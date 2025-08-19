Bundeswehr-Einsatz in der Ukraine? Er sagt die Wahrheit – und stellt Merz vor Probleme
Im transatlantischen Bündnis wird darüber debattiert, wer einen möglichen Frieden in der Ukraine militärisch sichern kann. Was kann die Bundeswehr leisten? In Deutschland gehen Anspruch und Wirklichkeit auseinander.
Aus Tokio berichtet Patrick Diekmann.
Die Krisendiplomatie im Ukraine-Krieg gewinnt weiter an Fahrt. Es wird miteinander gesprochen, verhandelt, und es gibt zumindest Bewegung in dem politischen Prozess. Zwar zeigte auch ein Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs in Washington am Montag (Ortszeit), dass ein Frieden bisher nicht in Sicht ist. Aber der Ball liegt nun wieder bei Kremlchef Wladimir Putin.
Will Russland wirklich Frieden und hat Putin den "Mut" – so wie Bundeskanzler Friedrich Merz es ausdrückte – für Verhandlungen mit Selenskyj? Das ist auch nach dem Treffen im Weißen Haus unklar, aber genau das wird sich in den kommenden Tagen zeigen.
Die westlichen Verbündeten möchten für den Fall der Fälle gerüstet sein. Dabei liegt vor allem eines auf der Hand: Bei einem möglichen Friedensschluss braucht die Ukraine in jedem Fall belastbare Sicherheitsgarantien. Schließlich muss verhindert werden, dass Russland das Land vielleicht in ein paar Jahren erneut angreift. Aber wie? Welche Länder stellen sich in den Sturm, verteidigen die Ukraine notfalls militärisch? Welche Länder haben überhaupt die militärischen Möglichkeiten dazu?
Ebendiese Fragen werden aktuell im Hintergrund diskutiert. Es war Außenminister Johann Wadephul, der sich am Montag auf seiner Japan-Reise mit einer Aussage aus der Deckung wagte. Seine Einschätzung über die Fähigkeiten der Bundeswehr ist realistisch. Trotzdem ruderte er später zurück, vor allem wahrscheinlich aus strategischen Gründen. Aber das sorgte im Anschluss für mehr Verwirrung.
Führende Rolle in "Koalition der Willigen"
Die mediale Aufregung am Montag war groß. Zwar erklärte der Außenminister in einem Podcast-Interview mit "Table.Media", dass Deutschland bei der Friedenssicherung "eine wichtige Rolle" spielen werde. Mit Blick auf eine mögliche Beteiligung von Soldaten der Bundeswehr verwies der CDU-Politiker auf eine Verabredung, dass sich Deutschland auf das Nato-Territorium konzentriere. Deutschland hat zur Sicherung der Nato-Ostflanke bereits eine Brigade in Litauen stationiert. "Das tun und zusätzlich noch Truppen in der Ukraine stationieren, würde uns voraussichtlich überfordern", sagte Wadephul.
Es war eben diese Aussage, die die Gemüter erregte, weil sie als deutsche Absage mit Blick auf Bodentruppen zur Friedenssicherung verstanden wurde. Das wäre neu, und die Bundesregierung hat sich die Frage bislang offengehalten – aus gutem Grund.
Denn Deutschland versteht sich als führendes Mitglied der "Koalition der Willigen" in Europa, die für eine militärische Stärkung der Ukraine und für weitere Sanktionen gegenüber Russland eintritt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premier Keir Starmer sollen eine Sicherheitstruppe für die Ukraine mit 40.000 Soldaten ins Gespräch gebracht haben. Deutschland möchte eine "Führungsrolle" einnehmen, wie Wadephul selbst vor seinem Abflug nach Japan sagte. Deswegen kann sich die Bundesregierung nicht vorweg aus der politischen Debatte zu den Sicherheitsgarantien herausnehmen.
Möglichkeiten der Bundeswehr begrenzt
Dabei ist es im politischen Berlin eigentlich kein Geheimnis, dass Wadephul in der Sache recht hat. Seit mehreren Legislaturperioden berichteten unterschiedliche Minister immer wieder, dass die Bundeswehr mit ihrem Einsatz in Litauen – und zuvor noch in Mali – völlig an ihrer Belastungsgrenze ist. Für mehr reichen Personal und Material im Moment nicht aus.
