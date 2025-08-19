Bundeswehr-Einsatz in der Ukraine? Er sagt die Wahrheit – und stellt Merz vor Probleme

Eine Analyse von Patrick Diekmann Aktualisiert am 19.08.2025 - 10:39 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Johann Wadephul: Der Außenminister löste mit einer Aussage zu einem möglichen Bundeswehr-Einsatz in der Ukraine für Aufregung aus. (Quelle: Soeren Stache/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Im transatlantischen Bündnis wird darüber debattiert, wer einen möglichen Frieden in der Ukraine militärisch sichern kann. Was kann die Bundeswehr leisten? In Deutschland gehen Anspruch und Wirklichkeit auseinander.

Aus Tokio berichtet Patrick Diekmann.

Loading...

Die Krisendiplomatie im Ukraine-Krieg gewinnt weiter an Fahrt. Es wird miteinander gesprochen, verhandelt, und es gibt zumindest Bewegung in dem politischen Prozess. Zwar zeigte auch ein Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs in Washington am Montag (Ortszeit), dass ein Frieden bisher nicht in Sicht ist. Aber der Ball liegt nun wieder bei Kremlchef Wladimir Putin.

Will Russland wirklich Frieden und hat Putin den "Mut" – so wie Bundeskanzler Friedrich Merz es ausdrückte – für Verhandlungen mit Selenskyj? Das ist auch nach dem Treffen im Weißen Haus unklar, aber genau das wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Die westlichen Verbündeten möchten für den Fall der Fälle gerüstet sein. Dabei liegt vor allem eines auf der Hand: Bei einem möglichen Friedensschluss braucht die Ukraine in jedem Fall belastbare Sicherheitsgarantien. Schließlich muss verhindert werden, dass Russland das Land vielleicht in ein paar Jahren erneut angreift. Aber wie? Welche Länder stellen sich in den Sturm, verteidigen die Ukraine notfalls militärisch? Welche Länder haben überhaupt die militärischen Möglichkeiten dazu?

Ebendiese Fragen werden aktuell im Hintergrund diskutiert. Es war Außenminister Johann Wadephul, der sich am Montag auf seiner Japan-Reise mit einer Aussage aus der Deckung wagte. Seine Einschätzung über die Fähigkeiten der Bundeswehr ist realistisch. Trotzdem ruderte er später zurück, vor allem wahrscheinlich aus strategischen Gründen. Aber das sorgte im Anschluss für mehr Verwirrung.

Führende Rolle in "Koalition der Willigen"

Die mediale Aufregung am Montag war groß. Zwar erklärte der Außenminister in einem Podcast-Interview mit "Table.Media", dass Deutschland bei der Friedenssicherung "eine wichtige Rolle" spielen werde. Mit Blick auf eine mögliche Beteiligung von Soldaten der Bundeswehr verwies der CDU-Politiker auf eine Verabredung, dass sich Deutschland auf das Nato-Territorium konzentriere. Deutschland hat zur Sicherung der Nato-Ostflanke bereits eine Brigade in Litauen stationiert. "Das tun und zusätzlich noch Truppen in der Ukraine stationieren, würde uns voraussichtlich überfordern", sagte Wadephul.