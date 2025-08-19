Bericht enthüllt Hintergründe Darum soll Trump plötzlich Putin angerufen haben

Trump beim Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus. (Quelle: Alexander Drago/Reuters)

Trump unterbrach das Gipfeltreffen in Washington, um Kremlchef Wladimir Putin anzurufen. Nun enthüllt ein Bericht die Hintergründe.

Eine Nachricht beim Gipfel von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten und europäischen Staats- und Regierungschefs löste Eilmeldungen aus: Die Beratungen waren vorübergehend unterbrochen worden, weil Trump plötzlich mit Kremlherrscher Wladimir Putin telefonierte.

Nun enthüllt ein Bericht die Hintergründe: Es soll in dem Telefonat angeblich um entführte ukrainische Kinder gegangen sein. Davon berichtet "Bild", die auch als erste von dem Anruf während des Gipfeltreffens in Washington erfahren hatte.

Dem Bericht zufolge erzählte Selenskyj die Geschichte eines der entführten Kinder. Die Eltern wüssten, wo ihr Kind in Russland sei, hätten jedoch keine Möglichkeit, es nach Hause zu holen. Die Geschichte soll Trump demnach sehr gerührt haben. Nach Darstellung der "Bild" habe Kanzler Merz dies erkannt und dem US-Präsidenten empfohlen, die Gesprächsrunde zu unterbrechen und Putin direkt anzurufen. Ursprünglich habe der US-Präsident geplant, Putin erst nach dem Treffen mit den Europäern anzurufen.

Ob sich die Abfolge tatsächlich so abspielte, wie die "Bild" es jetzt berichtet, ist nicht bekannt. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht.

Melania Trump setzt sich für ukrainische Kinder ein

Fest steht, dass das Thema der verschleppten ukrainischen Kinder im Weißen Haus schon länger Aufmerksamkeit bekommt. So hatte First Lady Melania Trump ihrem Mann zu seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska am vergangenen Wochenende einen Brief mit einer Mahnung zu Frieden und zum Schutz der Kinder mitgegeben.

Darin beschrieb sie in bildhaften Worten die tragische Lage von Kindern in Kriegsgebieten und appellierte an die Verantwortung des russischen Präsidenten: "Wenn Sie die Unschuld dieser Kinder schützen, tun Sie mehr, als nur Russland zu dienen – Sie dienen der Menschheit", hieß es in dem Schreiben.

Selenskyj nutzte das Thema bei seinem Treffen mit dem US-Präsidenten für ein geschicktes diplomatisches Manöver. Der ukrainische Präsident überreichte Trump im Oval Office einen Brief seiner Ehefrau Olena Selenska an Melania Trump, in dem sie der First Lady der USA dankte.

Melania Trump und der Ukraine-Krieg: Eine Brieffreundin namens Olena

Was genau Olena Selenska auf diesen Brief Melanias antwortete oder ob sie der First Lady Amerikas ein vollkommen anderes Thema nahelegte, ist bisher nicht bekannt. Im Gegensatz zum ersten Brief von Melania ist das zweite Schriftstück nicht veröffentlicht worden. Es liegt jedoch nahe, dass Olena Selenska das Thema der verschleppten Kinder aufgegriffen haben könnte. Seit Jahren widmet sie sich dem Schicksal der nachweislich 19.000 seit Februar 2022 von Russland entführten ukrainischen Kinder.