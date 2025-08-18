Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine-Treffen – Merz erstaunt mit Florida-Vergleich
Merz stellt nach Gipfel im Weißen Haus Treffen zwischen Putin und Selenskyj in Aussicht. Der Kreml reagiert zunächst verhalten. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 19. August
Friedrich Merz erstaunt mit Florida-Vergleich
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat dem US-Präsidenten nicht nur in der Frage einer Waffenruhe widersprochen (siehe Eintrag unten). Auch was die heikle Frage der Gebietsabtretungen an Russland betrifft, wurde der Kanzler deutlich. Dazu bediente er sich eines Vergleichs.
So betonte Merz, die gegenwärtigen Forderungen von Russlands Machthaber Putin wären vergleichbar damit, dass die USA die Fläche des Staates Florida abgeben würden. Eine solche Entscheidung könne nur die Ukraine alleine treffen.
Zugleich sei es aber wichtig, dass es vor Verhandlungen zu einer Waffenruhe komme, bekräftigt Merz. Der Kanzler begrüßt zudem, dass die USA grundsätzlich bereit seien, der Ukraine Sicherheitsgarantien zuzugestehen.
Rutte: Treffen war erfolgreich
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und anderen europäischen und Nato-Partnern als sehr erfolgreich bezeichnet. In einem Interview mit dem US-Sender Fox News sagte Rutte, man habe bei dem Treffen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine diskutiert, von dem Einsatz von Bodentruppen sei allerdings keine Rede gewesen.
Kreise: Berater sollen Sicherheitsgarantien ausarbeiten
Nach dem Ukraine-Gipfel in Washington sollen die außen- und sicherheitspolitischen Berater der europäischen Verbündeten zusammen mit den USA mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine ausarbeiten. Dies solle "sehr zeitnah" geschehen, hieß es aus deutschen Regierungskreisen. In Gesprächen der Berater solle es um Themen gehen wie eine Bewaffnung der Ukraine, Luftverteidigung und eine mögliche militärische Präsenz in der Ukraine nach einem Frieden mit Russland.
Die Details der Sicherheitsgarantien für die Ukraine könnten dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb zufolge innerhalb einer Woche geklärt werden. Stubb war einer von mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs, die nach Washington gereist waren, um sich mit Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen und die Aussichten für Frieden zwischen Russland und der Ukraine zu erörtern.
Auch Selenskyj nach eigenen Angaben bereit zu Zweiergipfel
Selenskyj nach eigenen Angaben bereit zu Zweiertreffen mit Putin. "Ich habe bestätigt – und alle europäischen Staats- und Regierungschefs haben mich unterstützt – dass wir bereit zu einem bilateralen Treffen mit Putin sind", sagte Selenskyj am Montag (Ortszeit) in Washington.
Wie die "Financial Times" berichtet, soll die Ukraine den USA einen Milliarden-Waffendeal für Sicherheitsgarantien vorgeschlagen haben. Das bestätigte der ukrainische Präsident. Demnach wolle Kyjiw den Amerikanern Waffen im Wert von etwa 90 Milliarden Dollar abkaufen, sagte Selenskyj. Die "Financial Times" hatte zuvor von einem Deal in Höhe von 100 Milliarden Dollar berichtet. Der Waffenkauf sei Teil eines Abkommens, um nach einer Friedensvereinbarung mit Russland Sicherheitsgarantien von den USA zu erhalten.
Sollte unserer Redaktion eine wichtige Nachricht vorliegen, informieren wir Sie schnell per eMail. Datenschutzhinweis
Merz: Treffen Putin und Selenskyj binnen zwei Wochen
Ein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj soll es nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz innerhalb der nächsten zwei Wochen geben. Allerdings äußerte sich der Kanzler (CDU) skeptisch, ob es wirklich zu dem Treffen kommen wird. Es müsse abgewarftet werden, ob Putin wirklich den Mut zu einem solchen Treffen mit Selenskyj habe, so Merz.
Auch der außenpolitischer Berater von Diktator Putin äußerte sich verhalten angesichts eines Zweier-Gipfels zwischen Selenskyj und dem Kremlherrscher. Man prüfe lediglich eine "Erhöhung des Ranges" der Beteiligten bei den kommenden Gesprächen, so Jurij Uschakow.
Trump bestätigt bilaterales Treffen zwischen Putin und Selenskyj
US-Präsident Donald Trump hat ein bilaterales Treffen zwischen dem russischen Machthaber Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angekündigt. Trump bestätigte, dass er gegen Ende des Treffens mit Putin telefoniert habe. Medien hatten zuvor berichtet, dass der US-Präsident sich mit dem Kremlherrscher kurzgeschlossen habe.
"Zum Abschluss der Treffen habe ich Präsident Putin angerufen und mit den Vorbereitungen für ein Treffen zwischen Präsident Putin und Präsident Selenskyj an einem noch zu bestimmenden Ort begonnen", sagte Trump. Das Gespräch mit Selenskyj und den europäischen Partnern bezeichnete er als "sehr gut".
US-Vizepräsident J.D. Vance, Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandte Steve Witkoff würden die Vorbereitungen für das Treffen zwischen den beiden Ländern übernehmen, fügte er hinzu.
Trump stellt US-Truppen für Ukraine in Aussicht
Wie das Wall Street Journal berichtet, soll US-Präsident Donald Trump bereit sein, eine US-Militärpräsenz als Teil eines größeren westlichen Kontingents in der Ukraine zuzusichern. Es wäre ein Schritt, der bislang als undenkbar galt. Die Ukraine ist nicht Teil des Nato-Verteidigungsbündnisses. Mehr dazu lesen Sie hier.
Trump soll die Gäste nun noch zum Dinner eingeladen haben
Wie t-online Korrespondent Bastian Brauns erfuhr, soll sich der Ablauf bei dem Treffen zwischen Donald Trump, Wolodymyr Selenskyj und mehreren europäischen Staatschefs kurzfristig geändert haben. Demnach soll es nach den Gesprächen noch ein gemeinsames Dinner im Weißen Haus geben.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP