Newsblog zum Ukraine-Krieg USA sollen Selenskyj um Anzug gebeten haben
Die US-Regierung soll Selenskyj gefragt haben, ob er einen Anzug trägt. Am Montag geht es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 18. August
Bevor es zu Trump geht, trifft Selenskyj noch die Europäer
Am Montag wird Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus erwartet – es dürfte kein einfacher Termin werden. Vorher gibt es noch ein Treffen mit engen Verbündeten. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.
USA sollen Selenskyj um Tragen eines Anzugs gebeten haben
Die US-Regierung soll im Umfeld des ukrainischen Präsidenten nachgefragt haben, ob Selenskyj beim Treffen mit Trump am Montag im Weißen Haus einen Anzug tragen werde. Das schreibt "Bild"-Journalist Paul Ronzheimer in einem Beitrag auf X. Beim Treffen der Staatschefs war es im Februar im Weißen Haus zu einem Eklat gekommen.
Selenskyj hatte einen Pullover getragen, Trumps Vizepräsident JD Vance attackierte den Ukrainer daraufhin vor laufenden Kameras. Selenskyj tritt seit dem russischen Überfall auf sein Land im Februar 2022 öffentlich nur in militärischer Kleidung auf. Damit will der Präsident Solidarität mit den ukrainischen Soldaten zeigen.
Vance bezog sich bei dem Eklat im Februar unter anderem auf Selenskyjs Äußeres und warf diesem Respektlosigkeit vor, weil er nicht mit Anzug und Krawatte im Weißen Haus erschien. Am Montag wurde bekannt, dass Vance auch bei dem nun angesetzten Treffen wieder teilnehmen wird.
Bundeswehr in der Ukraine? Wadephul korrigiert sich
Außenminister Johann Wadephul hat sich zurückhaltend zu einer möglichen Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine geäußert. Mit anderen europäischen Staaten sei im Kontext des möglichen Einsatzes von Truppen als Sicherheitsgarantie für eine Friedenslösung noch nichts abgesprochen, sagte Wadephul auf eine entsprechende Frage während seines Besuches in Tokio. "Wir stehen ja am Anfang eines schwierigen Prozesses." Zuvor hatte er sich noch anders geäußert. Lesen Sie hier mehr dazu.
Russland bietet Ukraine Austausch festgehaltener Zivilisten an
Russland hat der Ukraine nach eigenen Angaben den Austausch von jeweils 31 festgehaltenen Zivilisten angeboten. Die Regierung in Moskau sei bereit, 31 Ukrainer zu übergeben, wenn im Gegenzug die gleiche Anzahl russischer Staatsbürger freikomme. Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf die russische Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa.
Bei den Russen handele es sich um Zivilisten aus der russischen Grenzregion Kursk, die bei einer überraschenden Gegenoffensive der Ukraine im vergangenen Jahr noch immer in der Ukraine festgehalten würden. Moskalkowa kündigte zudem ein baldiges Treffen mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Lubinez an.
Trumps Ukraine-Gipfel im Weißen Haus: Plötzlich geht alles ganz schnell
Die Welt blickt heute auf Washington: Es geht um das Überleben der Ukraine und die Zukunft Europas. Mit Donald Trumps Plan droht der Ukraine ein aufgezwungener Friede, bei dem Territorium an Russland abgetreten werden soll, abgesichert allein durch vage Sicherheitsgarantien. Lesen Sie hier mehr dazu.
Tote bei russischem Angriff auf Saporischschja
Bei einem russischen Angriff auf die südostukrainische Stadt Saporischschja wurden drei Menschen getötet und 20 verletzt. Viele der Verletzten befänden sich in einem kritischen Zustand, teilt der Gouverneur der Region, Iwan Fedorow, mit.
Bundesregierung dämpft Erwartungen an Washingtoner Gipfel
Die Bundesregierung dämpft Hoffnungen auf schnelle Fortschritte hin zu einem Friedensabkommen für die Ukraine. Im Zentrum auch der anstehenden Gespräche in Washington stünden Sicherheitsgarantien für das Land, sagte ein Regierungssprecher in Berlin. Es sei hierbei mit einem längeren, komplexen Prozess zu rechnen, bevor es in dieser Frage zu einer Übereinkunft kommen könne, betonte er. Klar sei, es müsse "robuste Sicherheitsgarantien" geben, auf die sich die Ukraine auch längerfristig verlassen könne.
Gipfel-Agenda: So läuft der Tag in Washington ab
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist schon in den USA eingetroffen. Er erklärte nach seiner Ankunft in Washington auf der Plattform X, alle Teilnehmer teilten eine "starke Sehnsucht danach, diesen Krieg schnell und verlässlich zu beenden". Andere, wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, äußerten sich vor ihrem Abflug: "Es geht nicht allein um die Sicherheit der Ukraine, sondern auch um die Sicherheit Europas", so Macron. Lesen Sie hier mehr zum Zeitplan.
Ukraine-Gespräche in Washington: Peking plädiert für "nachhaltiges" Friedensabkommen
Vor den Ukraine-Gesprächen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj sowie europäischen Spitzenvertretern am Montag in Washington hat die chinesische Regierung ihre Hoffnung auf ein "nachhaltiges" Friedensabkommen bekundet. Peking hoffe, dass "alle Parteien und Akteure" sich auf ein "gerechtes, nachhaltiges, bindendes und akzeptables Friedensabkommen" einigten, sagte die Sprecherin des Außenministeriums in Peking, Mao Ning.
Die chinesische Regierung unterstütze alle Beteiligten, die sich um eine friedliche Beendigung der Krise bemühten, betonte Mao am Montag vor Journalisten. Peking freue sich, dass "Russland und die USA in Kontakt bleiben, ihre Beziehungen verbessern und einen Prozess der politischen Beendigung der Ukraine-Krise fördern".
Ukrainischer Botschafter: "Ohne Druck wird Putin nicht aufhören"
Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, unterstreicht vor dem Treffen zwischen Selenskyj und Trump in Washington am heutigen Tag die Bedeutung starker Sicherheitsgarantien für sein Land. Ohne Druck werde Kremlchef Wladimir Putin "nicht aufhören, uns zu töten". Sein Ziel sei die Zerstörung der Ukraine, so Makeiev.
Sicherheitsgarantien, ähnlich dem Artikel 5 des Nato-Vertrags, klängen "schon gut", sagte Oleksii Makeiev im Deutschlandfunk. Der Artikel regelt, dass die Bündnispartner im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können und ein Angriff auf ein Mitglied als ein Angriff auf alle gewertet wird. Der Botschafter ergänzte, eine Nato-Mitgliedschaft für die Ukraine wäre natürlich die beste Sicherheitsgarantie. Sein Land habe der Nato viel zu bieten, man habe eine starke und kampferfahrene Armee.
