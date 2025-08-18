Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukrainische Seedrohne tötet russische Elite-Taucher
Fünf russische Kampftaucher sterben bei einer Explosion. Die Ukraine greift die russische "Druschba"-Pipeline an. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Seedrohne tötet wohl russische Elite-Taucher
- Ukraine greift "Druschba"-Pipeline erneut an
- Nouripour fordert Einsatz deutscher Marschflugkörper
- Ukraine meldet Erfolge bei Pokrowsk
- Angriffe auf Russland: Trump deutet Kehrtwende an
- Russland greift Fabrik von US-Firma an
- Kreml zu Friedensbemühungen der Europäer: "Weg ins Nirgendwo"
- Hinweise auf Gipfelort verdichten sich
Freitag, 22. August
Seedrohne tötet wohl russische Elite-Taucher
Bei einem Vorfall im Schwarzen Meer sind nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR fünf russische Kampftaucher ums Leben gekommen. Demnach war eine ukrainische Seedrohne während eines Einsatzes in der Bucht von Noworossijsk vom Kontrollzentrum getrennt worden. Grund dafür sei russische Sabotage gewesen. In der Folge habe die Drohne manövrierunfähig im Wasser getrieben.
Laut HUR habe das russische Militär später fünf Spezialkräfte beauftragt, das Gerät aus dem Wasser zu bergen. Beim Versuch, die Drohne zu untersuchen, sei es zu einer Explosion gekommen, bei der alle fünf Taucher ums Leben gekommen seien. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.
Nach Darstellung des HUR gehörten die betroffenen Soldaten einer russischen Eliteeinheit für Unterwassereinsätze an. Diese werde besonders ausgebildet, finanziert und ausgerüstet. Eine offizielle Stellungnahme russischer Behörden liegt bislang nicht vor.
Ukraine greift "Druschba"-Pipeline erneut an
Immer wieder attackierte die Ukraine in den vergangenen Monaten die russische Öl-Infrastruktur an. In der vergangenen Nacht gelang dem 14. Regiment der ukrainischen Drohneneinheiten ein weiterer Schlag. Wie der Kommandant der Einheit berichtete, zerstörten Drohnen die Unetscha-Pumpstation in der russischen Region Brjansk zumindest teilweise.
Auf Videos, die von der ukrainischen Armee auf Telegram geteilt wurden, ist zu sehen, wie ein großes Feuer aus der Anlage lodert. Die Unetscha-Pumpstation ist ein wichtiger Teil der Druschba-Pipeline, die die russischen Ölfelder mit Raffinerien in Europa verbindet. Insbesondere Ungarn und die Slowakei beziehen große Teile ihres Gasbedarfs aus Russland, auch Belarus bekommt viel Gas über die "Druschba"-Pipeline.
Es ist bereits der dritte Angriff auf die Pumpstation Unetscha. Bereits am 6. und am 13. August attackierte die Ukraine die Anlage in der Region Brjansk mit Drohnen, konnte in beiden Fällen allerdings keine großen Schäden verursachen.
Ukrainische Spezialeinheit soll russischen Treibstoff-Güterzug angegriffen haben
Eine Spezialeinheit der ukrainischen Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Donnerstag einen russischen Güterzug nahe der Stadt Dschankoj auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim angegriffen. Der Zug soll Treibstoff für die russische Armee transportiert haben. Dschankoj im Norden der Ukraine ist ein wichtiger Umschlagplatz der russischen Truppen.
Ukraine-Verhandlungen: Keine Informationen an US-Verbündete
Die amerikanische Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard soll laut einem Bericht von CBS News bereits vor Wochen angeordnet haben, keine Informationen über die Ukraineverhandlungen der USA mit Verbündeten zu teilen. In der Regel arbeiten die USA als Teil der Five Eyes mit Australien, Großbritannien, Kanada und Neuseeland eng zusammen. Die von Gabbard unterschriebene Anordnung soll jede Weitergabe von Informationen über die Verhandlungen als "NOFORN", nicht für ausländische Dienste, eingeordnet haben.
Nouripour fordert Einsatz deutscher Marschflugkörper
Der Grünen-Politiker Omid Nouripour fordert eine stärkere deutsche Unterstützung der Ukraine. Das russische Militär rücke auf dem Schlachtfeld immer weiter vor, sagte der Vizepräsident des Bundestages den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Durchhaltefähigkeit der Ukraine hängt nicht zuletzt von unseren Waffenlieferungen ab. Deshalb müssen wir die Ukraine mit allem, was wir haben, unterstützen – auch mit Marschflugkörpern."
In Deutschland wird schon länger über eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern mit etwa 500 Kilometern Reichweite an die Ukraine diskutiert. Der frühere Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte dies abgelehnt, aus der Sorge heraus, Deutschland damit zur Kriegspartei zu machen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) machte Ende Mai deutlich, dass er eine Lieferung nicht ausschließt. Inzwischen wurde allerdings verabredet, dass Deutschland der Ukraine beim Bau eigener weitreichender Waffen hilft.
Russland meldet Tote nach ukrainischem Angriff
Bei einem ukrainischen Angriff auf die von Russland besetzte Stadt Jenakijewe sind nach russischen Angaben zwei Menschen getötet worden. Zudem seien 21 verletzt worden, schreibt der von der Regierung in Moskau eingesetzte Gouverneur der Region Donezk, Denis Puschilin, auf Telegram. Der Angriff sei mit Raketen und Drohnen erfolgt. Eine ukrainische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Donnerstag, 21. August
Ukraine meldet Erfolge bei Pokrowsk
Der Verkehrsknotenpunkt Pokrowsk in der ostukrainischen Region Donezk ist erneut Mittelpunkt schwerer Kämpfe russischer und ukrainischer Truppen gewesen. Von dort wurden dem Generalstab in Kiew bis zum frühen Abend insgesamt 24 bewaffnete Zusammenstöße gemeldet, wie die Generalität auf Facebook mitteilte.
Allerdings gingen dieses Mal nicht die Russen, sondern vielmehr die Ukrainer zum Angriff über, wie Armeechef Olexander Syrskyj auf Telegram mitteilte. Dabei sei es gelungen, sechs Ortschaften zurückzuerobern. "Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit des Feindes erfüllen die Einheiten der Streitkräfte und der Nationalgarde der Ukraine ihre Aufgaben mit Ehre", schrieb er. "Als Ergebnis erfolgreicher Schlag- und Suchaktionen wurden sechs Ortschaften gesäubert und Hunderte russischer Besatzer vernichtet." Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.
Das ukrainische Militär hat vor wenigen Tagen sein Truppenaufgebot rund um Pokrowsk verstärkt, um die stetig vorrückenden russischen Einheiten zu stoppen. Die Stadt Pokrowsk ist in monatelangen schweren Kämpfen bereits weitestgehend zerstört worden.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP