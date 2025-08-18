Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump: "Ich will in den Himmel kommen"

Donald Trump (r.) mit Emmanuel Macron im Weißen Haus. Der US-Präsident nennt nun Gründe für sein starkes Friedensengagement. (Quelle: Alexander Drago/Reuters)

Trump will der Ukraine bei der Sicherheitsgarantie nur mit Luftraumüberwachung beistehen – und in den Himmel kommen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 19. August

Trump träumt davon, in den Himmel zu kommen

US-Präsident Donald Trump hat im US-Frühstücksfernsehen über mögliche Motive für seine starken Bemühungen um ein Ende des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine gesprochen. "Ich höre, dass es mir nicht gut geht", scherzte Trump in der Sendung "Fox und Friends" über sein Seelenheil und fügte dann hinzu: "Wenn ich 7.000 Menschen pro Woche vor dem Tod retten kann, finde ich das schon schön – ich möchte versuchen, in den Himmel zu kommen, wenn das möglich ist."

Trump lehnt US-Bodentruppen in Ukraine ab

Nach einem Bericht des "Wall Street Journal" hat sich US-Präsident Donald Trump gegen die Teilnahme von US-Bodentruppen im Zuge einer Sicherheitsgarantie für die Ukraine ausgesprochen. Eine Beteiligung an der Luftraumüberwachung sei aber denkbar. "Wir sind bereit, ihnen mit Dingen zu helfen, besonders wahrscheinlich, wenn es um den Luftweg geht, denn niemand hat die Sachen, die wir haben", zitierte eine Reporterin des Blattes den US-Präsidenten.

Im Vorfeld des Ukraine-Gipfels im Weißen Haus in Washington hatte der russische Staatschef Wladimir Putin gefordert, sein Land soll die Kontrolle über den ukrainischen Donbass an der Grenze zu Russland übernehmen. Im Gegenzug könnte seine Armee kleinere Flächen im Süden der Armee rund um Cherson und Saporischschja räumen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt Gebietsabtretungen bislang offiziell ab. Auch die europäischen Verbündeten forderten beim Gipfel mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus erst Sicherheitsgarantien für die Ukraine, ehe über territoriale Fragen verhandelt werden könne.

Macron vergleicht Putin mit einem unersättlichen "Raubtier"