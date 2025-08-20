Historisches Ukraine-Treffen Die Hinweise verdichten sich

Von Finn Michalski Aktualisiert am 20.08.2025

Schon bald könnte ein Gipfeltreffen zwischen Selenskyj und Putin stattfinden. Die Frage ist nur, wo. (Quelle: IMAGO/Presidential Office of Ukraine/imago)

Trump plant ein historisches Treffen, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Doch schon die Frage nach einem geeigneten Ort stellt alle Beteiligten vor eine große Hürde.

Ginge es nach Donald Trump, könnte sich in den kommenden Wochen, vielleicht sogar Tagen, ein ungewöhnliches Bild auf der Bühne der internationalen Diplomatie zeigen. Der Angegriffene soll dem Angreifer an einem Tisch gegenübersitzen – im Wissen, dass parallel das eigene Land weiterhin attackiert wird. Putin und Selenskyj sollen zu einem direkten Gespräch zusammenkommen, das nach Trumps Vorstellungen den Ukraine-Krieg beenden könnte.

Trump hatte Putin am Freitag im US-Bundesstaat Alaska getroffen. Am Montag empfing er Selenskyj sowie mehrere europäische Staats- und Regierungschefs zu einem Ukraine-Gipfel. Während der Gespräche im Weißen Haus telefonierte der US-Präsident mit Putin. Anschließend kündigte Trump an, die Vorbereitungen für ein bilaterales Treffen zwischen dem Kremlchef und dem ukrainischen Präsidenten einzuleiten.

Nachdem er nach eigenen Worten mit beiden positive Gespräche geführt habe, wolle er zunächst sehen, wie sich die beiden Staatschefs ohne ihn verständigen würden – um dann später selbst an einem trilateralen Gespräch teilzunehmen.

Putins Haftbefehl erschwert die Planung

Ein Problem stellt der Umstand dar, dass Putin per Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gesucht wird. Länder, die das Statut ratifiziert haben, wären verpflichtet, ihn bei der Einreise festzunehmen. Das erschwert die Suche nach einem geeigneten Austragungsort erheblich.

Seither kursieren unterschiedliche Vorschläge – einige ernsthafter, andere weniger. Selenskyj hatte einem Treffen mit Putin bereits ohne Vorbedingungen zugestimmt. Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte bei seinem Besuch im Weißen Haus am Montagabend jedoch, er könne sich ein solches Gespräch ohne vorherige Waffenruhe nur schwer vorstellen. Putin wiederum hat bislang keine offizielle Zusage gemacht.

Der IStGH hatte 2023 Haftbefehl gegen Wladimir Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen erlassen. Ihm wird vorgeworfen, im Zuge des Ukraine-Krieges systematisch ukrainische Kinder nach Russland verschleppt zu haben. Rund 20.000 Kinder sollen nach Berichten bereits deportiert worden sein. In Russland erhalten sie meist die Staatsbürgerschaft und werden zur Adoption in russische Familien freigegeben.

Für die 125 Staaten, die das Statut des IStGH ratifiziert haben, bedeutet dies eigentlich eine Pflicht, Putin bei Einreise festzunehmen. Der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner sieht hier jedoch Spielraum. Gegenüber dem "Tagesspiegel" erklärte er, Deutschland dürfe sich einer Austragung eines Treffens "auf keinen Fall verweigern".

Auch Kanzler Merz hatte in der Vergangenheit Flexibilität im Umgang mit den Regeln erkennen lassen: So bekräftigte er mehrfach, den wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gazakrieg gesuchten israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in Berlin empfangen zu wollen.

Schweiz als Gastgeber im Gespräch