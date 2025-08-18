t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine: Trump deutet Wende bei Angriffen gegen Russland an

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Angriffe auf Russland? Trump macht brisante Andeutung

Von J. Seiferth, M. Küper, C. Cöln, A. Janzen, F. Michalski, S. Cleven, T. Schibilla, K. Hitscher
Aktualisiert am 21.08.2025 - 17:01 UhrLesedauer: 39 Min.
imago images 0830864897Vergrößern des Bildes
Donald Trump (l) und Wolodymyr Selenskyj: Der Ukrainer besuchte den US-Präsidenten in Washington. (Quelle: IMAGO/Ukrainian Presidency / Handout/imago)
Trump deutet eine Kehrtwende bei ukrainischen Angriffen auf Russland an. Russland attackiert wohl eine US-amerikanische Fabrik. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 21. August

Loading...

Angriffe auf Russland: Trump deutet Kehrtwende an

Donald Trump denkt offenbar darüber nach, die Ukraine bei Angriffen auf Russland zu unterstützen. Der US-Präsident schreibt am Donnerstagnachmittag bei Truth Social: "Es ist sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne den Invasoren anzugreifen. Wie bei einem tollen Sport-Team, das eine fantastische Defensive hat, aber dem man nicht erlaubt, offensiv zu spielen. Genau so ist es mit der Ukraine und Russland."

Sein Vorgänger Joe Biden habe der Ukraine nicht erlaubt, zurückzuschlagen. "Und wie ist das ausgegangen? Interessante Zeiten liegen vor uns!!!"

Nach einem Treffen zwischen Trump, europäischen Staatschefs und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hatte Trump am Montag verkündet, dass ein Treffen zwischen Selenskyj und dem russischen Autokraten Wladimir Putin folgen solle. Selenskyj hat dazu seine Bereitschaft signalisiert – Russland vertröstet Trump dagegen seit Tagen.

Russland greift Fabrik von US-Firma an

Bei den russischen Drohnenangriffen der vergangenen Nacht wurde wohl auch eine US-amerikanische Fabrik in Mukatschewo unter Beschuss genommen. Das schreibt der X-Account "Noelreports" unter Berufung auf Andrij Kowalenko, den Chef des ukrainischen Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation. Während der Angriffe hätten 600 Menschen in der Fabrik gearbeitet. Laut dem Post konnten sie evakuiert werden.

Wie "Noelreports" zitiert, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Sekenskyj nach dem Angriff: "Sie haben mehrere Marschflugkörper gegen eine amerikanische Fabrik eingesetzt, die Alltagsgeräte wie Kaffeemaschinen herstellt. Auch das ist ein Ziel für Russland. Sehr aufschlussreich."

Schon in der Vergangenheit hat Russland US-amerikanische Fabrikgebäude zum Ziel seiner Angriffe gemacht. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha verwies auf X etwa auf Angriffe auf Boeing-Anlagen Anfang des Jahres.

Polen schickt Kampfjets in die Luft

Polen lässt wegen russischer Angriffe auf die westliche Ukraine Flugzeuge zum Schutz des eigenen Luftraums aufsteigen. Angesichts der Aktivitäten russischer Langstreckenflieger, die Angriffe auf ukrainisches Gebiet fliegen würden, seien Flugzeuge der polnischen Luftwaffe und verbündeter Staaten im polnischen Luftraum im Einsatz. Dies teilt das Operative Kommando der polnischen Streitkräfte am Donnerstag auf der Plattform X mit.

MiG-Kampfflugzeuge der polnischen Luftwaffe (Symbolbild): Wegen russischer Angriffe auf die Westukraine schickt Polen Flugzeuge in die Luft.Vergrößern des Bildes
MiG-Kampfflugzeuge der polnischen Luftwaffe (Symbolbild): Wegen russischer Angriffe auf die Westukraine schickt Polen Flugzeuge in die Luft. (Quelle: IMAGO/Björn Trotzki)
Am Mittwoch war nach Angaben der Regierung in Warschau eine Drohne des russischen Militärs in einem Maisfeld in Ostpolen eingeschlagen. Polen ist seit dem Einschlag einer fehlgeleiteten ukrainischen Rakete im Dorf Przewodów im Jahr 2022, bei dem zwei Menschen getötet wurden, in erhöhter Alarmbereitschaft.

