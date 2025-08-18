Das sagt Thomas Müller zu seinem Debüt

Groß-Manöver mit Russland Sapad-Manöver: Belarus will atomwaffenfähige Rakete testen

Von t-online 18.08.2025 - 12:45 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko erwägt die Stationierung von Oreschnik-Raketen. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/imago)

Im September startet die militärische Großübung von Russland und Belarus: "Sapad 2025". Nun kündigt Minsk an, auch atomwaffenfähige Oreschnik-Raketen zu testen.

Belarus will im gemeinsamen Militärmanöver mit Russland – Sapad 2025 – im September auch taktische Atomwaffen zu Übungszwecken einsetzen. Der belarussische Verteidigungsminister Viktor Chrenin erklärte, dass das belarussische Militär gemeinsam mit den russischen Verbündeten Fragen im Zusammenhang mit dem Einsatz des Oreschnik-Komplexes erarbeiten werde.

Bei der Oreschnik – deutsch Haselstrauch – handelt es sich um eine Mittelstreckenrakete vom Typ SS-X-34, die auch mit Atomwaffen bestückt werden kann. Das Geschoss kann bis zu sechs Sprengköpfe tragen. Der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko hatte im März bereits über die Stationierung solcher Waffen in seinem Land spekuliert.

Erst in der Vorwoche hatte Belarus erste Details zu der militärischen Großübung vorgestellt. So geht es unter anderem um "die Zerschlagung eines Feindes, der die Verteidigung als Keil durchbrochen hat".