Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine-Treffen – Merz erstaunt mit Florida-Vergleich

Merz im Weißen Haus. (Quelle: Alexander Drago/Reuters)

Merz stellt nach Gipfel im Weißen Haus Treffen zwischen Putin und Selenskyj in Aussicht. Der Kreml reagiert zunächst verhalten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 19. August

Friedrich Merz erstaunt mit Florida-Vergleich

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat dem US-Präsidenten nicht nur in der Frage einer Waffenruhe widersprochen (siehe Eintrag unten). Auch was die heikle Frage der Gebietsabtretungen an Russland betrifft, wurde der Kanzler deutlich. Dazu bediente er sich eines Vergleichs.

So betonte Merz, die gegenwärtigen Forderungen von Russlands Machthaber Putin wären vergleichbar damit, dass die USA die Fläche des Staates Florida abgeben würden. Eine solche Entscheidung könne nur die Ukraine alleine treffen.

Zugleich sei es aber wichtig, dass es vor Verhandlungen zu einer Waffenruhe komme, bekräftigt Merz. Der Kanzler begrüßt zudem, dass die USA grundsätzlich bereit seien, der Ukraine Sicherheitsgarantien zuzugestehen.

Rutte: Treffen war erfolgreich

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und anderen europäischen und Nato-Partnern als sehr erfolgreich bezeichnet. In einem Interview mit dem US-Sender Fox News sagte Rutte, man habe bei dem Treffen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine diskutiert, von dem Einsatz von Bodentruppen sei allerdings keine Rede gewesen.

Kreise: Berater sollen Sicherheitsgarantien ausarbeiten

Nach dem Ukraine-Gipfel in Washington sollen die außen- und sicherheitspolitischen Berater der europäischen Verbündeten zusammen mit den USA mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine ausarbeiten. Dies solle "sehr zeitnah" geschehen, hieß es aus deutschen Regierungskreisen. In Gesprächen der Berater solle es um Themen gehen wie eine Bewaffnung der Ukraine, Luftverteidigung und eine mögliche militärische Präsenz in der Ukraine nach einem Frieden mit Russland.

Die Details der Sicherheitsgarantien für die Ukraine könnten dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb zufolge innerhalb einer Woche geklärt werden. Stubb war einer von mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs, die nach Washington gereist waren, um sich mit Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen und die Aussichten für Frieden zwischen Russland und der Ukraine zu erörtern.

Auch Selenskyj nach eigenen Angaben bereit zu Zweiergipfel

Selenskyj nach eigenen Angaben bereit zu Zweiertreffen mit Putin. "Ich habe bestätigt – und alle europäischen Staats- und Regierungschefs haben mich unterstützt – dass wir bereit zu einem bilateralen Treffen mit Putin sind", sagte Selenskyj am Montag (Ortszeit) in Washington.