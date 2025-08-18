Newsblog zum Ukraine-Krieg Kreml zu Friedenbemühungen der Europäer: "Weg ins Nirgendwo"

Der russische Außenminister Sergej Lawrow: Er spricht sich gegen Natotruppen in der Ukraine aus. (Archivbild) (Quelle: Alexander Nemenov/Pool AFP/AP/dpa/dpa-bilder)

News folgen Artikel teilen

Russland äußert sich zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Bei Odessa ist nach einem Angriff ein Großbrand ausgebrochen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Mittwoch, 20. August

Loading...

Nach Trumps Strafzöllen: Jetzt schlägt China zu

Putins Ölwirtschaft steht nach Trumps Strafzöllen gegen Indien vor einer Herausforderung. China nutzt die Gelegenheit – und kauft Öl zum Spottpreis. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Kreml zu Friedenbemühungen der Europäer: "Weg ins Nirgendwo"

Russland hält Gespräche über Sicherheitsgarantien für die Ukraine ohne eine Beteiligung der Moskauer Regierung für sinnlos. Solche Bemühungen ohne die Russische Föderation seien ein "Weg ins Nirgendwo", sagte Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch.

Er kritisierte insbesondere ein Treffen von europäischen Spitzenpolitikern mit US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Montag im Weißen Haus, bei dem es um solche Garantien ging. Russland bekräftigte zudem seine kategorische Ablehnung "jeglicher Szenarien, die den Einsatz von Nato-Truppen in der Ukraine beinhalten".

Putin und Erdogan telefonieren zu Ukraine-Krieg

Kremlchef Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan haben wegen der Entwicklungen im Ukraine-Krieg telefoniert. Wie der Kreml in Moskau und das Präsidialamt in Ankara mitteilten, informierte Putin seinen türkischen Kollegen über das Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska vergangene Woche.

Die russische Seite habe der Türkei für ihre Unterstützung bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul gedankt, hieß es weiter. Auch Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit seien besprochen worden.

Trump versucht, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Dafür will er nach seiner Begegnung mit Putin auch ein Treffen des Kremlchefs mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj herbeiführen. Danach steht ein möglicher Dreiergipfel mit Trump, Putin und Selenskyj im Raum.

Drohne explodiert in polnischem Feld – Russland im Verdacht

Nato-Militärchefs beraten zu Ukraine-Sicherheitsgarantien