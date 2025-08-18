Ukraine-Gipfel: Vier Kernbotschaften von Bundeskanzler Merz

Nach Ukraine-Treffen mit Trump Vier Kernbotschaften von Kanzler Merz

Von dpa , aj Aktualisiert am 19.08.2025

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gibt im Willard Hotel ein Pressestatement ab. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

Nach mehrstündigen Beratungen im Weißen Haus gibt sich Kanzler Merz zufrieden. Er sieht Fortschritte auf dem Weg für Frieden in der Ukraine. Ein Überblick.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine positive Bilanz des Ukraine-Gipfels im Weißen Haus in Washington gezogen. "Meine Erwartungen sind eigentlich nicht nur getroffen, sondern übertroffen worden", sagte der CDU-Politiker nach den Gesprächen. Er wolle nicht verhehlen, dass er nicht sicher gewesen sei, dass das Treffen so verlaufe. "Das hätte auch anders verlaufen können."

Es handele sich um "schicksalshafte Tage für die Ukraine und für Europa", sagte Merz. Das Gespräch mit US-Präsident Donald Trump sei sehr offen gewesen. Merz formulierte vier Kernbotschaften – und nannte dabei deutliche Bedingungen:

1. Bilaterales Treffen und Dreiergespräch in Vorbereitung

Laut Merz ist ein Selenskyj-Putin-Treffen innerhalb der nächsten zwei Wochen geplant. Ein Treffen müsse sorgfältig vorbereitet sein – ohne voreilige Inszenierungen. Ob Präsident Putin den Mut habe, zu einem solchen Gipfel zu kommen, sei offen. Merz sagte: "Das wissen wir nicht." Aus dem Telefonat zwischen Trump und Putin gehe hervor, dass zunächst ein bilaterales Treffen zwischen Selenskyj und Putin geplant sei, dem ein Dreiergespräch mit Trump folgen solle.

1. Weitere Verhandlungen nur mit Waffenruhe

Laut Merz sei eine ernsthafte Verhandlung mit Russland nur möglich, wenn die Ukraine selbst mit am Tisch sitze – und dafür brauche es zunächst eine Waffenruhe. Er erklärte: "Ein solcher Gipfel kann nur stattfinden, wenn die Waffen schweigen." Es sei kaum vorstellbar, dass Präsident Selenskyj ohne die Vereinbarung zu einer Feuerpause teilnehme.

Selenskyj dagegen erklärte sich in Washington dazu bereit, Putin ohne Vorbedingungen zu treffen.

3. Keine Gebietsabtretungen

Der Ukraine dürften "keine Gebietsabtretungen aufgezwungen werden", sagte Merz. Wenn Russland den Donbass von der Ukraine fordere, sei das mit einem Verzicht der USA auf Florida vergleichbar, so Merz. Bei dem Gipfel mit Trump seien mögliche Gebietsabtretungen allerdings kein Thema gewesen.

4. Sicherheitsgarantien mit Europa abstimmen

Eine sehr intensive Diskussion habe es in den Beratungen zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Friedensschluss gegeben. "Wir haben sehr nachdrücklich die Ankündigung von Präsident Trump begrüßt, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben", sagte Merz.

Die Frage, wer sich in welchem Umfang an diesen Sicherheitsgarantien beteilige, müsse man zwischen den europäischen Partnern und der US-Regierung besprechen. "Völlig klar ist, dass sich ganz Europa daran beteiligen sollte", sagte Merz. Deutschland habe "eine hohe Verantwortung", dies zu tun.

In welchem Umfang müsse in Europa und in der Koalition in Berlin besprochen werden – "bis zu der Frage, ob wir hier möglicherweise mandatspflichtige Beschlüsse zu fassen haben". Es sei aber zu früh, um darauf eine endgültige Antwort zu geben. Mandatspflichtige Beschlüsse bedeutet, dass der Bundestag darüber entscheidet, Bundeswehrsoldaten in die Ukraine zu schicken.

Wie es nun weitergehen soll