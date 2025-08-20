Historisches Ukraine-Treffen Die Hinweise verdichten sich
Trump plant ein historisches Treffen, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Doch schon die Frage nach einem geeigneten Ort stellt alle Beteiligten vor eine große Hürde.
Ginge es nach Donald Trump, könnte sich in den kommenden Wochen, vielleicht sogar Tagen, ein ungewöhnliches Bild auf der Bühne der internationalen Diplomatie zeigen. Der Angegriffene soll dem Angreifer an einem Tisch gegenübersitzen – im Wissen, dass parallel das eigene Land weiterhin attackiert wird. Putin und Selenskyj sollen zu einem direkten Gespräch zusammenkommen, das nach Trumps Vorstellungen den Ukraine-Krieg beenden könnte.
Trump hatte Putin am Freitag im US-Bundesstaat Alaska getroffen. Am Montag empfing er Selenskyj sowie mehrere europäische Staats- und Regierungschefs zu einem Ukraine-Gipfel. Während der Gespräche im Weißen Haus telefonierte der US-Präsident mit Putin. Anschließend kündigte Trump an, die Vorbereitungen für ein bilaterales Treffen zwischen dem Kremlchef und dem ukrainischen Präsidenten einzuleiten.
Nachdem er nach eigenen Worten mit beiden positive Gespräche geführt habe, wolle er zunächst sehen, wie sich die beiden Staatschefs ohne ihn verständigen würden – um dann später selbst an einem trilateralen Gespräch teilzunehmen.
Putins Haftbefehl erschwert die Planung
Ein Problem stellt der Umstand dar, dass Putin per Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gesucht wird. Länder, die das Statut ratifiziert haben, wären verpflichtet, ihn bei der Einreise festzunehmen. Das erschwert die Suche nach einem geeigneten Austragungsort erheblich.
Seither kursieren unterschiedliche Vorschläge – einige ernsthafter, andere weniger. Selenskyj hatte einem Treffen mit Putin bereits ohne Vorbedingungen zugestimmt. Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte bei seinem Besuch im Weißen Haus am Montagabend jedoch, er könne sich ein solches Gespräch ohne vorherige Waffenruhe nur schwer vorstellen. Putin wiederum hat bislang keine offizielle Zusage gemacht.
Der IStGH hatte 2023 Haftbefehl gegen Wladimir Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen erlassen. Ihm wird vorgeworfen, im Zuge des Ukraine-Krieges systematisch ukrainische Kinder nach Russland verschleppt zu haben. Rund 20.000 Kinder sollen nach Berichten bereits deportiert worden sein. In Russland erhalten sie meist die Staatsbürgerschaft und werden zur Adoption in russische Familien freigegeben.
Für die 125 Staaten, die das Statut des IStGH ratifiziert haben, bedeutet dies eigentlich eine Pflicht, Putin bei Einreise festzunehmen. Der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner sieht hier jedoch Spielraum. Gegenüber dem "Tagesspiegel" erklärte er, Deutschland dürfe sich einer Austragung eines Treffens "auf keinen Fall verweigern".
Auch Kanzler Merz hatte in der Vergangenheit Flexibilität im Umgang mit den Regeln erkennen lassen: So bekräftigte er mehrfach, den wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gazakrieg gesuchten israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in Berlin empfangen zu wollen.
Schweiz als Gastgeber im Gespräch
Derzeit gelten zwei Länder als besonders wahrscheinlich: Direkt nach dem Treffen in Washington schlug Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Schweiz als Austragungsort vor. Obwohl die Schweiz den IStGH anerkennt, nimmt sie eine Sonderrolle ein. Außenminister Ignazio Cassis erklärte im Schweizer Fernsehen: "Wir sind bereit für so ein Treffen und danken für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Wir haben unsere Bereitschaft immer signalisiert, aber es hängt natürlich vom Willen der Großmächte ab."
Er betonte, dass die Schweiz Putin trotz des Haftbefehls Immunität gewähren würde. Dafür habe der Bundesrat im vergangenen Jahr entsprechende Regeln verabschiedet. "Wir können das trotz des Haftbefehls gegen Putin tun, wegen unserer speziellen Rolle und der Rolle Genfs als europäischem UNO-Hauptsitz."
Budapest als Favorit gehandelt
Neben Bern zeichnet sich auch Budapest als möglicher Austragungsort ab. Laut "Politico" laufen dort bereits Vorbereitungen. Das ungarische Parlament hatte erst kürzlich beschlossen, sich vom IStGH abzuwenden. Damit könnte Putin dort problemlos empfangen werden. Hinzu kommt die enge Verbindung sowohl Trumps als auch Putins zum ungarischen Regierungschef Viktor Orbán, einem der letzten Russlandfreunde in der EU. Wie zwei US-Regierungsbeamte im Gespräch mit "Politico" bestätigten, prüft der Secret Service stets zahlreiche Orte – doch aktuell gelte Budapest im Weißen Haus als prominenteste Option.
Für die Ukraine wäre Ungarn eine heikle Wahl. Zum einen wegen Orbáns Nähe zu Putin, zum anderen, weil unweigerlich das Budapester Memorandum von 1994 in Erinnerung gerufen würde. Darin garantierten die USA, Großbritannien und Russland der Ukraine im Gegenzug für deren Verzicht auf Atomwaffen Unabhängigkeit, Souveränität und die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen. Mit dem russischen Angriff 2014 erwies sich dieses Abkommen jedoch als wirkungslos, da keiner der Garantiestaaten militärisch eingriff.
Auch die Türkei gilt als denkbarer Austragungsort. Bereits im Frühjahr und zu Beginn des Krieges hatten dort Gespräche zwischen beiden Seiten stattgefunden. Präsident Recep Tayyip Erdoğan versucht seit Kriegsbeginn einen Balanceakt zwischen Kiew und Moskau und hat seinem Land damit eine gewisse Neutralität verschafft.
Putins Teilnahme in der Schwebe
Trotz aller Vorbereitungen und trotz Beteuerungen aus dem Weißen Haus, Putin habe einem direkten Gespräch zugestimmt, bestehen erhebliche Zweifel, ob es tatsächlich zustande kommen wird. Zum einen würde ein Treffen dem Narrativ der russischen Propaganda widersprechen, wonach Selenskyj ein illegitimer Regierungschef sei.
Zum anderen betonte Russlands Außenminister Sergej Lawrow, ein solches Treffen müsse detailliert, Schritt für Schritt vorbereitet werden – mit enormen Sicherheitsvorkehrungen. Dies nutzte der Kreml in der Vergangenheit mehrfach, um Treffen zu verschieben oder platzen zu lassen.
Putin selbst soll als möglichen Ort den Kreml vorgeschlagen haben. Bei einem Telefonat mit Trump am Montag habe er Moskau als Austragungsort ins Spiel gebracht, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf zwei informierte Quellen. Selenskyj, der sich zu diesem Zeitpunkt im Weißen Haus aufhielt, lehnte jedoch ab.
Für den ukrainischen Präsidenten dürfte eine Reise nach Moskau nicht infrage kommen. Seit dem Überfall auf die Ukraine 2022 sollen russische Agenten mehrfach versucht haben, Selenskyj und seine Familie zu töten. Zudem ist der Kreml bekannt für Giftanschläge auf politische Gegner, wie etwa im Fall des im Februar 2024 in russischer Haft gestorbenen Oppositionellen Alexej Nawalny.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen afp und dpa