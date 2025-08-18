Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine schlägt wohl Milliardendeal für US-Sicherheitsgarantien vor
Die Ukraine macht einen Vorschlag für US-Sicherheitsgarantien. Merz stellt nach dem Gipfel im Weißen Haus ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj in Aussicht. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 19. August
Ukraine schlägt Trump wohl Milliardendeal für Sicherheitsgarantien vor
Die Ukraine strebt nach einem möglichen Friedensschluss mit Russland langfristige Sicherheitsgarantien aus den USA an. Dafür schlägt sie ein Rüstungsgeschäft im Umfang von 100 Milliarden Dollar vor, berichtet die "Financial Times". Die Finanzierung soll durch europäische Staaten erfolgen.
Zusätzlich sieht das Konzept eine 50-Milliarden-Dollar-Partnerschaft mit US-Unternehmen zur Drohnenproduktion in der Ukraine vor. Das Papier, das vor einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump an europäische Verbündete übermittelt wurde, nennt keine genauen Systeme, verweist aber auf Kiews Wunsch nach Patriot-Flugabwehrsystemen. Trump hatte zuvor erklärt: "Wir verschenken nichts, wir verkaufen Waffen."
Die Ukraine lehnt laut dem Dokument jegliche territorialen Zugeständnisse an Russland ab. Ein Waffenstillstand solle der erste Schritt zu einem Frieden sein, jedoch nicht zu russischen Bedingungen. Entschädigungen für Kriegsschäden und klare Bedingungen für Sanktionserleichterungen zählen zu weiteren Kernforderungen, so die "Financial Times".
Rutte: Gespräche über Garantien nach Vorbild von Nato-Artikel 5
Beim Ukraine-Gipfel in Washington ist nach Angaben von Nato-Generalsekretär Mark Rutte über Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild des Beistandsartikels 5 des Bündnisvertrages gesprochen worden. Ein Nato-Beitritt des von Russland angegriffenen Landes habe nicht zur Debatte gestanden, sagte Rutte.
Seine Äußerungen deuten darauf hin, dass der Ukraine eine solche Sicherheitsgarantie anstelle einer Nato-Mitgliedschaft angeboten werden könnte. Artikel 5 des Nato-Vertrags regelt die Beistandspflicht des Bündnisses und sieht vor, dass ein bewaffneter Angriff gegen ein Nato-Mitglied als ein Angriff gegen alle Staaten der Allianz angesehen wird. Für die Ukraine ist der Beitritt zur Nato ein strategisches Ziel, das in der Verfassung verankert ist.
Sechs Erkenntnisse des Ukraine-Treffens
Bei ihrem historischen Gipfel haben Donald Trump, Wolodymyr Selenskyj und die europäischen Spitzenpolitiker über einen Frieden in der Ukraine gerungen. Dabei kam es zu Überraschungen. Aber was ist von den Ergebnissen zu halten? Hier lesen Sie eine erste Einordnung von USA-Korrespondent Bastian Brauns.
Russland: Brand in Ölraffinerie und Krankenhaus in Wolgograd
Trümmer abgeschossener ukrainischer Drohnen haben in der russischen Region Wolgograd Brände in einer Ölraffinerie und auf dem Dach eines Krankenhauses ausgelöst. Dies teilt der Gouverneur der Region, Andrej Botscharow, mit. Nach ersten Angaben gibt es keine Verletzten. Der Flugverkehr in Wolgograd war für rund drei Stunden unterbrochen. Eine ukrainische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.
Russland greift Region Poltawa mit Raketen und Drohnen an
Parallel zu Gesprächen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in den USA hat das russische Militär Ziele in der Zentral- und Südukraine mit Drohnen und Raketen angegriffen. Schwerpunkt waren nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe und von Militärbeobachter das zentralukrainische Gebiet Poltawa und dabei insbesondere die Industriestadt Krementschuk. Mehrere Dutzend Drohnen und mindestens zwei ballistische Raketen wurden auf die Region abgefeuert. Zudem ging eine ballistische Rakete den Angaben nach auf ein Ziel im südukrainischen Gebiet Odessa nieder. Über Schäden und Opfer wurde vorerst nichts bekannt.
Im russischen Wolgagebiet wurden wiederum ukrainische Drohnenangriffe registriert. Unter Berufung auf den Gouverneur des Gebietes Wolgograd, Andrej Botscharow, berichteten russische Medien über Brände aufgrund herabgestürzter Drohnentrümmer auf dem Gelände einer Erdölraffinerie. Ein Krankenhaus sei zudem beschädigt worden. Verletzte habe es nicht gegeben. Wegen drohender Drohnenflüge war den Angaben nach der Flugbetrieb am Flughafen Wolgograd vorübergehend eingestellt worden.
Reservistenverband offen für Bundeswehr-Friedenstruppe
Der Reservistenverband hat sich mit Blick auf eine Beteiligung von Bundeswehrsoldaten an einer möglichen Friedensmission in der Ukraine – unter bestimmten Voraussetzungen – offen gezeigt. Käme es tatsächlich soweit, "dass ein Einsatz einer Friedenstruppe unter sinnvollen Bedingungen bevorsteht, sollte Deutschland vorangehen und das größte Kontingent stellen", sagte der Präsident des Reservistenverbandes, Patrick Sensburg, der "Rheinischen Post" (Dienstag).
Zugleich warnte er aber vor einer verkürzten Debatte und wies auf zahlreiche Voraussetzungen für einen Einsatz hin. "Die Diskussion über mögliche Bundeswehrsoldaten in der Ukraine greift viel zu kurz. Entscheidend für den Einsatz einer Friedenstruppe sind die Bedingungen", betonte Sensburg.
"Militärisch macht eine solche Mission nur dann Sinn, wenn es eine entmilitarisierte Pufferzone zwischen den russischen Soldaten und den Friedenstruppen gibt. Die ist wichtig, um früh russische Aufmärsche erkennen und dann entsprechend gegenwirken zu können", sagte Sensburg. Vom Zugeständnis einer solchen Zone sei Russland derzeit aber weit entfernt, erklärte er. "Die Alternative für Truppen in der Ukraine wäre, dass man der russischen Armee zahlenmäßig überlegen sein müsste, was ich für ausgeschlossen halte mit europäischen Streitkräften", sagte der Präsident des Reservistenverbandes.
Russischer Sonderbeauftragter: "Wichtiger Tag der Diplomatie"
Der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten Wladimir Putin für Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit, Kirill Dmitriew, hat den Montag als einen wichtigen Tag für die Diplomatie bezeichnet. "Ein wichtiger Tag der Diplomatie heute mit dem Fokus auf dauerhaften Frieden, nicht auf einen vorübergehenden Waffenstillstand", schrieb Dmitriew am frühen Dienstag auf X.
Seine Nachricht wurde veröffentlicht, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump und europäischen Staats- und Regierungschefs in Washington zu Friedensgesprächen zusammengetroffen war. In seinem Beitrag nahm Dmitriew jedoch keinen ausdrücklichen Bezug auf diese Treffen.
Selenskyj zu Zweiertreffen: Keine Vorbedingungen
Selenskyj hat sich zu einem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin ohne Vorbedingungen bereit erklärt. "Ich finde, dass wir uns ohne irgendwelche Vorbedingungen treffen und darüber nachdenken müssen, wie dieser Weg zur Beendigung des Krieges weitergehen könnte", sagte Selenskyj.
