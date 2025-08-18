Newsblog zum Ukraine-Krieg USA sollen Selenskyj um Anzug gebeten haben

Wolodymyr Selenskyj: Der ukrainische Präsident wird sich am Abend mit Trump treffen. (Quelle: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE \ apaimages/imago)

Die US-Regierung soll Selenskyj gefragt haben, ob er einen Anzug trägt. Am Montag geht es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 18. August

Bevor es zu Trump geht, trifft Selenskyj noch die Europäer

Am Montag wird Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus erwartet – es dürfte kein einfacher Termin werden. Vorher gibt es noch ein Treffen mit engen Verbündeten. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

USA sollen Selenskyj um Tragen eines Anzugs gebeten haben

Die US-Regierung soll im Umfeld des ukrainischen Präsidenten nachgefragt haben, ob Selenskyj beim Treffen mit Trump am Montag im Weißen Haus einen Anzug tragen werde. Das schreibt "Bild"-Journalist Paul Ronzheimer in einem Beitrag auf X. Beim Treffen der Staatschefs war es im Februar im Weißen Haus zu einem Eklat gekommen.

Selenskyj hatte einen Pullover getragen, Trumps Vizepräsident JD Vance attackierte den Ukrainer daraufhin vor laufenden Kameras. Selenskyj tritt seit dem russischen Überfall auf sein Land im Februar 2022 öffentlich nur in militärischer Kleidung auf. Damit will der Präsident Solidarität mit den ukrainischen Soldaten zeigen.

Vance bezog sich bei dem Eklat im Februar unter anderem auf Selenskyjs Äußeres und warf diesem Respektlosigkeit vor, weil er nicht mit Anzug und Krawatte im Weißen Haus erschien. Am Montag wurde bekannt, dass Vance auch bei dem nun angesetzten Treffen wieder teilnehmen wird.

Bundeswehr in der Ukraine? Wadephul korrigiert sich

Außenminister Johann Wadephul hat sich zurückhaltend zu einer möglichen Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine geäußert. Mit anderen europäischen Staaten sei im Kontext des möglichen Einsatzes von Truppen als Sicherheitsgarantie für eine Friedenslösung noch nichts abgesprochen, sagte Wadephul auf eine entsprechende Frage während seines Besuches in Tokio. "Wir stehen ja am Anfang eines schwierigen Prozesses." Zuvor hatte er sich noch anders geäußert. Lesen Sie hier mehr dazu.

Russland bietet Ukraine Austausch festgehaltener Zivilisten an

Russland hat der Ukraine nach eigenen Angaben den Austausch von jeweils 31 festgehaltenen Zivilisten angeboten. Die Regierung in Moskau sei bereit, 31 Ukrainer zu übergeben, wenn im Gegenzug die gleiche Anzahl russischer Staatsbürger freikomme. Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf die russische Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa.