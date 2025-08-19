Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äußerte sich zurückhaltend, was das geplante Treffen zwischen Selenskyj und Putin angeht. Die avisierte Begegnung sei ein Fortschritt und er könne die Ergebnisse nicht vorwegnehmen, sagte Macron nach den in Washington geführten Ukraine-Gesprächen in internationaler Besetzung. "Denke ich, dass sie abschließend sein könnten? Ich bleibe sehr vorsichtig."

Macron betonte, die Arbeit sei noch lange nicht getan. Doch man habe mittlerweile eine Übereinstimmung zwischen Europäern, der Ukraine und den USA geschaffen. Ein "solides und robustes Friedensabkommen" sei erforderlich. Dafür müsse in einem Waffenstillstand die Bombardierung der Ukraine beendet werden. Nach einem Abkommen seien Sicherheitsgarantien und Friedenssicherungseinsätze notwendig.

"Für meinen Teil habe ich die größten Zweifel an der Echtheit eines Friedenswillens des russischen Präsidenten. Denn so lange er denkt, dass er mit Krieg gewinnen kann, wird er das tun." Putins Ziel sei letztlich, sich so viel Gebiet wie möglich zu nehmen.

Finnlands Präsident Alexander Stubb äußerte sich positiv über den Gipfel im Weißen Haus. Es seien konstruktive Gespräche gewesen, sagte Stubb. Das Auftreten von Trump nannte er ergebnisorientiert. Es sei die Idee des US-Präsidenten gewesen, Putin anzurufen und ein bilaterales Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten vorzuschlagen. Es werde sich nun zeigen, ob Putin den Mut habe, zu einem solchen Treffen zu kommen, so der Finne.

Der Sonderbeauftragte des russischen Machthabers für Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit, Kirill Dmitriew, hat den Montag als einen wichtigen Tag für die Diplomatie bezeichnet. "Ein wichtiger Tag der Diplomatie heute, mit dem Fokus auf dauerhaften Frieden, nicht auf einen vorübergehenden Waffenstillstand", schrieb Dmitriew am frühen Dienstag auf X. In seinem Beitrag nahm Dmitriew jedoch keinen ausdrücklichen Bezug auf das Treffen in Washington.

Harvard-Professor Kenneth Rogoff sagte zu "Bild" Donald Trump habe "eine Menge Bälle in der Luft". Gelinge es dem Präsidenten, ein sinnvolles Friedensabkommen zu erreichen, "wird ihn das sowohl international als auch innenpolitisch enorm stärken", so der Experte.