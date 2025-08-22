Festungsgürtel der Ukraine Hier müsste Putin fast zwei Millionen Soldaten opfern

Wladimir Putin (Archivbild): Er fordert offenbar den vollständigen Verzicht der Ukraine auf Donezk und Luhansk.

Russland setzt die Ukrainer im Donbass unter Druck. Doch am ukrainischen Festungsgürtel scheitern die Angreifer bisher. Nun sucht der Kremlchef einen anderen Weg zur Eroberung des Gebiets.

Wladimir Putin verlangt am Verhandlungstisch nach dem, was er militärisch nicht erobern konnte: Die Ukraine soll im Rahmen von Verhandlungen über ein Ende seines Angriffskriegs weitreichende Zugeständnisse machen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag berichtete, fordert der Kremlchef von der Ukraine den vollständigen Verzicht auf die östliche Donbass-Region sowie eine neutrale Haltung des Landes. Aktuell hält Russland fast das gesamte Gebiet Luhansk und rund drei Viertel von Donezk.

Zudem müsse die Regierung in Kiew auf eine Nato-Mitgliedschaft verzichten und es dürften keine westlichen Truppen im Land stationiert werden, meldete Reuters unter Berufung auf drei mit den Überlegungen des Kremls vertraute Personen. Ihre Darstellung geht auf die Forderungen zurück, die Putin bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska unterbreitet habe. Stellungnahmen aus den USA oder von der Nato lagen zunächst nicht vor.

Putin würde damit zwar von seinen Maximalforderungen abrücken, denn ursprünglich verlangte er auch die Übergabe der südlichen Regionen Saporischschja und Cherson. Doch für die Ukraine würde die Herausgabe des Donbass laut Experten einer militärischen Kapitulation gleichkommen. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weist die Forderung mit deutlichen Worten zurück: "Es geht hier nicht nur um die Verfassung, hier geht es um die Frage des Überlebens des Landes und um die am besten geschützten Verteidigungsstellungen", sagte er vor Journalisten.

"Viel Zeit, Geld und Mühe" steckt im Donbass-Festungsgürtel

Selenskyj spielte damit auf den sogenannten Festungsgürtel des Donbass an. Als solcher wird die rund 50 Kilometer lange Achse Slowjansk-Kramatorsk-Druschkiwka-Kostjantyniwka bezeichnet. Dabei handelt es sich um mittelgroße bis große, stark befestigte Städte, die die letzte Verteidigungslinie der Ukrainer im Gebiet Donezk bilden. Dahinter befindet sich weitgehend offenes Gebiet, in dem die russischen Truppen schnell vorstoßen könnten.

Laut den Experten der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) hat die Ukraine in den vergangenen elf Jahren "viel Zeit, Geld und Mühe in die Verstärkung des Festungsgürtels und den Aufbau einer bedeutenden Verteidigungsindustrie und Verteidigungsinfrastruktur in und um diese Städte investiert". In den Städten Slowjansk und Kramatorsk befinden sich demnach außerdem wichtige Logistikzentren der ukrainischen Streitkräfte.