Reichweite von bis zu 3.000 Kilometern? Ukraine stellt neues Geschoss vor

Von t-online , KON 18.08.2025 - 20:00 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Video des Starts einer "Flamingo"-Rakete: Das Geschoss soll bereits in Serienproduktion sein. (Quelle: Screenshot X/@Tatarigami_UA )

Online kursieren Bilder von einer neuen, ukrainischen Rakete. Sie könnte sich als Gamechanger erweisen.

Das ukrainische Rüstungsunternehmen "Fire Point" hat Fotos von seinen "Flamingo"-Raketen öffentlich gemacht. Auch wenn es zu den Geschossen bisher kaum Informationen gibt, sollen sie bereits in Serienproduktion hergestellt werden. In sozialen Medien wird gemutmaßt, dass die Raketen für die Ukraine eine entscheidende Erweiterung des Waffenarsenals sein könnte.

Wie das ukrainische Nachrichtenportal "Militarnyi" schreibt, sind dank des Video- und Bildmaterials, das veröffentlicht wurde, erste Rückschlüsse auf die Eigenschaften der Rakete möglich. So kann etwa erkannt werden, dass die Rakete von einem Boden-Abschussgerät gestartet wird, das als Anhänger transportiert werden kann.

Bedrohung für russische Rüstungsindustrie?

Online wurde die Rakete mit dem FP-5-Marschflugkörper verglichen. Die Waffe hat eine Reichweite von bis zu 3.000 Kilometer, erreicht Geschwindigkeiten von 950 Kilometer pro Stunde und verfügt über eine Traglast von einer Tonne.