Militärangaben eins ihrer Kampfflugzeuge MiG-29 verloren. Der Pilot sei getötet worden, teilte der Generalstab in Kiew auf Facebook mit. Die Rede war von einem Unfall beim Landeanflug nach einem Kampfeinsatz. Die Unfallursache werde untersucht.

Die MiG-29 ist noch immer im Luftkampf mit anderen Flugzeugen international gefürchtet.Vergrößern des Bildes
MiG-29 (Symbolbild): Ein solcher Kampfjet der Ukraine ist abgestürzt. (Quelle: Sergei Savostyanov via www.imago-images.de/imago-images-bilder)

Der noch zu sowjetischen Zeiten konstruierte Mehrzweckjäger MiG-29 ist mit wenigen Dutzend Exemplaren das am häufigsten vertretene Flugzeug in der kleinen ukrainischen Luftwaffe. Wegen des russischen Angriffskrieges hat die Ukraine auch Maschinen dieses Typs aus anderen Ländern bekommen, so aus Polen und der Slowakei.

Loading...
Loading...
Mehr aus dem Ressort

USA und Europa erarbeiten Sieben-Punkte-Plan für die Ukraine

Die westlichen Verbündeten haben sich offenbar auf ein Grundgerüst für Sicherheitsgarantien an die Ukraine verständigt. Wie der "Spiegel" berichtet, diskutieren derzeit Sicherheitsberater aus den USA und Europa über ein sieben Punkte umfassendes Konzept, das maßgeblich auf Vorschläge der Bundesregierung zurückgeht. Lesen Sie hier mehr dazu.

Moskau sieht Bedingungen für Gipfel als nicht erfüllt an

Ein baldiges Gipfeltreffen von Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist für Russland unrealistisch. "Putin ist bereit, sich mit Selenskyj zu treffen, wenn eine Tagesordnung für den Gipfel vorbereitet ist, und diese Tagesordnung ist überhaupt noch nicht fertig", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow dem US-Fernsehsender NBC.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow.Vergrößern des Bildes
Sergej Lawrow: Der Außenminister sieht die Bedingungen für ein Spitzentreffen von Putin mit Selenskyj für nicht erfüllt an. (Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP Pool/dpa/dpa-bilder)

US-Präsident Donald Trump hatte sich für ein solches Treffen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ausgesprochen. Moskau hatte sich dazu bislang ausweichend geäußert.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BenzinBrüsselDonald TrumpDonezkEUEmmanuel MacronEuropaFacebookFrankreichKiewMatteo SalviniMoskauPete HegsethRusslandSergej LawrowTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSAUkraineWashingtonWladimir PutinWolodymyr Selenskyj
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom