Junge Union: Deutsche Soldaten sollen bei Schutztruppe dabei ein

In der Debatte um Sicherheitsgarantien für die Ukraine hält der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, eine deutsche Beteiligung an einer europäischen Schutztruppe im Ernstfall für zwingend. "Wir können doch nicht auf der einen Seite sagen, dass unsere Abhängigkeit vom US-Militär reduziert und Europa endlich erwachsen werden muss, und auf der anderen Seite die Verantwortung verweigern, wenn es zum ersten Mal konkret wird", sagte Winkel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Zwar handele es sich noch um einen "hypothetischen Fall", räumte Winkel ein, jedoch bestünden Zweifel, dass Russland wirklich an ernsthaften Friedensverhandlungen interessiert sei. "Sollte es aber dazu kommen, muss Deutschland bereit sein, Truppen in die Ukraine zu entsenden", betonte der CDU-Bundestagsabgeordnete.

Kim Jong Un lobt Soldaten

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat die in der Ukraine kämpfenden Truppen seines Landes als "heldenhaft" gewürdigt. Dies meldet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Kim habe die Leistung der Soldaten bei den Operationen zur Befreiung der russischen Region Kursk gelobt. Einer Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes zufolge hat Nordkorea mehr als 10.000 Soldaten zur Unterstützung Russlands in die Ukraine entsandt und scheint eine weitere Entsendung zu planen.

Großer russischer Drohnenangriff auf Kiew

Das russische Militär hat einen größeren Luftangriff mit Kampfdrohnen auf Ziele im ukrainischen Hinterland gestartet. In der Hauptstadt Kiew war kurz vor Mitternacht Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) Flugabwehrfeuer zu hören, wie ein Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur berichtete. In mehr als der Hälfte des Landes war wegen der Gefahr anfliegender Drohnen Luftalarm ausgelöst worden. Ukrainische Militärbeobachter informierten über Dutzende in der Luft befindliche feindliche Kampfdrohnen mit westlichem Kurs. Nach Angaben der Nachrichtenagentur RBK-Ukraine waren Explosionen etwa in der Hauptstadt Kiew und in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) zu hören.

Ukraine arbeitet an Sicherheitsgarantien

Die Ukraine arbeitet an der militärischen Komponente von Sicherheitsgarantien für die Zeit nach einem Ende des Krieges mit Russland. "Unsere Teams, vor allem das Militär, haben bereits mit der aktiven Arbeit an der militärischen Komponente der Sicherheitsgarantien begonnen", schreibt der Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Andrij Jermak, am Mittwoch auf der Plattform X nach einem Treffen von Sicherheitsberatern aus westlichen Ländern und der Nato. Die Ukraine erarbeite mit ihren Verbündeten zudem einen Plan für den Fall, dass Russland den Krieg weiter in die Länge ziehe. Einem westlichen Vertreter zufolge führt eine kleine Gruppe von führenden Militärs weitere Gespräche in Washington, um Optionen für Sicherheitsgarantien auszuarbeiten.

Mittwoch, 20. August

Nato versetzt deutsche Kampfjets in Alarmbereitschaft

Wegen russischer Luftangriffe auf die Grenzregion der Ukraine zu Rumänien hat die Nato zwei deutsche Eurofighter alarmiert. Die Kampfjets starteten, weil sich russische Waffensysteme dem Luftraum Rumäniens näherten, sagte ein Bundeswehrsprecher. Der Luftraum wurde bei dem Vorfall in der Nacht auf Mittwoch aber nicht verletzt. Mehr dazu lesen Sie hier.