Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine-Treffen – Kanzler Merz äußert sich

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gibt im Willard Hotel ein Pressestatement ab. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

News folgen Artikel teilen

Merz stellt nach Gipfel im Weißen Haus Treffen zwischen Putin und Selenskyj in Aussicht. Der Kreml reagiert zunächst verhalten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 19. August

Loading...

Selenskyj nach eigenen Angaben bereit zu Zweiertreffen

Selenskyj nach eigenen Angaben bereit zu Zweiertreffen mit Putin. Wie die "Financial Times" berichtet, soll die Ukraine den USA einen Milliarden-Waffendeal für Sicherheitsgarantien vorgeschlagen haben. Das bestätigte der ukrainische Präsident. Demnach wolle Kyjiw den Amerikanern Waffen im Wert von etwa 90 Milliarden Dollar abkaufen, sagte Selenskyj. Die "Financial Times" hatte zuvor von einem Deal in Höhe von 100 Milliarden Dollar berichtet. Der Waffenkauf sei Teil eines Abkommens, um nach einer Friedensvereinbarung mit Russland Sicherheitsgarantien von den USA zu erhalten.

Merz betont: Keine Gebietsabtretungen der Ukraine

Kanzler Friedrich Merz betonte bei einer Pressekonferenz nach dem Treffen im Weißen Haus, es könne zunächst keine Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland geben. Die gegenwärtigen Forderungen Putins wären vergleichbar damit, dass die USA die Fläche des Staates Florida abgeben würden. Eine solche Entscheidung könne nur die Ukraine alleine treffen.

Zugleich sei es aber wichtig, dass es vor Verhandlungen zu einer Waffenruhe komme, bekräftigt Merz. Der Kanzler begrüßt zudem, dass die USA grundsätzlich bereit seien, der Ukraine Sicherheitsgarantien zuzugestehen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Merz: Treffen Putin und Selenskyj binnen zwei Wochen

Ein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj soll es nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz innerhalb der nächsten zwei Wochen geben. Das sagte Merz nach dem Ukraine-Gipfel in Washington.

Allerdings äußerte sich der Kanzler (CDU) skeptisch, ob es wirklich zu dem Treffen kommen wird. Es müsse abgewarftet werden, ob Putin wirklich den Mut zu einem solchen Treffen mit Selenskyj habe, so Merz.

Auch der außenpolitischer Berater von Diktator Putin äußerte sich verhalten angesichts eines Zweier-Gipfels zwischen Selenskyj und dem Kremlherrscher. Man prüfe lediglich eine "Erhöhung des Ranges" der Beteiligten bei den kommenden Gesprächen, so Jurij Uschakow.

Trump bestätigt bilaterales Treffen zwischen Putin und Selenskyj

US-Präsident Donald Trump hat ein bilaterales Treffen zwischen dem russischen Machthaber Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angekündigt. Trump bestätigte, dass er gegen Ende des Treffens mit Putin telefoniert habe. Medien hatten zuvor berichtet, dass der US-Präsident sich mit dem Kremlherrscher kurzgeschlossen habe.

"Zum Abschluss der Treffen habe ich Präsident Putin angerufen und mit den Vorbereitungen für ein Treffen zwischen Präsident Putin und Präsident Selenskyj an einem noch zu bestimmenden Ort begonnen", sagte Trump. Das Gespräch mit Selenskyj und den europäischen Partnern bezeichnete er als "sehr gut".