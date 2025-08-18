Fünf Drohnen auf ein Wohngebäude Russland tötet komplette Familie in Charkiw
Kurz vor dem Gipfeltreffen in Washington schlägt Russland noch einmal mit voller Härte zu. Bei einem Angriff mit Kamikazedrohnen wurde eine ganze Familie getötet.
Trotz der laufenden Friedensverhandlungen greift Russland die Ukraine weiterhin massiv an. In der Nacht schlugen russische Kamikazedrohnen in mehreren ukrainischen Städten ein. Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, erklärte auf Telegram, dass in seiner Stadt etwa ein Dutzend Wohnhäuser bei den Angriffen beschädigt wurden.
Sieben Menschen sollen dabei getötet worden sein, unter ihnen auch ein einjähriges Mädchen und ein sechzehnjähriger Junge. Die Mutter, der Vater und die Großmutter der Kinder wurden nach ukrainischen Angaben ebenfalls getötet.
Gipfeltreffen in Washington
Terechow erklärte weiter, dass der russische Angriff gezielt ein mehrstöckiges Wohnhaus traf. Gleich fünf Kamikazedrohnen vom Typ Shahed seien in das Haus eingeschlagen. Insgesamt soll es nach den Angriffen auf die Stadt 20 Verletzte geben, unter ihnen sechs Kinder.
Schon vorher hatte Terechow das Ausmaß der Angriffe bestätigt. So soll eine russische Rakete in einer Wohngegend eingeschlagen sein und mehr als 1.000 Fenster mit seiner Druckwelle zerstört haben. Auch andere Städte wie Odessa oder Sumy berichten von Angriffen.
Nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vom vergangenen Freitag kommt es heute Abend zum Gipfeltreffen in Washington – zwischen Trump, dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und europäischen Staatschefs.
