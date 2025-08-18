Newsblog zum Ukraine-Krieg Macron schlägt Ort für Treffen von Putin und Selenskyj vor
Macron schlägt einen Ort für ein Treffen von Putin und Selenskyj. Die Ukraine macht einen Vorschlag für US-Sicherheitsgarantien. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 19. August
Ukrainischer Außenminister: Brauchen schnellen Dreier-Gipfel
Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha fordert nach den neuen nächtlichen russischen Angriffen ein Gipfeltreffen mit den USA und Russland. Ein solches Treffen könne einen Durchbruch auf dem Weg zum Frieden bringen, schreibt der Minister auf der Plattform X. Die Angriffe zeigten, wie entscheidend es sei, das Töten zu beenden, einen dauerhaften Frieden zu erreichen und Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu gewährleisten.
Nach Washington-Gipfel: Russland fliegt großen Luftangriff
Nur kurz nach den Beratungen in Washington für ein Kriegsende hat Russland die Ukraine erneut massiv aus der Luft angegriffen. Das ukrainische Militär meldet einen der größten russischen Luftangriffe in diesem Monat. Insgesamt habe Russland dabei in der Nacht zum Dienstag 270 Drohnen und zehn Raketen eingesetzt, teilt die Luftwaffe mit. Davon seien 230 Drohnen und sechs Raketen von der Luftabwehr abgeschossen worden. An 16 Orten im Land seien Einschläge von vier Raketen und 40 Drohnen registriert worden.
Betroffen waren etwa die Regionen Tschernihiw im Norden und Poltawa im Zentrum des Landes. Dort kam es den Behörden zufolge zu Stromausfällen. Berichte zu Opfern lagen zunächst nicht vor. Russland meldete den Abschuss von 23 ukrainischer Drohnen. In der Region Wolgograd habe ukrainischer Drohnenangriff Brände in einer Ölraffinerie und auf dem Dach eines Krankenhauses ausgelöst.
Ukraine-Botschafter: "Wir schauen mal, ob Putin erneut auf Zeit spielt"
Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev hat die Einigkeit beim Ukraine-Gipfel in Washington begrüßt. "Die Bilder von gestern in Washington, die waren wirklich sehr gut. Und das heißt, dass die demokratische Welt steht zusammen", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin".
Zur Frage von Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland als Teil einer Friedenslösung verwies er darauf, für schwierig dies für sein Land sei. "Es geht nicht nur um Gebiete. Das ist kein Computerspiel, wo man so ein Gebiet da abgeben kann und weiterspielen kann mit Mausklick. Dort leben Millionen und Millionen von Ukrainern." Diese seien heute unter russischer Besatzung.
Es müssten nun aber alle Themen besprochen werden."Wir schauen mal, ob Putin da einlässt oder erneut auf Zeit spielt", sagte er. Und: "Wir wissen das von den Russen. Sie fangen an mit verschiedenen Arbeitsgruppen und Arbeitskreisen und langen Diskussionen. Und gleichzeitig greift Russland uns tagtäglich mit Bomben, Raketen, wie es berichtet wurde, an."
Macron schlägt Ort für Zweiertreffen von Putin und Selenskyj vor
Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Genf als Standort für ein mögliches Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin ins Spiel gebracht. "Es wird ein neutrales Land sein, vielleicht die Schweiz, ich plädiere für Genf, oder ein anderes Land", sagte Macron in einem am Dienstag ausgestrahlten Interview mit dem französischen TV-Sender LCI. Das Treffen solle in Europa stattfinden.
Am Dienstagnachmittag würden Paris und London die Mitglieder der "Koalition der Willigen" darüber informieren, was bei dem Treffen der europäischen Spitzen mit US-Präsident Donald Trump am Montag in Washington beschlossen worden sei, verkündete der französische Staatschef. Direkt im Anschluss werde über konkrete Sicherheitsgarantien für die Ukraine mit US-Diplomaten beraten.
Hinsichtlich möglicher Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland hielt sich Macron mit einem Urteil zurück. Es sei an Kiew, dies zu entscheiden. Jedoch sei bei der Anerkennung besetzter Gebiete Vorsicht geboten. Wenn Staaten denken, "wir können Gebiete mit Gewalt einnehmen", dann öffne das "die Büchse der Pandora".
Ukraine bringt wohl Milliardendeal für Sicherheitsgarantien ins Spiel
Die Ukraine strebt nach einem möglichen Friedensschluss mit Russland langfristige Sicherheitsgarantien aus den USA an. Dafür schlägt sie ein Rüstungsgeschäft im Umfang von 100 Milliarden Dollar vor, berichtet die "Financial Times". Die Finanzierung soll durch europäische Staaten erfolgen.
Zusätzlich sieht das Konzept eine 50-Milliarden-Dollar-Partnerschaft mit US-Unternehmen zur Drohnenproduktion in der Ukraine vor. Das Papier, das vor einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump an europäische Verbündete übermittelt wurde, nennt keine genauen Systeme, verweist aber auf Kiews Wunsch nach Patriot-Flugabwehrsystemen. Trump hatte zuvor erklärt: "Wir verschenken nichts, wir verkaufen Waffen."
Die Ukraine lehnt laut dem Dokument jegliche territorialen Zugeständnisse an Russland ab. Ein Waffenstillstand solle der erste Schritt zu einem Frieden sein, jedoch nicht zu russischen Bedingungen. Entschädigungen für Kriegsschäden und klare Bedingungen für Sanktionserleichterungen zählen zu weiteren Kernforderungen, so die "Financial Times".
Rutte: Gespräche über Garantien nach Vorbild von Nato-Artikel 5
Beim Ukraine-Gipfel in Washington ist nach Angaben von Nato-Generalsekretär Mark Rutte über Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild des Beistandsartikels 5 des Bündnisvertrages gesprochen worden. Ein Nato-Beitritt des von Russland angegriffenen Landes habe nicht zur Debatte gestanden, sagte Rutte.
Seine Äußerungen deuten darauf hin, dass der Ukraine eine solche Sicherheitsgarantie anstelle einer Nato-Mitgliedschaft angeboten werden könnte. Artikel 5 des Nato-Vertrags regelt die Beistandspflicht des Bündnisses und sieht vor, dass ein bewaffneter Angriff gegen ein Nato-Mitglied als ein Angriff gegen alle Staaten der Allianz angesehen wird. Für die Ukraine ist der Beitritt zur Nato ein strategisches Ziel, das in der Verfassung verankert ist.
Sechs Erkenntnisse des Ukraine-Treffens
