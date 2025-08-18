Sollte unserer Redaktion eine wichtige Nachricht vorliegen, informieren wir Sie schnell per eMail. Datenschutzhinweis

Schweiz will Putin-Selenskyj-Gipfel ausrichten

Die Schweiz zeigt sich bereit, ein mögliches Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auszurichten. Außenminister Ignazio Cassis sagte dem schweizerischen Sender SRF: "Wir sind bereit für so ein Treffen und wir danken auch für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Wir haben immer unsere Bereitschaft signalisiert, aber es hängt natürlich von dem Willen der Großmächte ab." Lesen Sie hier mehr dazu.

Nach Angaben des Leiters des Zentrums für Besatzungsstudien haben Soldaten der ukrainischen Armee einen russischen Güterzug zerstört. Der Zug, der Treibstoff geladen hatte, fuhr durch die derzeit von Russland besetzte Region Saporischschja.

Nachdem die ukrainischen Streitkräfte den Zug mit Drohnen angegriffen hatten, sieht man auf Videos in den sozialen Medien, wie der Zug lichterloh in Flammen aufging und entgleiste. Dem Bericht zufolge überlebte keines der Mitglieder der russischen Zugbesatzung. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Der Zug fuhr Berichten zufolge zwischen Uroschajne und Tokmak auf der einspurigen Schienenanlage, die die völkerrechtswidrig besetzte Halbinsel Krim mit Russland verbindet. Nach dem Angriff dürfte die Strecke gesperrt bleiben, bis die Gleise repariert und der zerstörte Zug entfernt wurde. Solange dürfte Russland vor allem auf die Kertsch-Brücke angewiesen sein, um seine Truppen im Süden der Ukraine zu versorgen. Die Kertsch-Brücke war zuletzt mehrfach zum Ziel ukrainischer Angriffe geworden.

Experte zum Washington-Gipfel: "Ein Treffen wie eine Audienz eines Kaisers"

Das Aufeinandertreffen von Wolodymyr Selenskyj und Donald Trump verlief dieses Mal ohne Eklat. Ansonsten gab es wenig Konkretes. Ein Experte ordnet die Ergebnisse ein.

Ukrainischer Außenminister: Brauchen schnellen Dreier-Gipfel

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha fordert nach den neuen nächtlichen russischen Angriffen ein Gipfeltreffen mit den USA und Russland. Ein solches Treffen könne einen Durchbruch auf dem Weg zum Frieden bringen, schreibt der Minister auf der Plattform X. Die Angriffe zeigten, wie entscheidend es sei, das Töten zu beenden, einen dauerhaften Frieden zu erreichen und Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu gewährleisten.

