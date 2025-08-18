Newsblog zum Ukraine-Krieg USA untersagen wohl ATACMS-Angriffe auf Russland
Die Ukraine hat einen Kampfjet verloren. Das Pentagon erlaubt offenbar keine ATACMS-Angriffe auf Russsland. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- USA untersagen wohl Ukraine ATACMS-Angriffe auf Russland
- Nach Drohnenattacke: Russische Raffinerie brennt seit Tagen
- Russland: Weitere Dörfer in der Ostukraine erobert
- Ukrainischer Kampfjet MiG-29 stürzt ab – Pilot tot
- Moskau sieht Bedingungen für Gipfel als nicht erfüllt an
- Ukraine erhält zehn Milliarden Dollar aus russischem Vermögen
- Seedrohne tötet wohl russische Elite-Taucher
Sonntag, 24. August
USA untersagen wohl Ukraine ATACMS-Angriffe auf Russland
Die USA untersagen der Ukraine einem Medienbericht zufolge, die von ihnen gelieferten Langstreckenraketen vom Typ ATACMS für Angriffe auf Ziele in Russland zu nutzen. Dies berichtet die Zeitung "Wall Street Journal" unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. Stellungnahmen der Regierungen in Washington und Kiew liegen zunächst nicht vor. In mindestens einem Fall habe das Pentagon Kiews Bitte um Genehmigung für einen Angriff versagt. Anfragen müssen von Verteidigungsminister Pete Hegseth freigegeben werden.
Samstag, 23. August
Nach Drohnenattacke: Russische Raffinerie brennt seit Tagen
Im russischen Nowoschachtinsk brennt eine Ölraffinerie – am inzwischen dritten Tag in Folge. Am Donnerstag hatten ukrainische Drohnen die Raffinerie nördlich von Rostow am Don nahe der Grenze zur Ukraine getroffen. Seitdem steht das Depot in Flammen.
Videos in den sozialen Netzwerken sollen die Folgen der Feuer zeigen: Tankstellen sollen kein Benzin mehr anbieten können. Andere Videos zeigen lange Schlangen vor Tankstellen.
Ukraine feiert Nationalflagge
Die von Russland mit Krieg überzogene Ukraine begeht den Tag ihrer Nationalfahne. "Diese Flagge verkörpert das Gefühl der Erlösung für die, die wir aus russischer Gefangenschaft zurückholen. Wenn sie die ukrainischen Farben sehen, wissen sie: Das Böse ist vorbei", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Zeremonie. Die blau-gelbe Fahne sei auch ein Symbol der Hoffnung der Ukrainer in den russisch besetzten Gebieten des Landes.
Auf den Tag der Nationalflagge folgt am Sonntag der ukrainische Unabhängigkeitstag, der an die Loslösung von der Sowjetunion vor 34 Jahren erinnert. Zugleich dauert die großangelegte russische Invasion in die Ukraine dann genau dreieinhalb Jahre.
Frankreich bestellt italienischen Botschafter ein
Frankreich hat den italienischen Botschafter wegen Äußerungen von Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini in der Debatte um europäische Friedenstruppen in der Ukraine einbestellt. Dem Botschafter sei mitgeteilt worden, dass diese Äußerungen dem Vertrauensklima und der historischen Beziehung zwischen beiden Ländern zuwiderliefen sowie den großen Übereinstimmungen zwischen beiden Ländern, "insbesondere hinsichtlich der unerschütterlichen Unterstützung für die Ukraine", heißt es aus Diplomatenkreisen.
Der Botschafter sei bereits am Freitag einbestellt worden. Salvini hatte den französischen Präsidenten Emmanuel Macron wegen dessen Vorschlag, nach einem Friedensschluss europäische Soldaten in der Ukraine zu stationieren, scharf angegriffen. An die Adresse Macrons gerichtet sagte der Parteichef der rechtspopulistischen Lega: "Gehen Sie doch dorthin, wenn Sie wollen. Setzen Sie Ihren Helm auf, Ihre Jacke, Ihr Gewehr und gehen Sie in die Ukraine." Salvini hat Macron bereits wiederholt kritisiert, insbesondere im Zusammenhang mit der Ukraine.
Russland: Weitere Dörfer in der Ostukraine erobert
Russland meldet einen weiteren Vormarsch seiner Invasionstruppen in der Ostukraine. Russische Soldaten hätten die Ortschaften Seredne und Kleban-Byk in der Region Donezk unter ihre Kontrolle gebracht, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit.
Mit der Einnahme von Kleban-Byk nähert sich die russische Armee der strategisch wichtigen Ortschaft Kostjantyniwka an der Straße hin zur Großstadt Kramatorsk, die für die Logistik der ukrainischen Streitkräfte an der Front in Donezk von großer Bedeutung ist. Derzeit hält die russische Armee rund 20 Prozent des ukrainischen Territoriums besetzt.
Ukrainischer Kampfjet MiG-29 stürzt ab – Pilot tot
Die Ukraine hat nach Militärangaben eins ihrer Kampfflugzeuge MiG-29 verloren. Der Pilot sei getötet worden, teilte der Generalstab in Kiew auf Facebook mit. Die Rede war von einem Unfall beim Landeanflug nach einem Kampfeinsatz. Die Unfallursache werde untersucht.
Der noch zu sowjetischen Zeiten konstruierte Mehrzweckjäger MiG-29 ist mit wenigen Dutzend Exemplaren das am häufigsten vertretene Flugzeug in der kleinen ukrainischen Luftwaffe. Wegen des russischen Angriffskrieges hat die Ukraine auch Maschinen dieses Typs aus anderen Ländern bekommen, so aus Polen und der Slowakei.
USA und Europa erarbeiten Sieben-Punkte-Plan für die Ukraine
Die westlichen Verbündeten haben sich offenbar auf ein Grundgerüst für Sicherheitsgarantien an die Ukraine verständigt. Wie der "Spiegel" berichtet, diskutieren derzeit Sicherheitsberater aus den USA und Europa über ein sieben Punkte umfassendes Konzept, das maßgeblich auf Vorschläge der Bundesregierung zurückgeht. Lesen Sie hier mehr dazu.
Moskau sieht Bedingungen für Gipfel als nicht erfüllt an
Ein baldiges Gipfeltreffen von Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist für Russland unrealistisch. "Putin ist bereit, sich mit Selenskyj zu treffen, wenn eine Tagesordnung für den Gipfel vorbereitet ist, und diese Tagesordnung ist überhaupt noch nicht fertig", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow dem US-Fernsehsender NBC.
US-Präsident Donald Trump hatte sich für ein solches Treffen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ausgesprochen. Moskau hatte sich dazu bislang ausweichend geäußert.
Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP