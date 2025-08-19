t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine-Krieg: Trump drängt auf Gipfeltreffen - Putin unter Zugzwang

Treffen mit Selenskyj
Plötzlich steht Putin unter Zugzwang

Von t-online, FIN
19.08.2025 - 12:39 UhrLesedauer: 2 Min.
Wladimir Putin und Donald Trump beim Gipfel in Alaska.Vergrößern des Bildes
Donald Trump drängt auf ein Treffen zwischen Selenskyj und Putin. (Quelle: Sergey Bobylev/imago-images-bilder)
Die Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg stehen vor einem entscheidenden Moment. Trump plant ein mögliches Treffen zwischen Selenskyj und Putin. Ob Russland dem zustimmt, bleibt weiter unklar.

Nachdem US-Präsident Donald Trump am Montagabend zunächst den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und anschließend auch europäische Spitzenpolitiker im Weißen Haus empfangen hatte, gehen die Vorbereitungen für Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg in die nächste Runde. Doch über das genaue weitere Vorgehen herrscht wohl noch Uneinigkeit.

Während des Ukraine-Gipfels im Weißen Haus zog sich Trump kurzzeitig zurück, um Wladimir Putin direkt über den Stand der Diskussionen zu informieren. Im Anschluss verkündete er, ein bilaterales Treffen zwischen Selenskyj und Putin vorbereiten zu wollen. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz deutete an, dass ein solches Treffen innerhalb der nächsten zwei Wochen stattfinden solle. Danach, so Trump, sei ein weiteres Treffen im Dreierformat mit Beteiligung der USA geplant.

Unterstützung erhält dieses Vorhaben offenbar auch vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Er schlug vor, ein mögliches Treffen zwischen Putin und Selenskyj in einem neutralen europäischen Land auszurichten: "Vielleicht in der Schweiz – ich plädiere für Genf – oder ein anderes Land", sagte Macron in einem Interview mit dem französischen TV-Sender LCI.

Ukraine-Treffen in WashingtonVergrößern des Bildes
In Washington hielten die Staats- und Regierungschefs am Montagabend Gespräche über eine Vorbereitung zu Friedensverhandlungen mit Russland ab. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha forderte angesichts neuer nächtlicher russischer Angriffe ebenfalls ein Gipfeltreffen mit den USA und Russland. Ein solches Treffen könne einen Durchbruch auf dem Weg zum Frieden bringen, schrieb er auf der Plattform X.

Der Kreml bleibt vage

Von russischer Seite gibt es bislang jedoch keine Bestätigung für ein persönliches Treffen zwischen Putin und Selenskyj. Die staatliche Nachrichtenagentur "Tass" berichtete lediglich über Inhalte des Telefonats zwischen Trump und Putin: Demnach habe Einigkeit bestanden, dass ukrainische und russische Delegationen direkte Gespräche aufnehmen sollten – mit der Möglichkeit, diese noch auszuweiten.

Selenskyj wiederum erklärte in Washington seine Bereitschaft, Putin ohne Vorbedingungen zu treffen. In der Vergangenheit hatte Putin zwar selbst Treffen vorgeschlagen, etwa während der Verhandlungen im Frühjahr in der Türkei, war jedoch nie persönlich erschienen. In der Propagandamaschinerie des Kremls wird Selenskyj regelmäßig als illegitimer Präsident diffamiert, der nicht in der Lage sei, eigene Entscheidungen für die Ukraine zu treffen. Sich mit ihm persönlich zusammenzusetzen, könnte dieses Narrativ schädigen.

Doch der diplomatische Druck ist inzwischen deutlich gestiegen. Sowohl Trump als auch die europäischen Verbündeten der Ukraine drängen vehement auf ein Ende der Kampfhandlungen – und auch Russland scheint sich nach langer Starre zumindest ansatzweise in Richtung möglicher Verhandlungen zu bewegen.

