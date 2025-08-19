t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine: Soldaten zerstören russischen Nachschubzug bei Saporischschja

Versorgung abgeschnitten?
Ukrainische Soldaten zerstören russischen Zug

Von t-online
Aktualisiert am 19.08.2025 - 16:59 UhrLesedauer: 1 Min.
Ein ukrainischer Soldat im Oblast Saporischja: Bislang konnte die Ukraine die russische Sommeroffensive stoppen.Vergrößern des Bildes
Ein ukrainischer Soldat in der Region Saporischschja: Die Armee stoppt Versorgungslinien der russischen Angreifer. (Quelle: Stringer/reuters)
Ukrainische Soldaten vernichten einen russischen Zug in der Region um Saporischschja. Das erschwert den russischen Nachschub in der besetzten Region im Süden der Ukraine.

Die ukrainische Armee hat in der von Russland besetzte Region Saporischschja einen mit Treibstoff beladenen russischen Güterzug zerstört. Das teilte das Zentrum für Besatzungsstudien mit.

Demnach war der Versorgungszug zwischen Uroschajne und Tokmak auf der einspurigen Schienenanlage unterwegs, die die völkerrechtswidrig besetzte Halbinsel Krim mit Russland verbindet. Nach dem Angriff dürfte die Strecke gesperrt bleiben, bis die Gleise repariert und der zerstörte Zug entfernt wurde. Solange dürfte Russland vor allem auf die Kertsch-Brücke angewiesen sein, um die Truppen im Süden der Ukraine zu versorgen. Die Kertsch-Brücke war zuletzt mehrfach zum Ziel ukrainischer Angriffe geworden.

Im Vorfeld des Ukraine-Gipfels im Weißen Haus in Washington hatte der russische Staatschef Wladimir Putin gefordert, sein Land soll die Kontrolle über den ukrainischen Donbass an der Grenze zu Russland übernehmen. Im Gegenzug könnte seine Armee kleinere Flächen im Süden der Armee rund um Cherson und Saporischschja räumen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt Gebietsabtretungen bislang offiziell ab. Auch die europäischen Verbündeten forderten beim Gipfel mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus erst Sicherheitsgarantien für die Ukraine, ehe über territoriale Fragen verhandelt werden könne.

Nach einem Bericht des "Wall Street Journal" lehnt Trump US-Bodentruppen in der Ukraine im Rahmen einer Sicherheitsgarantie ab. Luftraumüberwachung sei aber denkbar.

