Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine zerstört russischen Zug: Versorgung abgeschnitten?
Der Ukraine gelingt ein Schlag gegen die russische Treibstoffversorgung. Die Ukraine macht einen Vorschlag für US-Sicherheitsgarantien. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 19. August
Schweiz will Putin-Selenskyj-Gipfel ausrichten
Die Schweiz zeigt sich bereit, ein mögliches Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auszurichten. Außenminister Ignazio Cassis sagte dem schweizerischen Sender SRF: "Wir sind bereit für so ein Treffen und wir danken auch in das uns entgegengebrachte Vertrauen. Wir haben immer unsere Bereitschaft signalisiert, aber es hängt natürlich von dem Willen der Großmächte ab." Lesen Sie hier mehr dazu.
Ukrainische Soldaten zerstören russischen Güterzug
Nach Angaben des Leiters des Zentrums für Besatzungsstudien haben Soldaten der ukrainischen Armee einen russischen Güterzug zerstört. Der Zug, der Treibstoff geladen hatte, fuhr durch die derzeit von Russland besetzte Region Saporischschja.
Nachdem die ukrainischen Streitkräfte den Zug mit Drohnen angegriffen hatten, sieht man auf Videos in den sozialen Medien, wie der Zug lichterloh in Flammen aufging und entgleiste. Dem Bericht zufolge überlebte keines der Mitglieder der russischen Zugbesatzung. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Der Zug fuhr Berichten zufolge zwischen Uroschajne und Tokmak auf der einspurigen Schienenanlage, die die völkerrechtswidrig besetzte Halbinsel Krim mit Russland verbindet. Nach dem Angriff dürfte die Strecke gesperrt bleiben, bis die Gleise repariert und der zerstörte Zug entfernt wurde. Solange dürfte Russland vor allem auf die Kertsch-Brücke angewiesen sein, um seine Truppen im Süden der Ukraine zu versorgen. Die Kertsch-Brücke war zuletzt mehrfach zum Ziel ukrainischer Angriffe geworden.
Experte zum Washington-Gipfel: "Ein Treffen wie eine Audienz eines Kaisers"
Das Aufeinandertreffen von Wolodymyr Selenskyj und Donald Trump verlief dieses Mal ohne Eklat. Ansonsten gab es wenig Konkretes. Ein Experte ordnet die Ergebnisse ein.
Ukrainischer Außenminister: Brauchen schnellen Dreier-Gipfel
Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha fordert nach den neuen nächtlichen russischen Angriffen ein Gipfeltreffen mit den USA und Russland. Ein solches Treffen könne einen Durchbruch auf dem Weg zum Frieden bringen, schreibt der Minister auf der Plattform X. Die Angriffe zeigten, wie entscheidend es sei, das Töten zu beenden, einen dauerhaften Frieden zu erreichen und Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu gewährleisten.
Nach Washington-Gipfel: Russland fliegt großen Luftangriff
Nur kurz nach den Beratungen in Washington für ein Kriegsende hat Russland die Ukraine erneut massiv aus der Luft angegriffen. Das ukrainische Militär meldet einen der größten russischen Luftangriffe in diesem Monat. Insgesamt habe Russland dabei in der Nacht zum Dienstag 270 Drohnen und zehn Raketen eingesetzt, teilt die Luftwaffe mit. Davon seien 230 Drohnen und sechs Raketen von der Luftabwehr abgeschossen worden. An 16 Orten im Land seien Einschläge von vier Raketen und 40 Drohnen registriert worden.
Betroffen waren etwa die Regionen Tschernihiw im Norden und Poltawa im Zentrum des Landes. Dort kam es den Behörden zufolge zu Stromausfällen. Berichte zu Opfern lagen zunächst nicht vor. Russland meldete den Abschuss von 23 ukrainischen Drohnen. In der Region Wolgograd habe ein ukrainischer Drohnenangriff Brände in einer Ölraffinerie und auf dem Dach eines Krankenhauses ausgelöst.
Ukraine-Botschafter: "Wir schauen mal, ob Putin erneut auf Zeit spielt"
Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev hat die Einigkeit beim Ukraine-Gipfel in Washington begrüßt. "Die Bilder von gestern in Washington, die waren wirklich sehr gut. Und das heißt, dass die demokratische Welt zusammensteht", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin".
Zur Frage von Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland als Teil einer Friedenslösung verwies er darauf, wie schwierig dies für sein Land sei. "Es geht nicht nur um Gebiete. Das ist kein Computerspiel, wo man so ein Gebiet abgeben und mit einem Mausklick weiterspielen kann. Dort leben Millionen und Millionen von Ukrainern." Diese seien unter russischer Besatzung.
Es müssten nun aber alle Themen besprochen werden."Wir schauen mal, ob sich Putin darauf einlässt oder erneut auf Zeit spielt", sagte er. Und: "Wir kennen das von den Russen. Sie fangen an mit verschiedenen Arbeitsgruppen, Arbeitskreisen und langen Diskussionen. Und gleichzeitig greift Russland uns tagtäglich mit Bomben, Raketen, wie es berichtet wurde, an."
Macron schlägt Ort für Zweiertreffen von Putin und Selenskyj vor
Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Genf als Standort für ein mögliches Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin ins Spiel gebracht. "Es wird ein neutrales Land sein, vielleicht die Schweiz, ich plädiere für Genf, oder ein anderes Land", sagte Macron in einem am Dienstag ausgestrahlten Interview mit dem französischen TV-Sender LCI. Das Treffen solle laut Macron in Europa stattfinden.
Am Dienstagnachmittag würden Paris und London die Mitglieder der "Koalition der Willigen" darüber informieren, was bei dem Treffen der europäischen Spitzen mit US-Präsident Donald Trump am Montag in Washington beschlossen worden sei, verkündete der französische Staatschef. Direkt im Anschluss werde mit US-Diplomaten über konkrete Sicherheitsgarantien für die Ukraine beraten.
Hinsichtlich möglicher Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland hielt sich Macron mit einem Urteil zurück. Es sei an Kiew, dies zu entscheiden. Jedoch sei bei der Anerkennung besetzter Gebiete Vorsicht geboten. Wenn Staaten denken, "wir können Gebiete mit Gewalt einnehmen", dann öffne das "die Büchse der Pandora".
Ukraine bringt wohl Milliardendeal für Sicherheitsgarantien ins Spiel
Die Ukraine strebt nach einem möglichen Friedensschluss mit Russland langfristige Sicherheitsgarantien seitens der USA an. Dafür schlägt sie ein Rüstungsgeschäft im Umfang von 100 Milliarden Dollar vor, berichtet die "Financial Times". Die Finanzierung soll durch europäische Staaten erfolgen.
