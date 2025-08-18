Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine-Treffen – Kanzler Merz äußert sich
Merz stellt nach Gipfel im Weißen Haus Treffen zwischen Putin und Selenskyj in Aussicht. Der Kreml reagiert zunächst verhalten. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 19. August
Selenskyj nach eigenen Angaben bereit zu Zweiertreffen
Selenskyj nach eigenen Angaben bereit zu Zweiertreffen mit Putin. Wie die "Financial Times" berichtet, soll die Ukraine den USA einen Milliarden-Waffendeal für Sicherheitsgarantien vorgeschlagen haben. Das bestätigte der ukrainische Präsident. Demnach wolle Kyjiw den Amerikanern Waffen im Wert von etwa 90 Milliarden Dollar abkaufen, sagte Selenskyj. Die "Financial Times" hatte zuvor von einem Deal in Höhe von 100 Milliarden Dollar berichtet. Der Waffenkauf sei Teil eines Abkommens, um nach einer Friedensvereinbarung mit Russland Sicherheitsgarantien von den USA zu erhalten.
Merz betont: Keine Gebietsabtretungen der Ukraine
Kanzler Friedrich Merz betonte bei einer Pressekonferenz nach dem Treffen im Weißen Haus, es könne zunächst keine Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland geben. Die gegenwärtigen Forderungen Putins wären vergleichbar damit, dass die USA die Fläche des Staates Florida abgeben würden. Eine solche Entscheidung könne nur die Ukraine alleine treffen.
Zugleich sei es aber wichtig, dass es vor Verhandlungen zu einer Waffenruhe komme, bekräftigt Merz. Der Kanzler begrüßt zudem, dass die USA grundsätzlich bereit seien, der Ukraine Sicherheitsgarantien zuzugestehen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Merz: Treffen Putin und Selenskyj binnen zwei Wochen
Ein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj soll es nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz innerhalb der nächsten zwei Wochen geben. Das sagte Merz nach dem Ukraine-Gipfel in Washington.
Allerdings äußerte sich der Kanzler (CDU) skeptisch, ob es wirklich zu dem Treffen kommen wird. Es müsse abgewarftet werden, ob Putin wirklich den Mut zu einem solchen Treffen mit Selenskyj habe, so Merz.
Auch der außenpolitischer Berater von Diktator Putin äußerte sich verhalten angesichts eines Zweier-Gipfels zwischen Selenskyj und dem Kremlherrscher. Man prüfe lediglich eine "Erhöhung des Ranges" der Beteiligten bei den kommenden Gesprächen, so Jurij Uschakow.
Trump bestätigt bilaterales Treffen zwischen Putin und Selenskyj
US-Präsident Donald Trump hat ein bilaterales Treffen zwischen dem russischen Machthaber Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angekündigt. Trump bestätigte, dass er gegen Ende des Treffens mit Putin telefoniert habe. Medien hatten zuvor berichtet, dass der US-Präsident sich mit dem Kremlherrscher kurzgeschlossen habe.
"Zum Abschluss der Treffen habe ich Präsident Putin angerufen und mit den Vorbereitungen für ein Treffen zwischen Präsident Putin und Präsident Selenskyj an einem noch zu bestimmenden Ort begonnen", sagte Trump. Das Gespräch mit Selenskyj und den europäischen Partnern bezeichnete er als "sehr gut".
US-Vizepräsident J.D. Vance, Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandte Steve Witkoff würden die Vorbereitungen für das Treffen zwischen den beiden Ländern übernehmen, fügte er hinzu.
Trump stellt US-Truppen für Ukraine in Aussicht
Wie das Wall Street Journal berichtet, soll US-Präsident Donald Trump bereit sein, eine US-Militärpräsenz als Teil eines größeren westlichen Kontingents in der Ukraine zuzusichern. Es wäre ein Schritt, der bislang als undenkbar galt. Die Ukraine ist nicht Teil des Nato-Verteidigungsbündnisses. Mehr dazu lesen Sie hier.
Trump soll die Gäste nun noch zum Dinner eingeladen haben
Wie t-online Korrespondent Bastian Brauns erfuhr, soll sich der Ablauf bei dem Treffen zwischen Donald Trump, Wolodymyr Selenskyj und mehreren europäischen Staatschefs kurzfristig geändert haben. Demnach soll es nach den Gesprächen noch ein gemeinsames Dinner im Weißen Haus geben.
Montag, 18. August
Zeitung: Ukraine will US-Waffen in großem Umfang kaufen
Die Ukraine will sich einem Medienbericht zufolge mit dem Kauf von US-Waffen im Wert von 100 Milliarden Dollar Sicherheitsgarantien der USA nach einem Friedensschluss mit Russland sichern. Finanziert werden soll der Kauf von Europa, berichtet die Zeitung "Financial Times" unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Dokument. Dem Vorschlag zufolge wollen die Ukraine und die USA zudem ein Abkommen über 50 Milliarden Dollar zur gemeinsamen Produktion von Drohnen mit ukrainischen Firmen schließen.
Trump unterbricht Gipfel für Telefonat mit Putin
US-Präsident Donald Trump hat sein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs für ein Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin unterbrochen. Dies verlautete am Montag aus Verhandlungskreisen mehrere Stunden, nachdem das Treffen begonnen hatte. Zuerst hatte "Bild" davon berichtet.
Trump hatte zuvor bekräftigt, er sehe vor einem Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland keine Notwendigkeit einer Waffenruhe – während Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf einer Feuerpause beharrt hatte.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP