Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland greift wohl Fabrik von US-Firma in der Ukraine an
Russland attakiert wohl eine US-amerikanische Fabrik. Polen lässt Kampfflugzeuge aufsteigen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 21. August
Russland greift Fabrik von US-Firma an
Bei den russischen Drohnenangriffen aus der letzten Nacht wurde wohl auch eine US-amerikanische-Fabrik in Mukatschewo unter Beschuss genommen. Das schreibt der X-Account "Noelreports" unter Berufung auf Andrij Kowalenko, den Chef des Ukrainischen Centers zur Bekämpfung von Desinformation. Während der Angriffe hätten 600 Menschen in der Fabrik gearbeitete. Laut dem Post konnten sie Evakuiert werden.
Wie "Noelreports" zitiert, erklärte der ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Sekenskyj nach dem Angriff: "Sie haben mehrere Marschflugkörper gegen eine amerikanische Fabrik eingesetzt, die Alltagsgeräte wie Kaffeemaschinen herstellt. Auch das ist ein Ziel für Russland. Sehr aufschlussreich."
Schon in der Vergangenheit hat Russland US-amerikanische Fabrikgebäude zum Ziel seiner Angriffe gemacht. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha verwieß auf X etwa auf Angriffe auf Boeing-Anlagen Anfang des Jahres.
Polen schickt Kampfjets in die Luft
Polen lässt wegen russischer Angriffe auf die westliche Ukraine Flugzeuge zum Schutz des eigenen Luftraums aufsteigen. Angesichts der Aktivitäten russischer Langstreckenflieger, die Angriffe auf ukrainisches Gebiet fliegen würden, seien Flugzeuge der polnischen Luftwaffe und verbündeter Staaten im polnischen Luftraum im Einsatz. Dies teilt das Operative Kommando der polnischen Streitkräfte am Donnerstag auf der Plattform X mit.
Am Mittwoch war nach Angaben der Regierung in Warschau eine Drohne des russischen Militärs in einem Maisfeld in Ostpolen eingeschlagen. Polen ist seit dem Einschlag einer fehlgeleiteten ukrainischen Rakete im Dorf Przewodów im Jahr 2022, bei dem zwei Menschen getötet wurden, in erhöhter Alarmbereitschaft.
Eine Tote bei russischem Angriff auf Lwiw
Bei einem kombinierten russischen Drohnen- und Raketenangriff auf die westukrainische Stadt Lwiw ist nach Angaben der örtlichen Behörden ein Mensch getötet worden. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, teilt der Gouverneur der gleichnamigen Region, Maxym Kozyzkyj, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Dutzende Wohnhäuser seien bei dem Angriff beschädigt worden.
Vance: Europa muss "Löwenanteil" übernehmen
Laut US-Vizepräsident JD Vance sollen die europäischen Länder den Hauptanteil der Last für die Sicherheitsgarantien der Ukraine übernehmen. "Ganz gleich, welche Form dies annimmt, die Europäer werden den Löwenanteil der Last übernehmen müssen", sagt Vance dem US-Fernsehsender Fox News. Die USA sollten zwar helfen, wenn es nötig sei, um den Krieg und das Töten zu beenden. Der US-Präsident erwarte jedoch, dass Europa hier die führende Rolle spiele.
Bericht: Russland baut wohl große Lauschanlage nahe polnischer Grenze
Satellitenaufnahmen zeigen in der russischen Enklave Kaliningrad den Bau einer großen Antennenanlage. Offenbar soll damit die Kommunikation der Nato abgehört werden. Lesen Sie hier mehr über den russischen Lauschangriff auf die Nato.
Junge Union: Deutsche Soldaten sollen bei Schutztruppe dabei ein
In der Debatte um Sicherheitsgarantien für die Ukraine hält der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, eine deutsche Beteiligung an einer europäischen Schutztruppe im Ernstfall für zwingend. "Wir können doch nicht auf der einen Seite sagen, dass unsere Abhängigkeit vom US-Militär reduziert und Europa endlich erwachsen werden muss, und auf der anderen Seite die Verantwortung verweigern, wenn es zum ersten Mal konkret wird", sagte Winkel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Zwar handele es sich noch um einen "hypothetischen Fall", räumte Winkel ein, jedoch bestünden Zweifel, dass Russland wirklich an ernsthaften Friedensverhandlungen interessiert sei. "Sollte es aber dazu kommen, muss Deutschland bereit sein, Truppen in die Ukraine zu entsenden", betonte der CDU-Bundestagsabgeordnete.
Kim Jong Un lobt Soldaten
Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat die in der Ukraine kämpfenden Truppen seines Landes als "heldenhaft" gewürdigt. Dies meldet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Kim habe die Leistung der Soldaten bei den Operationen zur Befreiung der russischen Region Kursk gelobt. Einer Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes zufolge hat Nordkorea mehr als 10.000 Soldaten zur Unterstützung Russlands in die Ukraine entsandt und scheint eine weitere Entsendung zu planen.
Großer russischer Drohnenangriff auf Kiew
Das russische Militär hat einen größeren Luftangriff mit Kampfdrohnen auf Ziele im ukrainischen Hinterland gestartet. In der Hauptstadt Kiew war kurz vor Mitternacht Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) Flugabwehrfeuer zu hören, wie ein Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur berichtete. In mehr als der Hälfte des Landes war wegen der Gefahr anfliegender Drohnen Luftalarm ausgelöst worden. Ukrainische Militärbeobachter informierten über Dutzende in der Luft befindliche feindliche Kampfdrohnen mit westlichem Kurs. Nach Angaben der Nachrichtenagentur RBK-Ukraine waren Explosionen etwa in der Hauptstadt Kiew und in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) zu hören.
Ukraine arbeitet an Sicherheitsgarantien
Die Ukraine arbeitet an der militärischen Komponente von Sicherheitsgarantien für die Zeit nach einem Ende des Krieges mit Russland. "Unsere Teams, vor allem das Militär, haben bereits mit der aktiven Arbeit an der militärischen Komponente der Sicherheitsgarantien begonnen", schreibt der Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Andrij Jermak, am Mittwoch auf der Plattform X nach einem Treffen von Sicherheitsberatern aus westlichen Ländern und der Nato. Die Ukraine erarbeite mit ihren Verbündeten zudem einen Plan für den Fall, dass Russland den Krieg weiter in die Länge ziehe. Einem westlichen Vertreter zufolge führt eine kleine Gruppe von führenden Militärs weitere Gespräche in Washington, um Optionen für Sicherheitsgarantien auszuarbeiten.
Mittwoch, 20. August
Nato versetzt deutsche Kampfjets in Alarmbereitschaft
Wegen russischer Luftangriffe auf die Grenzregion der Ukraine zu Rumänien hat die Nato zwei deutsche Eurofighter alarmiert. Die Kampfjets starteten, weil sich russische Waffensysteme dem Luftraum Rumäniens näherten, sagte ein Bundeswehrsprecher. Der Luftraum wurde bei dem Vorfall in der Nacht auf Mittwoch aber nicht verletzt. Mehr dazu lesen Sie hier.
