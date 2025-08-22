Festungsgürtel der Ukraine Putin will das Herzstück des Donbass
Russland setzt die Ukrainer im Donbass unter Druck. Doch am ukrainischen Festungsgürtel scheitern die Angreifer bisher. Nun sucht der Kremlchef einen anderen Weg zur Eroberung des Gebiets.
Wladimir Putin verlangt am Verhandlungstisch nach dem, was er militärisch nicht erobern konnte: Die Ukraine soll im Rahmen von Verhandlungen über ein Ende seines Angriffskriegs weitreichende Zugeständnisse machen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag berichtete, fordert der Kremlchef von der Ukraine den vollständigen Verzicht auf die östliche Donbass-Region sowie eine neutrale Haltung des Landes. Aktuell hält Russland fast das gesamte Gebiet Luhansk und rund drei Viertel von Donezk.
Zudem müsse die Regierung in Kiew auf eine Nato-Mitgliedschaft verzichten und es dürften keine westlichen Truppen im Land stationiert werden, meldete Reuters unter Berufung auf drei mit den Überlegungen des Kremls vertraute Personen. Ihre Darstellung geht auf die Forderungen zurück, die Putin bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska unterbreitet habe. Stellungnahmen aus den USA oder von der Nato lagen zunächst nicht vor.
Putin würde damit zwar von seinen Maximalforderungen abrücken, denn ursprünglich verlangte er auch die Übergabe der südlichen Regionen Saporischschja und Cherson. Doch für die Ukraine würde die Herausgabe des Donbass laut Experten einer militärischen Kapitulation gleichkommen. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weist die Forderung mit deutlichen Worten zurück: "Es geht hier nicht nur um die Verfassung, hier geht es um die Frage des Überlebens des Landes und um die am besten geschützten Verteidigungsstellungen", sagte er vor Journalisten.
"Viel Zeit, Geld und Mühe" steckt im Donbass-Festungsgürtel
Selenskyj spielte damit auf den sogenannten Festungsgürtel des Donbass an. Als solcher wird die rund 50 Kilometer lange Achse Slowjansk-Kramatorsk-Druschkiwka-Kostjantyniwka bezeichnet. Dabei handelt es sich um mittelgroße bis große, stark befestigte Städte, die die letzte Verteidigungslinie der Ukrainer im Gebiet Donezk bilden. Dahinter befindet sich weitgehend offenes Gebiet, in dem die russischen Truppen schnell vorstoßen könnten.
Laut den Experten der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) hat die Ukraine in den vergangenen elf Jahren "viel Zeit, Geld und Mühe in die Verstärkung des Festungsgürtels und den Aufbau einer bedeutenden Verteidigungsindustrie und Verteidigungsinfrastruktur in und um diese Städte investiert". In den Städten Slowjansk und Kramatorsk befinden sich demnach außerdem wichtige Logistikzentren der ukrainischen Streitkräfte.
Der Ausbau des Festungsgürtels geht auf die russische Invasion von 2014 zurück. Damals hielten pro-russische Milizen für einige Monate die vier Städte besetzt, wurden jedoch von ukrainischen Kräften im Juli des Jahres zurückgedrängt. Zu Beginn des Überfalls im Februar 2022 unternahm Russland einen neuen Versuch, Slowjansk zu stürmen – scheiterte jedoch. Dies unterstreiche "den Erfolg der langfristigen Bemühungen der Ukraine, die Städte des Festungsgürtels zu verstärken", so das ISW.
Russland will Festungsgürtel von Südwesten her einkreisen
Die Verteidigungsanlagen des Festungsgürtels sollen vielschichtig sein. In Berichten aus der Region ist von Schützengräben, Bunkeranlagen, Minenfeldern, Panzerhindernissen und Stacheldraht die Rede. Zudem spielt die Topografie eine Rolle. Nick Reynolds, Forschungsstipendiat für Landkriegsführung am britischen Royal United Services Institute (Rusi), erklärte der BBC dazu: "Das Gelände ist relativ gut zu verteidigen, insbesondere die Anhöhe von Tschassiw Jar, die die ukrainische Verteidigungslinie stützt."
Die mittlerweile weitgehend zerstörte Stadt Tschassiw Jar ist vor wenigen Wochen von Russland erobert worden. Dahinter geht es vorrangig bergab. Für die Verteidiger sei das "nicht gerade vorteilhaft", so Reynolds.
Aktuell bemühen sich die Russen erneut verstärkt um die Eroberung des Donbass-Festungsgürtels. So gelang ihnen Mitte August ein tiefer Vorstoß östlich der Ortschaft Dobropillja, der wohl zum Ziel hatte, einen Frontdurchbruch zu erzielen. Infolgedessen hätten russische Soldaten von Südwesten kommend hinter den Gürtel vorstoßen und so eine teilweise Einkreisung erwirken können. Doch Kiews Truppen schlugen den Vorstoß mithilfe von Eliteeinheiten zurück.
Weitere Offensiven im Donbass kämen Russland teuer zu stehen
Russland wird aller Voraussicht nach dennoch weitere Vorstöße in Richtung des Festungsgürtels unternehmen. Doch es dürfte Jahre dauern, bis das gelingt, prognostiziert nicht nur das ISW. So berechnete das britische Verteidigungsministerium kürzlich, dass – ausgehend von den russischen Geländegewinnen in diesem Jahr – die Eroberung des ukrainischen Festungsgürtels fast viereinhalb Jahre dauern könnte.
Doch die Truppen des Kremls müssten nicht nur viel Zeit investieren, sondern auch eine hohe Zahl an Soldaten opfern. Laut den Briten würden mehr als vier Jahre weiterer Krieg – wiederum ausgehend vom Durchschnitt der täglichen Verluste im Jahr 2025 – 1,93 Millionen Verluste auf russischer Seite bedeuten. Dazu zählen sowohl getötete als auch verletzte Soldaten. Seit Beginn der Vollinvasion im Februar 2022 hat Russland demnach schon 1,06 Millionen Verluste zu beklagen, ein Viertel davon tot oder vermisst.
Putin will die beste Ausgangsposition für seine Truppen
Dennoch wird Putin wohl nichts unversucht lassen, um die Kontrolle über den Festungsgürtel zu erlangen – ob auf diplomatischem oder militärischem Weg. Aus russischer Sicht hätte das laut ISW gleich mehrere Vorteile:
- