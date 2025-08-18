Newsblog zum Ukraine-Krieg Kreml zu Friedenbemühungen der Europäer: "Weg ins Nirgendwo"
Russland äußert sich zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Bei Odessa ist nach einem Angriff ein Großbrand ausgebrochen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
Mittwoch, 20. August
Nach Trumps Strafzöllen: Jetzt schlägt China zu
Putins Ölwirtschaft steht nach Trumps Strafzöllen gegen Indien vor einer Herausforderung. China nutzt die Gelegenheit – und kauft Öl zum Spottpreis. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Kreml zu Friedenbemühungen der Europäer: "Weg ins Nirgendwo"
Russland hält Gespräche über Sicherheitsgarantien für die Ukraine ohne eine Beteiligung der Moskauer Regierung für sinnlos. Solche Bemühungen ohne die Russische Föderation seien ein "Weg ins Nirgendwo", sagte Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch.
Er kritisierte insbesondere ein Treffen von europäischen Spitzenpolitikern mit US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Montag im Weißen Haus, bei dem es um solche Garantien ging. Russland bekräftigte zudem seine kategorische Ablehnung "jeglicher Szenarien, die den Einsatz von Nato-Truppen in der Ukraine beinhalten".
Putin und Erdogan telefonieren zu Ukraine-Krieg
Kremlchef Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan haben wegen der Entwicklungen im Ukraine-Krieg telefoniert. Wie der Kreml in Moskau und das Präsidialamt in Ankara mitteilten, informierte Putin seinen türkischen Kollegen über das Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska vergangene Woche.
Die russische Seite habe der Türkei für ihre Unterstützung bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul gedankt, hieß es weiter. Auch Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit seien besprochen worden.
Trump versucht, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Dafür will er nach seiner Begegnung mit Putin auch ein Treffen des Kremlchefs mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj herbeiführen. Danach steht ein möglicher Dreiergipfel mit Trump, Putin und Selenskyj im Raum.
Drohne explodiert in polnischem Feld – Russland im Verdacht
In einem Maisfeld in Polen kommt es zu einer Explosion. Der Vorfall wirft Fragen auf – auch, weil er sich mehr als 100 Kilometer westlich der Grenze zur Ukraine ereignet.
Nato-Militärchefs beraten zu Ukraine-Sicherheitsgarantien
Die Militärchefs aus Deutschland und den anderen Nato-Staaten beraten noch am Mittwoch über die laufenden Friedensbemühungen für die Ukraine. Erwartet wird, dass es dabei auch um Wege zu militärischen Sicherheitsgarantien als Teil einer Friedenslösung geht. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte in Berlin, dass der Generalinspekteur der Bundeswehr oder seine Vertreterin daran teilnehmen werde. Er nannte aber keine weiteren Details.
Zur Frage, ob die Bundeswehr fähig sei, einen militärischen Beitrag zu Sicherheitsgarantien zu leisten, verwies er auf politische Gespräche und Abstimmungen. "Und wenn dann in diesem laufenden Prozess die Bundeswehr einen Auftrag erhält, zur Absicherung in welcher Form auch immer beizutragen, dann wird sie auch sehr schnell in der Lage sein, der Politik Handlungsoptionen anzubieten", sagte der Sprecher weiter.
Der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer sagte, dass Sicherheitsgarantien "sehr komplex und umfassend sein müssen und sein können". Da gehe es sicherlich um Fragen der Luftverteidigung. Meyer sagte weiter: "Da geht es aber insbesondere auch um Fragen, wie wir dauerhaft die ukrainische Armee in die Lage versetzen, sich verteidigen zu können. Auch das kann Teil von Sicherheitsgarantien sein."
Sicherheitsgarantien: Zehn Länder wohl bereit für Truppenentsendung in die Ukraine
Nach einem Gipfeltreffen im Weißen Haus konkretisieren europäische Regierungen offenbar ihre Pläne für ein umfassendes Sicherheitspaket für die Ukraine. Zentraler Bestandteil: die Entsendung von Truppen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach sind rund zehn europäische Länder bereit, Soldaten in die Ukraine zu schicken – darunter Großbritannien und Frankreich, die jeweils Hunderte Kräfte beisteuern könnten.
Die Truppen sollen nicht an der Front stationiert werden, sondern als Teil einer sogenannten Rückversicherungsmission innerhalb des ukrainischen Staatsgebiets, aber fernab der Kampfzonen. Ziel ist es, im Falle eines Waffenstillstands Stabilität zu sichern und die ukrainischen Streitkräfte durch Ausbildung und logistische Unterstützung zu stärken.
Anlass für die neue Dynamik ist die Unterstützung von US-Präsident Donald Trump. Nach dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington signalisierte Trump laut Bloomberg Bereitschaft, europäische Pläne mit nachrichtendienstlicher Hilfe und militärischer Ausrüstung abzusichern, auch wenn er US-Truppen am Boden weiterhin ausschließt.
Die Details der geplanten Garantien sollen laut EU-Ratspräsident António Costa "in den kommenden Tagen, möglichst noch diese Woche" festgelegt werden. Die Gespräche umfassen auch den Nato-Oberbefehlshaber in Europa sowie die Verteidigungschefs der beteiligten Staaten. Unklar bleibt, wie der Kreml auf mögliche Truppenbewegungen reagieren würde.
Papst Leo XIV. ruft für Freitag zu Fasten und Beten auf
Papst Leo XIV. ruft die Gläubigen zu einem Tag des Fastens und Betens für den Frieden in der Ukraine und anderen Kriegsgebieten auf. Er lade alle Gläubigen ein, den kommenden Freitag dem Fasten und dem Gebet zu widmen, sagt das Kirchenoberhaupt bei seiner Generalaudienz im Vatikan. Die Erde werde weiterhin durch Kriege im Heiligen Land, in der Ukraine und in vielen anderen Regionen verwundet.
Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP