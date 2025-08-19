Nach Horrorfoul: So steht es um BVB-Profi

Auch Ukraine schickt Leichen nach Moskau Russland übergibt der Ukraine 1.000 Soldaten-Leichen

Russland und die Ukraine vereinbarten die Übergabe der sterblichen Überreste gefallener Soldaten. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/imago)

Die Ukraine und Russland tauschen die Leichen gefallener Soldaten aus. Moskau macht selbst diesen Akt zum Machtspiel.

Russland hat der Ukraine 1.000 Soldatenleichen übergeben. Dies sei in Übereinstimmung mit den Abmachungen von Istanbul geschehen, schrieb der russische Chefunterhändler Wladimir Medinski bei Telegram. Im Gegenzug habe die Ukraine 19 russische Gefallene überstellt. "Genauso wie vor einem Monat", fügte er hinzu. Kiew bestätigte den Erhalt der Leichen.

In dem seit dreieinhalb Jahren währenden Krieg sind auf beiden Seiten bereits Zehntausende Soldaten ums Leben gekommen.

Seit Mai verhandeln in Istanbul Russland und die Ukraine direkt miteinander über mögliche Wege zur Beendigung des Kriegs. Dabei wurden mehrere Gefangenenaustausche vereinbart. Russland erklärte sich außerdem zur Rückgabe von mehreren Tausend Soldatenleichen bereit.

Machtspiel zwischen Moskau und Kiew

Die Rückführung der Leichen hat sich dabei zum Politikum entwickelt: Moskau hatte bereits vor der Übergabe am Dienstag die sterblichen Überreste von rund 7.000 Soldaten übergeben. Offiziellen russischen Angaben nach hat die Ukraine gleichzeitig weniger als 100 Gefallene überstellt. Nach Ansicht Moskaus ist dies ein Indiz dafür, dass die Ukraine wesentlich mehr Tote an der Front zu beklagen hat als Russland.