Emmanuel Macron (Archivbild): Der französische Präsident war am Montag mit in Washington. (Quelle: IMAGO/Yves Herman//Pool/Bestimage/imago)

Macron schlägt einen Ort für ein Treffen von Putin und Selenskyj. Die Ukraine macht einen Vorschlag für US-Sicherheitsgarantien. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 19. August

Ukrainischer Außenminister: Brauchen schnellen Dreier-Gipfel

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha fordert nach den neuen nächtlichen russischen Angriffen ein Gipfeltreffen mit den USA und Russland. Ein solches Treffen könne einen Durchbruch auf dem Weg zum Frieden bringen, schreibt der Minister auf der Plattform X. Die Angriffe zeigten, wie entscheidend es sei, das Töten zu beenden, einen dauerhaften Frieden zu erreichen und Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu gewährleisten.

Nach Washington-Gipfel: Russland fliegt großen Luftangriff

Nur kurz nach den Beratungen in Washington für ein Kriegsende hat Russland die Ukraine erneut massiv aus der Luft angegriffen. Das ukrainische Militär meldet einen der größten russischen Luftangriffe in diesem Monat. Insgesamt habe Russland dabei in der Nacht zum Dienstag 270 Drohnen und zehn Raketen eingesetzt, teilt die Luftwaffe mit. Davon seien 230 Drohnen und sechs Raketen von der Luftabwehr abgeschossen worden. An 16 Orten im Land seien Einschläge von vier Raketen und 40 Drohnen registriert worden.

Betroffen waren etwa die Regionen Tschernihiw im Norden und Poltawa im Zentrum des Landes. Dort kam es den Behörden zufolge zu Stromausfällen. Berichte zu Opfern lagen zunächst nicht vor. Russland meldete den Abschuss von 23 ukrainischer Drohnen. In der Region Wolgograd habe ukrainischer Drohnenangriff Brände in einer Ölraffinerie und auf dem Dach eines Krankenhauses ausgelöst.

Ukraine-Botschafter: "Wir schauen mal, ob Putin erneut auf Zeit spielt"

Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev hat die Einigkeit beim Ukraine-Gipfel in Washington begrüßt. "Die Bilder von gestern in Washington, die waren wirklich sehr gut. Und das heißt, dass die demokratische Welt steht zusammen", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin".