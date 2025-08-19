Haftbefehl kein Problem? Schweiz will Putin-Selenskyj-Gipfel ausrichten

Von t-online , afp 19.08.2025 - 13:34 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wolodymyr Selenskyj (l.) gemeinsam mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron (M.) und Wladimir Putin (r.) bei einem Treffen in Paris 2019 (Archivbild): Kommt es in der Schweiz zu einem weiteren Treffen? (Quelle: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool via www.imago-images.de/imago-images-bilder)

Ein mögliches Treffen des russischen und des ukrainischen Präsidenten ist offenbar in Planung. Auch ein Ort ist bereits im Gespräch. Putins Haftbefehl soll dabei wohl kein Problem sein.

Die Schweiz zeigt sich bereit, ein mögliches Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auszurichten. Außenminister Ignazio Cassis sagte dem schweizerischen Sender SRF: "Wir sind bereit für so ein Treffen und wir danken auch in das uns entgegengebrachte Vertrauen. Wir haben immer unsere Bereitschaft signalisiert, aber es hängt natürlich von dem Willen der Großmächte ab."

Dafür würde die Schweiz laut Cassis auch dem russischen Präsidenten Wladimir Putin trotz des gegen ihn vorliegenden internationalen Haftbefehls Immunität gewähren, sollte er ins Land kommen. Der Schweizer Bundesrat habe im vergangenen Jahr die Regeln für solche Fälle verabschiedet, sagte Cassis am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit seinem italienischen Kollegen Antonio Tajani in Bern.

"Wir können das trotz des Haftbefehls gegen Putin tun"

Cassis verdeutlichte: "Wir könnten so ein Treffen durchführen und wir wissen, was zu tun ist, damit das problemlos abläuft. Wir können das trotz des Haftbefehls gegen Putin tun, wegen unserer speziellen Rolle und der Rolle Genfs als europäischen UNO-Hauptsitz."

Wegen des Vorwurfs der Zwangsverschleppung ukrainischer Kinder hatte der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) im März 2023 einen Haftbefehl gegen den Kremlchef ausgestellt. Auch die Schweiz erkennt das Römer Statut an, das die Grundlage des IStGH bildet. Daher wären die Behörden eigentlich verpflichtet, Putin festzunehmen, sobald er in die Schweiz einreist.