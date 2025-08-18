Newsblog zum Ukraine-Krieg Botschafter: "Ohne Druck wird Putin nicht aufhören, uns zu töten"
Aktuelle Verhandlungen drehen sich um zukünftige Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Derweil greift Russland weiter massiv an. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 18. August
Ukraine-Gespräche in Washington: Peking plädiert für "nachhaltiges" Friedensabkommen
Vor den Ukraine-Gesprächen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj sowie europäischen Spitzenvertretern am Montag in Washington hat die chinesische Regierung ihre Hoffnung auf ein "nachhaltiges" Friedensabkommen bekundet. Peking hoffe, dass "alle Parteien und Akteure" sich auf ein "gerechtes, nachhaltiges, bindendes und akzeptables Friedensabkommen" einigten, sagte die Sprecherin des Außenministeriums in Peking, Mao Ning.
Die chinesische Regierung unterstütze alle Beteiligten, die sich um eine friedliche Beendigung der Krise bemühten, betonte Mao am Montag vor Journalisten. Peking freue sich, dass "Russland und die USA in Kontakt bleiben, ihre Beziehungen verbessern und einen Prozess der politischen Beendigung der Ukraine-Krise fördern".
Ukrainischer Botschafter: "Ohne Druck wird Putin nicht aufhören"
Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, unterstreicht vor dem Treffen zwischen Selenskyj und Trump in Washington am heutigen Tag die Bedeutung starker Sicherheitsgarantien für sein Land. Ohne Druck werde Kremlchef Wladimir Putin "nicht aufhören, uns zu töten". Sein Ziel sei die Zerstörung der Ukraine, so Makeiev.
Sicherheitsgarantien, ähnlich dem Artikel 5 des Nato-Vertrags, klängen "schon gut", sagte Oleksii Makeiev im Deutschlandfunk. Der Artikel regelt, dass die Bündnispartner im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können und ein Angriff auf ein Mitglied als ein Angriff auf alle gewertet wird. Der Botschafter ergänzte, eine Nato-Mitgliedschaft für die Ukraine wäre natürlich die beste Sicherheitsgarantie. Sein Land habe der Nato viel zu bieten, man habe eine starke und kampferfahrene Armee.
Neue Kampfdrohne soll den Krieg "verändern"
Das ukrainische Unternehmen Fold befasst sich mit der Weiterentwicklung von Glasfaserdrohnen, die immun gegen russische Störsender sind. Nachdem das Unternehmen bereits die Reichweite erster Modelle vervielfacht hatte, setzt sich der Gründer nun ein neues Ziel. In nur wenigen Monaten will er eine Drohne auf den Markt bringen, die nach eigener Aussage den Krieg "verändern" könnte.
Ukraine: Massiver nächtlicher Luftangriff
Russland hat die Ukraine nach Angaben aus Kiew in der Nacht wieder massiv aus der Luft angegriffen. Insgesamt habe das russische Militär vier Raketen und 140 Drohnen abgefeuert, teilt die ukrainische Luftwaffe über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. 88 Drohnen seien abgeschossen worden. An 25 Orten in sechs ukrainischen Regionen seien Einschläge verzeichnet worden.
Kritik aus der eigenen Partei an Wadepuhls Haltung zur Ukraine
Mit seinen Bedenken hinsichtlich einer Beteiligung deutscher Truppen an der Absicherung eines Waffenstillstands in der Ukraine ist Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) auf Widerspruch in der eigenen Partei gestoßen. "Zu dem Beistandspakt gehört ja auch eine Absicherung eines möglichen Waffenstillstands - und die Absicherung geht nur mit Bodentruppen", sagte der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter am Montag im Bayerischen Rundfunk.
Wadephul hatte am Sonntag im Podcast "Table.Today" geäußert, Deutschland werde bei einer möglichen Friedenssicherung in der Ukraine "eine wichtige Rolle" übernehmen müssen. Eine Stationierung deutscher Truppen dort könnte die Bundeswehr aber überfordern.
Ukraine: Brand in Energieanlage in Region Odessa
Bei einem russischen Drohnenangriff in der südukrainischen Region Odessa ist nach Angaben der ukrainischen Behörden ein Großbrand in einer Anlage der Kraftstoff- und Energieinfrastruktur ausgebrochen. Verletzte habe es nach vorläufigen Erkenntnissen nicht gegeben, erklärt der staatliche ukrainische Rettungsdienst auf dem Kurznachrichtendienst Telegram weiter. Um welche Anlage es sich handelte, wurde zunächst nicht mitgeteilt.
Ukraine: Drei Tote bei russischem Luftangriff auf Charkiw
Bei einem russischen Luftangriff auf ein Wohngebiet in der nordostukrainischen Stadt Charkiw sind in der Nacht zum Montag nach Angaben der örtlichen Behörden drei Menschen getötet worden, darunter ein Kleinkind. 17 weitere Menschen wurden demnach verletzt. Ein zweijähriger Junge sei bei einem Drohnenangriff am frühen Morgen getötet worden, erklärte Regionalgouverneur Oleh Synehubow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.
Vor dem Drohnenangriff war das Wohngebiet den Angaben zufolge auch von einer ballistischen Rakete getroffen worden. Unter den Verletzten sind laut Bürgermeister Ihor Terechow sechs Kinder im Alter von sechs bis 17 Jahren. Auch aus der nördlichen Nachbarregion Sumy wurden russische Angriffe gemeldet. Dabei wurden den Behörden zufolge zwei Menschen verletzt. Mindestens ein Dutzend Häuser und eine Bildungseinrichtung seien beschädigt worden.
Wadephul nennt Sicherheitsgarantien für die Ukraine zentral
Außenminister Johann Wadephul hat starke Sicherheitsgarantien für die von Russland angegriffene Ukraine verlangt. Beim heutigen Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Partnern in Washington gehe es um Elemente einer Verhandlungslösung auf dem Weg zu einem gerechten Frieden für die Ukraine. "Feste Sicherheitsgarantien sind dafür zentral", sagte Wadephul beim Treffen mit seinem japanischen Kollegen Takeshi Iwaya in Tokio. "Denn die Ukraine muss auch nach einem Waffenstillstand und Friedensschluss in der Lage sein, sich wirkungsvoll zu verteidigen", sagte er.
"Es ist gut und wichtig, dass Präsident Trump es sich zum Ziel gemacht hat, das Sterben in der Ukraine zu beenden", sagte der CDU-Politiker in einer Erklärung vor Journalisten in der japanischen Hauptstadt. "Für einen gerechten und dauerhaften Frieden muss Moskau sich endlich bewegen. Bis das nicht passiert, muss der Druck auf Russland erhöht werden, auch mit verstärkten Ukrainehilfen", so Wadephul. Er dankte dafür, dass Japan die Ukraine bislang mit zwölf Milliarden Dollar unterstützt habe und Sanktionen gegen Russland durchsetze.
