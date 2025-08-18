Mögliche Sicherheitsgarantie Bundeswehr in der Ukraine? Wadephul korrigiert sich

Johann Wadephul: Die mögliche Stationierung deutscher Soldaten in der Ukraine schließt er nicht aus. (Quelle: IMAGO/Manfred Behrens/imago)

Schon vor dem Gipfeltreffen musste sich Außenminister Wadephul zu einer möglichen Rolle der Bundeswehr äußern. Er spricht von einem "schwierigen Prozess".

Außenminister Johann Wadephul hat sich zurückhaltend zu einer möglichen Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine für westliche Sicherheitsgarantien gegen Angriffe Russlands geäußert. Mit anderen europäischen Staaten sei im Zusammenhang mit der möglichen Entsendung von Truppen als Sicherheitsgarantie für eine Friedenslösung noch nichts abgesprochen, sagte Wadephul auf eine entsprechende Frage während seines Besuches in Tokio. "Wir stehen ja am Anfang eines schwierigen Prozesses."

Im Podcast "Table.Today" hatte Wadephul noch erklärt, eine Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine würde Deutschland "voraussichtlich auch überfordern". Dies sei eine "fernliegende Frage". In Tokio sagte er nun vor Journalisten, beim Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Kanzler Friedrich Merz (CDU) und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs am Abend in Washington gehe es um Kernpunkte einer gemeinsamen Positionierung gegenüber Russland.

Wadephul verweist auf Verhandlungen

Er und die Bundesregierung hätten wiederholt deutlich gemacht, dass robuste Sicherheitsgarantien für die Ukraine gebraucht würden und dass Deutschland dazu Beiträge liefern und Verantwortung übernehmen müsse. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt offen, ob man deutsche Truppen entsenden werde. "Das muss wirklich verhandelt werden", ergänzte Wadephul.

Vorwurf der Eskalation: So kritisiert China Außenminister Wadephul

Die Bundeswehr habe in der Vergangenheit erklärt, sie konzentriere sich auf die Aufstellung einer kampfstarken Brigade in Litauen, sagte Wadephul. "Alles Weitere kann nur der Verteilungsminister Boris Pistorius (SPD) beantworten und nicht ich. Das ist nicht mein Job und nicht meine Aufgabe."

Lob für den Kanzler

Bei dem Gespräch in Washington am Abend sei es wichtig, "an der Seite der Ukraine zu stehen", fügte Wadephul hinzu. Wichtig sei außerdem, dass "nicht von vornherein schon auch rechtlich verbindlich Verzichte getätigt werden von der Ukraine". Ausgangspunkt für mögliche Verhandlungen müsse die jetzige Kontaktlinie – also die Frontlinie – sein. Dann müsse auf Augenhöhe miteinander verhandelt werden.