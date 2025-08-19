Abschreckung gegen Russland So könnten Sicherheitsgarantien für die Ukraine aussehen

Von Finn Michalski 19.08.2025 - 10:26 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj pocht auf strake Sicherheitsgarantien für die Ukraine (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Pool /Ukrainian Presidentia/imago)

In Washington wurde über Wege zu einem möglichen Frieden im Ukraine-Krieg beraten. Entscheidend sind dabei die Sicherheitsgarantien für Kiew. So könnten sie aussehen.

Mit dem gestrigen Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, seinem US-Amtskollegen Donald Trump und den Spitzen der europäischen Politik in Washington ist neue Bewegung in die Friedensgespräche im Ukraine-Krieg gekommen. In der Debatte geht es besonders um Sicherheitsgarantien, die der Ukraine zugestanden werden müssten, um Russland künftig von einem neuen Angriff abzuschrecken.

Nach dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus äußerten sich mehrere Regierungschefs zu möglichen Sicherheitsgarantien. Der britische Premierminister Keir Starmer deutete an, dass nach einem Friedensabkommen oder einem Waffenstillstand eine Truppe aus Soldaten der "Koalition der Willigen" in der Ukraine stationiert werden könnte.

Wie eine solche Truppe genau aussehen würde, in welcher Stärke sie ausgestattet wäre und mit welchen Kompetenzen sie bevollmächtigt würde, bleibt bislang unklar. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf US-Sicherheitsbeamte von drei möglichen Szenarien.

Erstes Szenario: eine voll ausgestattete Friedenstruppe

Dieses Modell käme Selenskyjs Vorstellungen am nächsten. Vorgesehen wäre eine bewaffnete Friedenstruppe, die eng mit der ukrainischen Armee zusammenarbeitet und vor allem eine abschreckende Wirkung entfalten soll. Die Hoffnung wäre, dass Putin zweimal überlegen müsste, ob er wirklich Soldaten aus Nato-Ländern angreifen würde.

Historisch ließe sich ein solcher Einsatz mit der Nato-Intervention KFOR im Kosovo vergleichen. Diese Mission gilt weitgehend als positives Beispiel, da sie ihre Ziele – die Sicherheitslage zu stabilisieren und die lokale Bevölkerung zu schützen – erreichte. Anfangs waren dort rund 50.000 Nato-Soldaten stationiert, eine Zahl, die als glaubwürdige Abschreckung wirkte. Im Gegensatz zu anderen Friedensmissionen, etwa der UN-Mission in Bosnien, ist KFOR mit einem starken Mandat ausgestattet, das notfalls auch Kampfhandlungen erlaubt.

Noch heute sind, wenn auch nur in reduzierter Zahl, Truppen im Kosovo präsent. Trotz anhaltender Spannungen hat es seit 1999 keine großflächigen Kriegshandlungen mehr gegeben – ein Szenario, das aus ukrainischer Sicht auch für die Grenzregionen zu Russland wünschenswert wäre.

Zweites Szenario: die sogenannte "Stolperdraht"-Truppe