Trotzdem kamen die Aussagen des Außenministers in Japan gleich aus mehreren Gründen zur Unzeit für die Bundesregierung. Einerseits verhandelte Kanzler Merz am Montag mit Trump und es war dabei unerlässlich, den deutschen Beitrag in einem Friedensprozess als möglichst groß zu präsentieren. Immerhin möchten die Europäer auch von den USA, dass sie sich mehr aufseiten der Ukraine einbringen.
Andererseits geht es auch um die politische Hygiene der Ressortzuschnitte in Berlin. Denn es ist eigentlich die Aufgabe von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) oder von Merz selbst, die Fähigkeiten der Bundeswehr zu skizzieren. Wadephul kann das zwar kommentieren, aber das eigentlich erst nach Absprache im Kabinett. Und daran gab es zumindest am Montag in dieser Debatte Zweifel.
Die Bundesregierung hadert nach der Debatte um den Kurswechsel mit Blick auf den Gaza-Krieg ohnehin mit ihrer internen Kommunikation. Auch deshalb könnte Wadephuls Vorstoß am Montag für Unmut gesorgt haben.
Suche nach gemeinsamer Linie
Klar. Weder Regierungsmitglieder noch Kanzler Merz kritisierten die Aussage Wadephuls öffentlich. Lediglich der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Adis Ahmetovic und der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter sprachen sich für eine Sicherung der Ukraine unter Beteiligung der Bundeswehr aus. Dementsprechend ist der politische Schaden überschaubar.
Trotzdem sah Außenminister Wadephul am Montagabend in Tokio die Notwendigkeit, in der Frage zurückzurudern und der Debatte den Wind aus den Segeln zu nehmen. "Table Media" hatte nach dem Podcast abgeleitet, dass der Außenminister eine Entsendung von Bundeswehrsoldaten ablehne.
Der Außenminister erklärte bei einer Pressebegegnung: "Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass ich so etwas ablehne. Das habe ich weder wörtlich noch indirekt gesagt." Und überhaupt: Es sei völlig unklar, ob Deutschland in welcher Form um eine Beteiligung gebeten wird. Das sei "alles offen zum jetzigen Zeitpunkt, das muss wirklich verhandelt werden", so Wadephul.
Diese Analyse ist richtig. Denn einerseits ist unklar, ob Putin überhaupt Nato-Truppen in der Ukraine akzeptieren wird. Wadephul machte darüber hinaus klar, dass die Bundeswehr die Frage beantworten müsse, ob sie zu einem Einsatz in der Ukraine in der Lage ist. Ein Zugeständnis gegenüber Pistorius, weil die Frage in seinen Kompetenzbereich fällt.
Wadephul bezieht sich auf Merz
Wadephul hat sich offenbar mit seiner Aussage zunächst etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. Die Reaktion darauf zeigt aber, wie angespannt die Stimmung in der Bundesregierung ist. Nachdem der Bundeskanzler in Washington die Beteiligung Deutschlands an der Absicherung der Ukraine und ein Bundestagsmandat für einen Einsatz nicht ausgeschlossen hatte, verwies der Außenminister am Dienstag auf dem US-Marinestützpunkt in Yokosuka darauf, dass er "exakt" dieselbe Formulierung genutzt habe wie Merz.
"Wir stehen gemeinsam mit den Vereinigten Staaten als europäische Partner bereit, diese Sicherheitsgarantien aufzubringen", sagte Wadephul. Aber zunächst bräuchte es russische Verhandlungsbereitschaft und eine Waffenruhe.
Diese Analyse ist natürlich zutreffend, hat aber aus der Perspektive der Bundesregierung auch den positiven Nebeneffekt, dass man das Thema der eigenen Beteiligung an der Sicherung der Ukraine zunächst etwas zurückstellen kann. Denn es geht für die Bundesregierung aktuell vor allem auch darum, innen- wie außenpolitisch Geschlossenheit zu demonstrieren.
