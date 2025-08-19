"Größte Zweifel" Macron mahnt zur Vorsicht – erste Reaktionen
Der Gipfel in Washington bringt Bewegung in die Lage – bahnt sich eine Friedenslösung an? Teilnehmer zeigen sich sowohl optimistisch als auch skeptisch.
Der Gipfel im Weißen Haus mit US-Präsident Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs ist beendet. Die Gespräche drehten sich unter anderem um eine mögliche Waffenruhe sowie Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine. Trump bereitet im nächsten Schritt ein Treffen zwischen Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin vor.
Hier lesen Sie einen Überblick über die ersten Reaktionen nach dem Gipfel in Washington:
US-Präsident Trump zeigte sich nach dem Gipfel zufrieden. "Alle sind sehr glücklich über die Möglichkeit des FRIEDENS für Russland/die Ukraine", schrieb er in den sozialen Medien, nachdem er fast sechs Stunden lang Gespräche geführt hatte.
Wolodymir Selenskyj erklärte sich zu einem Gespräch mit Putin ohne Vorbedingungen bereit. "Ich finde, dass wir uns ohne irgendwelche Vorbedingungen treffen und darüber nachdenken müssen, wie dieser Weg zur Beendigung des Krieges weitergehen könnte", sagte der ukrainische Präsident nach dem Gipfel.
Nato-Generalsekretär Mark Rutte sprach im US-Sender Fox News von einem "sehr erfolgreichen Tag in Washington". Der Niederländer sagte, man habe bei dem Treffen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine diskutiert, von dem Einsatz von Bodentruppen sei allerdings keine Rede gewesen.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dankte Trump für dessen Einsatz zugunsten aus der Ukraine entführter Kinder. "Ich danke US-Präsident Donald Trump für sein klares Engagement heute, dafür zu sorgen, dass diese Kinder mit ihren Angehörigen wiedervereint werden", schrieb von der Leyen auf der Plattform X. "Die menschlichen Kosten dieses Krieges müssen ein Ende haben. Und das bedeutet, dass jedes einzelne von Russland entführte ukrainische Kind zu seiner Familie zurückgebracht werden muss."
Bundeskanzler Merz zeigte sich optimistisch nach dem Treffen. "Meine Erwartungen sind eigentlich nicht nur getroffen, sondern übertroffen worden", sagte der CDU-Politiker nach den Gesprächen. Er wolle nicht verhehlen, dass er nicht sicher gewesen sei, dass das Treffen so verlaufe. "Das hätte auch anders verlaufen können." Hier lesen Sie einen Überblick über die Aussagen von Kanzler Merz nach dem Gipfel.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äußerte sich zurückhaltend, was das geplante Treffen zwischen Selenskyj und Putin angeht. Die avisierte Begegnung sei ein Fortschritt und er könne die Ergebnisse nicht vorwegnehmen, sagte Macron nach den in Washington geführten Ukraine-Gesprächen in internationaler Besetzung. "Denke ich, dass sie abschließend sein könnten? Ich bleibe sehr vorsichtig."
Macron betonte, die Arbeit sei noch lange nicht getan. Doch man habe mittlerweile eine Übereinstimmung zwischen Europäern, der Ukraine und den USA geschaffen. Ein "solides und robustes Friedensabkommen" sei erforderlich. Dafür müsse in einem Waffenstillstand die Bombardierung der Ukraine beendet werden. Nach einem Abkommen seien Sicherheitsgarantien und Friedenssicherungseinsätze notwendig.
"Für meinen Teil habe ich die größten Zweifel an der Echtheit eines Friedenswillens des russischen Präsidenten. Denn so lange er denkt, dass er mit Krieg gewinnen kann, wird er das tun." Putins Ziel sei letztlich, sich so viel Gebiet wie möglich zu nehmen.
Finnlands Präsident Alexander Stubb äußerte sich positiv über den Gipfel im Weißen Haus. Es seien konstruktive Gespräche gewesen, sagte Stubb. Das Auftreten von Trump nannte er ergebnisorientiert. Es sei die Idee des US-Präsidenten gewesen, Putin anzurufen und ein bilaterales Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten vorzuschlagen. Es werde sich nun zeigen, ob Putin den Mut habe, zu einem solchen Treffen zu kommen, so der Finne.
Der Sonderbeauftragte des russischen Machthabers für Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit, Kirill Dmitriew, hat den Montag als einen wichtigen Tag für die Diplomatie bezeichnet. "Ein wichtiger Tag der Diplomatie heute, mit dem Fokus auf dauerhaften Frieden, nicht auf einen vorübergehenden Waffenstillstand", schrieb Dmitriew am frühen Dienstag auf X. In seinem Beitrag nahm Dmitriew jedoch keinen ausdrücklichen Bezug auf das Treffen in Washington.
Harvard-Professor Kenneth Rogoff sagte zu "Bild" Donald Trump habe "eine Menge Bälle in der Luft". Gelinge es dem Präsidenten, ein sinnvolles Friedensabkommen zu erreichen, "wird ihn das sowohl international als auch innenpolitisch enorm stärken", so der Experte.
Der Politologe Jonathan Cristol sagte zu "Bild": "Beide Seiten hatten bisher sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie der Waffenstillstand aussehen soll". Weiter sagte er: "Putin will, dass die Ukraine kapituliert, Kiew will, dass Russland sich auf die Grenze von vor Februar 2014 zurückzieht – das zu überbrücken, ist die größte Herausforderung."
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, afp und Reuters
