In London könnte das Anti-Selenskyj-Team entstehen

Solange der Krieg andauert, bleibt Wolodymyr Selenskyj im Amt. Doch für die Zeit danach bringen sich bereits seine politischen Herausforderer in Stellung. Eine Sache haben sie alle gemein.

Ähnlich wie sein US-amerikanischer Amtskollege Donald Trump hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj keine klassische Laufbahn in der Politik hingelegt. Bis 2018 war Selenskyj als Schauspieler tätig, bevor er im selben Jahr seine eigene Partei gründete, mit der er im darauffolgenden Jahr die Präsidentschaftswahl in der Ukraine gewann. Seither bekleidet Selenskyj das höchste Amt im ukrainischen Staat.

Ursprünglich hätte die ukrainische Verfassung Neuwahlen im Jahr 2024 vorgesehen. Durch die russische Vollinvasion im Februar 2022 trat jedoch das Kriegsrecht in Kraft, unter dem sämtliche Wahlen ausdrücklich verboten sind. Damit steht fest: Solange der Krieg in der Ukraine andauert, bleibt Selenskyj Präsident.

Während Selenskyj – trotz Höhen und Tiefen – weiterhin das Vertrauen eines Großteils der Bevölkerung genießt, ist ungewiss, wie lange der Krieg noch andauern wird. Gleichwohl schläft die politische Konkurrenz nicht. Gerade in den Kriegsjahren haben einige Politiker und ehemalige Militärs die Möglichkeit genutzt, sich sowohl im Inland als auch international neu zu profilieren. Vor dem Hintergrund verstärkter diplomatischer Bemühungen der US-Regierung, ein Kriegsende zu erreichen, positioniert sich offenbar einer von Selenskyjs politischen Konkurrenten für eine mögliche Zukunft nach dem Krieg.

Saluschnyjs Präsidentschaftspläne

Wie die US-Journalistin Katie Livingstone berichtet, bereitet der ehemalige Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte und heutige Botschafter in Großbritannien, Walerij Saluschnyj, eine Präsidentschaftskampagne vor. Sie verweist auf eine Quelle, die mit den Ambitionen des Generals vertraut sei.

Selenskyj selbst hatte Saluschnyj 2021 zum Oberbefehlshaber ernannt. Aufgrund seiner prominenten Rolle im Krieg galt Saluschnyj zeitweise sogar als beliebter als der Präsident selbst. Ende 2023 sprach er in einem Gastbeitrag für "The Economist" offen von einer möglichen Pattsituation im Krieg – Selenskyj widersprach öffentlich und forderte ihn auf, politische Ambitionen zurückzustellen. Seither galt das Verhältnis der beiden Männer als belastet.

Ende Januar 2024 versuchte Selenskyj, Saluschnyj zum Rücktritt zu bewegen und bot ihm eine Rolle als Sicherheitsberater an – dieser lehnte ab. Am 8. Februar 2024 entließ Selenskyj Saluschnyj schließlich als Oberbefehlshaber. Offiziell hieß es, die Entscheidung diene der "Erneuerung des Kriegsführungskurses" nach dem Misserfolg der ukrainischen Gegenoffensive. Saluschnyjs Nachfolger Oleksandr Syrskyj gilt als enger Vertrauter Selenskyjs, von dem man sagt, er sei weniger eigenwillig als sein Vorgänger.