Eine Tote bei russischem Angriff auf Lwiw

Bei einem kombinierten russischen Drohnen- und Raketenangriff auf die westukrainische Stadt Lwiw ist nach Angaben der örtlichen Behörden ein Mensch getötet worden. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, teilt der Gouverneur der gleichnamigen Region, Maxym Kozyzkyj, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Dutzende Wohnhäuser seien bei dem Angriff beschädigt worden.

Eine Fabrik in der ukrainischen Region Lwiw nach einem russischen Luftangriff.Vergrößern des Bildes
Nach einem russischen Angriff in der Nacht brennt eine Fabrik in der Region Lwiw. (Quelle: Ukrainisches Verteidigungsministerium)

Vance: Europa muss "Löwenanteil" übernehmen

Laut US-Vizepräsident JD Vance sollen die europäischen Länder den Hauptanteil der Last für die Sicherheitsgarantien der Ukraine übernehmen. "Ganz gleich, welche Form dies annimmt, die Europäer werden den Löwenanteil der Last übernehmen müssen", sagt Vance dem US-Fernsehsender Fox News. Die USA sollten zwar helfen, wenn es nötig sei, um den Krieg und das Töten zu beenden. Der US-Präsident erwarte jedoch, dass Europa hier die führende Rolle spiele.

Bericht: Russland baut wohl große Lauschanlage nahe polnischer Grenze

Satellitenaufnahmen zeigen in der russischen Enklave Kaliningrad den Bau einer großen Antennenanlage. Offenbar soll damit die Kommunikation der Nato abgehört werden. Lesen Sie hier mehr über den russischen Lauschangriff auf die Nato.

Die Aufnahme aus der Luft soll nach Angaben des Portals Tochnyi eine Antennenanlage in Kaliningrad zeigen.Vergrößern des Bildes
Die Aufnahme aus der Luft soll nach Angaben des Rechercheportals "Tochnyi" eine Antennenanlage in Kaliningrad zeigen. (Quelle: Tochnyi)

Junge Union: Deutsche Soldaten sollen bei Schutztruppe dabei ein

In der Debatte um Sicherheitsgarantien für die Ukraine hält der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, eine deutsche Beteiligung an einer europäischen Schutztruppe im Ernstfall für zwingend. "Wir können doch nicht auf der einen Seite sagen, dass unsere Abhängigkeit vom US-Militär reduziert und Europa endlich erwachsen werden muss, und auf der anderen Seite die Verantwortung verweigern, wenn es zum ersten Mal konkret wird", sagte Winkel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Zwar handele es sich noch um einen "hypothetischen Fall", räumte Winkel ein, jedoch bestünden Zweifel, dass Russland wirklich an ernsthaften Friedensverhandlungen interessiert sei. "Sollte es aber dazu kommen, muss Deutschland bereit sein, Truppen in die Ukraine zu entsenden", betonte der CDU-Bundestagsabgeordnete.

Kim Jong Un lobt Soldaten

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat die in der Ukraine kämpfenden Truppen seines Landes als "heldenhaft" gewürdigt. Dies meldet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Kim habe die Leistung der Soldaten bei den Operationen zur Befreiung der russischen Region Kursk gelobt. Einer Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes zufolge hat Nordkorea mehr als 10.000 Soldaten zur Unterstützung Russlands in die Ukraine entsandt und scheint eine weitere Entsendung zu planen.

Großer russischer Drohnenangriff auf Kiew

Das russische Militär hat einen größeren Luftangriff mit Kampfdrohnen auf Ziele im ukrainischen Hinterland gestartet. In der Hauptstadt Kiew war kurz vor Mitternacht Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) Flugabwehrfeuer zu hören, wie ein Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur berichtete. In mehr als der Hälfte des Landes war wegen der Gefahr anfliegender Drohnen Luftalarm ausgelöst worden. Ukrainische Militärbeobachter informierten über Dutzende in der Luft befindliche feindliche Kampfdrohnen mit westlichem Kurs. Nach Angaben der Nachrichtenagentur RBK-Ukraine waren Explosionen etwa in der Hauptstadt Kiew und in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) zu hören.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
BoeingDeutschlandDonald TrumpEuropaJoe BidenKiewKim Jong-unLuftwaffeMilitärNatoRusslandTrump und Putin treffen sich in AlaskaTruth SocialUkraineWarschauWashingtonWladimir PutinWolodymyr Selenskyj
