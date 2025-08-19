Ukrainer reagieren auf Gipfel in Washington "Man darf sich nicht mit einem Verbrecher treffen"
Die internationale Politik ringt um Friedensgespräche für die Ukraine. Doch die Menschen in dem überfallenen Land sind skeptisch – und glauben Putin kein Wort.
Friedensverhandlungen mit Russland, Sicherheitsgarantien für die Ukraine und mittendrin der US-Präsident als Vermittler: Nach Trumps Gipfeltreffen mit europäischen Spitzenpolitikern und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus ist der Frieden aus Sicht vieler Ukrainer keinen Millimeter nähergerückt. Der Schauspieler Ostap Schawel glaubt gar, dass der Krieg noch "Jahrzehnte" andauern könnte.
Der Konflikt werde "früher oder später wieder aufflammen", ist der 32-Jährige Westukrainer überzeugt. Selbst, wenn er im Zuge eines möglichen Abkommens auf irgendeine Art "eingefroren" werden sollte.
- Newsblog zum Ukraine-Krieg: Alle Entwicklungen im Überblick
- Putin schlägt Ort für Treffen vor: Diese Einladung kann Selenskyj nicht annehmen
Ukrainerin sagt: "Trump kooperiert auch mit Russland"
Trump hatte am Montag Selenskyj sowie eine Reihe europäischer Staats- und Regierungschefs zu einem Ukraine-Gipfel in Washington empfangen. Wenige Tage zuvor hatte er im US-Bundesstaat Alaska den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Die Ukraine forderte bei dem Treffen im Weißen Haus Sicherheitsgarantien der westlichen Partner für den Fall einer Friedensregelung mit Russland.
Die 60-jährige Anna würde nach den Gesprächen in Washington gerne an Fortschritte in Richtung Frieden glauben. Aber Russland "hat uns schon vorher bombardiert, jetzt und nach dem Treffen", gibt die Putzfrau, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte, zu bedenken. Dass der US-Präsident helfen kann, glaubt Anna nicht. Denn: Er kooperiere "auch mit Russland".
Ukrainer nennt Trump einen Idioten
Sonderlich optimistisch ist auch Wolodar Welykodnyj nicht – vor allem, was die "tatsächlichen Folgen" der Gespräche vom Montag betrifft. Das einzig Positive sei nun, dass der Krieg in seiner Heimat wieder mehr ins Bewusstsein der westlichen Welt gerückt sei, sagt der 21-jährige Kiewer. Ein baldiges Ende des Krieges bedeute dies aber noch lange nicht. Aus Sicht vieler Ukrainer liegt das vor allem an Russlands mangelnder Friedensbereitschaft.
Auch bei Witali sitzt das Misstrauen gegenüber Russland tief. Doch auch den US-Präsidenten empfindet er als wenig verlässlich. Der Soldat, der ebenfalls nur seinen Vornamen nennt, lässt kein gutes Haar an Donald Trump. Der Republikaner sei "inkompetent", schimpft der 45-Jährige. Er ändere "jeden Tag seine Meinung". Das Gipfeltreffen zwischen Selenskyj und Trump brandmarkt Witali gar als "ein Gespräch zwischen einer vernünftigen und intelligenten Person und einem Idioten".
Kaum Hoffnung auf Frieden in der Ukraine
Witali verteidigt sein Land gegen den seit drei Jahren andauernden russischen Angriffskrieg in Kramatorsk im Osten des Landes. Nicht weit davon entfernt verläuft die Frontlinie. Kramatorsk gehört zur Region Donezk, die Moskau teilweise kontrolliert und im Zuge eines möglichen Friedensabkommens mit Kiew für sich beansprucht. Auch Trump brachte zuletzt ukrainische Gebietsabtretungen als "territoriale Zugeständnisse" ins Spiel.
Hoffnung auf Frieden hat Witali kaum – erst recht nicht, wenn er solche Forderungen hört. Aus seiner Sicht werden die weiteren Ukraine-Gespräche daher ins Leere verlaufen. Etwas Konstruktives werde jedenfalls nicht dabei herauskommen, glaubt er. Bestes Beispiel ist aus seiner Sicht das Treffen zwischen Trump und Kremlchef Wladimir Putin vergangene Woche in Alaska. "Ich glaube, wenn unsere Generation Russland nicht stoppt, werden unsere Kinder kämpfen müssen, und das wollen wir nicht", sagt er.
Ukrainer misstrauen Putin zutiefst
In Bezug auf Putin macht sich Witali keine Illusionen. "Man darf sich nicht mit einem internationalen Verbrecher treffen", ist er überzeugt. Putin habe "alle Vereinbarungen gebrochen", die er unterzeichnet habe. "Daher kann man ihm nicht vertrauen", sagt er mit Blick auf das Budapester Memorandum.
Nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 hatten sich Russland, Großbritannien und die USA im Budapester Memorandum 1994 verpflichtet, die Grenzen der Ukraine zu achten und ihre Unabhängigkeit sowie Souveränität zu respektieren. Im Gegenzug gab Kiew sein Atomwaffenarsenal aus Sowjetzeiten auf.
Auch aus Sicht von Serhij Dawydenko ist bei einem möglichen Friedensvertrag mit Russland Vorsicht geboten. "Es wurden viele Abkommen unterzeichnet, aber keines wurde eingehalten", warnt der 51-jährige, der in Kostjantyniwka lebt, einem Dorf in der Ostukraine, das täglich unter russischem Beschuss steht. Die Chancen, dass das jüngste Gipfeltreffen zu einer Einigung führt, schätzt er auf "50:50". Er wolle lieber "abwarten, wie sich die Dinge entwickeln".
- Nachrichtenagentur AFP