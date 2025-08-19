Ukrainer reagieren auf Gipfel in Washington "Man darf sich nicht mit einem Verbrecher treffen"

Von afp Aktualisiert am 20.08.2025 - 07:23 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Verletzter Einwohner von Charkiw nach einem russischen Angriff in der Nacht zu Montag: In der Ukraine überwiegt nach dem Gipfel in Washington die Skepsis. (Quelle: IMAGO/Kharkiv Regional Military Administration)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die internationale Politik ringt um Friedensgespräche für die Ukraine. Doch die Menschen in dem überfallenen Land sind skeptisch – und glauben Putin kein Wort.

Friedensverhandlungen mit Russland, Sicherheitsgarantien für die Ukraine und mittendrin der US-Präsident als Vermittler: Nach Trumps Gipfeltreffen mit europäischen Spitzenpolitikern und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus ist der Frieden aus Sicht vieler Ukrainer keinen Millimeter nähergerückt. Der Schauspieler Ostap Schawel glaubt gar, dass der Krieg noch "Jahrzehnte" andauern könnte.

Loading...

Der Konflikt werde "früher oder später wieder aufflammen", ist der 32-Jährige Westukrainer überzeugt. Selbst, wenn er im Zuge eines möglichen Abkommens auf irgendeine Art "eingefroren" werden sollte.

Ukrainerin sagt: "Trump kooperiert auch mit Russland"

Trump hatte am Montag Selenskyj sowie eine Reihe europäischer Staats- und Regierungschefs zu einem Ukraine-Gipfel in Washington empfangen. Wenige Tage zuvor hatte er im US-Bundesstaat Alaska den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Die Ukraine forderte bei dem Treffen im Weißen Haus Sicherheitsgarantien der westlichen Partner für den Fall einer Friedensregelung mit Russland.

Die 60-jährige Anna würde nach den Gesprächen in Washington gerne an Fortschritte in Richtung Frieden glauben. Aber Russland "hat uns schon vorher bombardiert, jetzt und nach dem Treffen", gibt die Putzfrau, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte, zu bedenken. Dass der US-Präsident helfen kann, glaubt Anna nicht. Denn: Er kooperiere "auch mit Russland".

Ukrainer nennt Trump einen Idioten

Sonderlich optimistisch ist auch Wolodar Welykodnyj nicht – vor allem, was die "tatsächlichen Folgen" der Gespräche vom Montag betrifft. Das einzig Positive sei nun, dass der Krieg in seiner Heimat wieder mehr ins Bewusstsein der westlichen Welt gerückt sei, sagt der 21-jährige Kiewer. Ein baldiges Ende des Krieges bedeute dies aber noch lange nicht. Aus Sicht vieler Ukrainer liegt das vor allem an Russlands mangelnder Friedensbereitschaft.

Auch bei Witali sitzt das Misstrauen gegenüber Russland tief. Doch auch den US-Präsidenten empfindet er als wenig verlässlich. Der Soldat, der ebenfalls nur seinen Vornamen nennt, lässt kein gutes Haar an Donald Trump. Der Republikaner sei "inkompetent", schimpft der 45-Jährige. Er ändere "jeden Tag seine Meinung". Das Gipfeltreffen zwischen Selenskyj und Trump brandmarkt Witali gar als "ein Gespräch zwischen einer vernünftigen und intelligenten Person und einem Idioten".

Kaum Hoffnung auf Frieden in der Ukraine