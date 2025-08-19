Das ist das teuerste Auto des Jahres

Versorgung abgeschnitten? Ukrainische Soldaten zerstören russischen Zug

Von t-online 19.08.2025 - 15:34 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein ukrainischer Soldat in der Region Saporischschja: Die Armee stoppt Versorgungslinien der russischen Angreifer. (Quelle: Stringer/reuters)

Ukrainische Soldaten vernichten einen russischen Zug in der Region um Saporischja. Das erschwert den russischen Nachschub in der besetzten Region im Süden der Ukraine.

Die ukrainische Armee hat in der von Russland besetzte Region Saporischschja einen russischen Güterzug mit Treibstoff zerstört. Das teilte das Zentrum für Besatzungsstudien mit.

Demnach war der Versorgungszug zwischen Uroschajne und Tokmak auf der einspurigen Schienenanlage unterwegs, die die völkerrechtswidrig besetzte Halbinsel Krim mit Russland verbindet. Nach dem Angriff dürfte die Strecke gesperrt bleiben, bis die Gleise repariert und der zerstörte Zug entfernt wurde. Solange dürfte Russland vor allem auf die Kertsch-Brücke angewiesen sein, um die Truppen im Süden der Ukraine zu versorgen. Die Kertsch-Brücke war zuletzt mehrfach zum Ziel ukrainischer Angriffe geworden.

Im Vorfeld des Ukraine-Gipfels im Weißen Haus in Washington hatte der russische Staatschef Waldimir Putin gefordert, sein Land soll die Kontrolle über den ukrainischen Donbass an der Grenze zu Russland übernehmen. Im Gegenzug könnte seine Armee kleinere Fläche im Süden der Armee rund um Kherson und Saporischschja räumen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt Gebietsabtretungen bislang offiziell ab. Auch die europäischen Verbündeten forderten beim Gipfel mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus erst Sicherheitsgarantien für das Land, ehe über territoriale Fragen verhandelt werde.