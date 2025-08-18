Das ukrainische Militär hat vor wenigen Tagen sein Truppenaufgebot rund um Pokrowsk verstärkt, um die stetig vorrückenden russischen Einheiten zu stoppen. Die Stadt Pokrowsk ist in monatelangen schweren Kämpfen bereits weitestgehend zerstört worden.

Putin: Ukraine soll auf gesamten Donbass verzichten

Kremlchef Putin fordert Insidern zufolge von der Ukraine den vollständigen Verzicht auf die östliche Donbass-Region sowie eine neutrale Haltung des Landes. Zudem müsse die Regierung in Kiew auf eine Nato-Mitgliedschaft verzichten und es dürften keine westlichen Truppen im Land stationiert werden, meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei mit den Überlegungen des Kremls vertraute Personen. Ihre Darstellung geht auf die Forderungen zurück, die Putin bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska unterbreitet habe. Eine Stellungnahme aus Kiew, den USA oder von der Nato lag zunächst nicht vor.

Damit würde Putin von seiner im Juni 2024 geäußerten Forderung für ein Ende des Krieges abrücken. Damals hatte er die vollständige Abtretung der vier von Moskau beanspruchten Gebiete verlangt: Donezk und Luhansk im Osten – die zusammen den Donbass bilden – sowie Cherson und Saporischschja im Süden. Im Gegenzug für den Donbass sei Moskau nun bereit, die derzeitigen Frontlinien in Saporischschja und Cherson zu akzeptieren sowie die kleinen, von ihm kontrollierten Teile der Regionen Charkiw, Sumy und Dnipropetrowsk abzugeben.

Für die Ukraine dürfte jedoch der vollständige Verlust des Donbass nicht verhandelbar sein. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte wiederholt einen Rückzug von international anerkanntem ukrainischem Territorium ausgeschlossen. Ein Rückzug aus dem Osten sei keine Option, da es um das Überleben des Landes und die stärksten Verteidigungslinien gehe, hatte Selenskyj erklärt. Das Ziel einer Nato-Mitgliedschaft ist wiederum in der ukrainischen Verfassung verankert und gilt der Regierung in Kiew als verlässlichste Sicherheitsgarantie. Selenskyj hat erklärt, es stehe Russland nicht zu, über eine Mitgliedschaft in der Allianz zu entscheiden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Angriffe auf Russland: Trump deutet Kehrtwende an

Donald Trump denkt offenbar darüber nach, die Ukraine bei Angriffen auf Russland zu unterstützen. Der US-Präsident schreibt am Donnerstagnachmittag bei Truth Social: "Es ist sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne den Invasoren anzugreifen. Wie bei einem tollen Sport-Team, das eine fantastische Defensive hat, aber dem man nicht erlaubt, offensiv zu spielen. Genau so ist es mit der Ukraine und Russland."