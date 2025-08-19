Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das Aufeinandertreffen von Wolodymyr Selenskyj und Donald Trump verlief dieses Mal ohne Eklat. Ansonsten gab es wenig Konkretes. Ein Experte ordnet die Ergebnisse ein.

Das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska war gerade erst vorbei, da wurde bekannt, dass sich Trump im Weißen Haus auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj trifft. Kurz darauf kündigten sich auch zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs an, um Selenskyj zu unterstützen. Aus der Nachbesprechung des Alaska-Treffens wurde ein kurzfristig organisierter Ukraine-Gipfel – mit zahlreichen unterschiedlichen Gesprächsrunden.

Im Gegensatz zu Selenskyjs Besuch im Weißen Haus im Februar verlief das Treffen mit Trump am Montag harmonisch. Allerdings endete die Zusammenkunft auch ohne tatsächliche Fortschritte. Was hat der Gipfel also gebracht? Der Osteuropaexperte Stefan Meister ordnet die Ergebnisse im t-online-Interview ein und erklärt, wie es nun weitergehen könnte.

t-online: Herr Meister, das letzte Treffen von Trump und Selenskyj im Weißen Haus endete mit einem Eklat. Dementsprechend groß schien die Erleichterung zu sein, dass das Aufeinandertreffen nun ohne Zwischenfälle ablief. Ist das bereits ein Erfolg?

Stefan Meister: Wir hatten dieses Mal eine ganz andere Situation. Trump will Selenskyj dazu zwingen, mit Putin zu verhandeln und Kompromisse einzugehen. Er sieht sich als Meister des gesamten Prozesses und hat das Gefühl, er habe alles unter Kontrolle. Deshalb gibt es aktuell keinen Grund für die US-Seite, jemanden anzugreifen. Dennoch hat er Selenskyj und die europäischen Staats- und Regierungschefs bei der Pressekonferenz teilweise vorgeführt. Es war ein Treffen wie eine Audienz eines Kaisers. Jeder durfte dem Kaiser huldigen und ihm für sein Engagement danken. Ob das ein Erfolg für einen Friedensprozess war, muss sich erst noch zeigen.

(Quelle: DGAP) Zur Person Dr. Stefan Meister ist Leiter des Zentrums für Ordnung und Governance in Osteuropa, Russland und Zentralasien der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Dabei beschäftigt er sich insbesondere mit der russischen Innen-, Außen- und Sicherheitspolitik. Auch Russlands Beziehungen zu seinen postsowjetischen Nachbarn beobachtet er.

Gab es denn Punkte, wo sich Trump auf die Europäer zubewegt hat?

Trump denkt, er könne die Ukraine dazu zwingen, bestimmte Kompromisse zu machen. Der Gipfel mit Putin hat ihm offenbar das Gefühl gegeben, er kann jetzt Frieden stiften. Gleichzeitig ist er Putin in fast allen Punkten entgegengekommen, etwa dass es keinen Waffenstillstand vor Verhandlungen braucht. Die Europäer biedern sich nun bei ihm an – die Szene gestern während der Pressekonferenz hatte auch etwas Erniedrigendes. Aber er selbst kommt den Europäern nur wenig entgegen. Allerdings bringt Trump sich nun stärker ein und ist offenbar auch bereit, Sicherheitsgarantien zu geben, auch wenn wir nichts Konkretes wissen. Aber zumindest herrscht eine konstruktive Atmosphäre zwischen ihm und den Europäern.

Bei den Sicherheitsgarantien gab es zuletzt etwas Bewegung. Trumps Berater Steve Witkoff sprach sogar von einer Vereinbarung mit Russland, wonach es einen Schutz nach Vorbild des Artikels 5 der Nato geben könnte. Russland dementierte das. Beim gestrigen Gipfel waren die Sicherheitsgarantien erneut ein zentrales Thema. Wie genau könnten sie aussehen?