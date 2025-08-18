Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukrainische Seedrohne tötet russische Elite-Taucher

Eine ukrainische Seedrohne (Symbolbild): Bei einer Explosion sollen fünf russische Kampftaucher getötet worden sein. (Quelle: Screenshot / Telegram)

Fünf russische Kampftaucher sterben bei einer Explosion. Die Ukraine greift die russische "Druschba"-Pipeline an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 22. August

Seedrohne tötet wohl russische Elite-Taucher

Bei einem Vorfall im Schwarzen Meer sind nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR fünf russische Kampftaucher ums Leben gekommen. Demnach war eine ukrainische Seedrohne während eines Einsatzes in der Bucht von Noworossijsk vom Kontrollzentrum getrennt worden. Grund dafür sei russische Sabotage gewesen. In der Folge habe die Drohne manövrierunfähig im Wasser getrieben.

Laut HUR habe das russische Militär später fünf Spezialkräfte beauftragt, das Gerät aus dem Wasser zu bergen. Beim Versuch, die Drohne zu untersuchen, sei es zu einer Explosion gekommen, bei der alle fünf Taucher ums Leben gekommen seien. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Nach Darstellung des HUR gehörten die betroffenen Soldaten einer russischen Eliteeinheit für Unterwassereinsätze an. Diese werde besonders ausgebildet, finanziert und ausgerüstet. Eine offizielle Stellungnahme russischer Behörden liegt bislang nicht vor.

Ukraine greift "Druschba"-Pipeline erneut an

Immer wieder attackierte die Ukraine in den vergangenen Monaten die russische Öl-Infrastruktur an. In der vergangenen Nacht gelang dem 14. Regiment der ukrainischen Drohneneinheiten ein weiterer Schlag. Wie der Kommandant der Einheit berichtete, zerstörten Drohnen die Unetscha-Pumpstation in der russischen Region Brjansk zumindest teilweise.

Auf Videos, die von der ukrainischen Armee auf Telegram geteilt wurden, ist zu sehen, wie ein großes Feuer aus der Anlage lodert. Die Unetscha-Pumpstation ist ein wichtiger Teil der Druschba-Pipeline, die die russischen Ölfelder mit Raffinerien in Europa verbindet. Insbesondere Ungarn und die Slowakei beziehen große Teile ihres Gasbedarfs aus Russland, auch Belarus bekommt viel Gas über die "Druschba"-Pipeline.

Es ist bereits der dritte Angriff auf die Pumpstation Unetscha. Bereits am 6. und am 13. August attackierte die Ukraine die Anlage in der Region Brjansk mit Drohnen, konnte in beiden Fällen allerdings keine großen Schäden verursachen.

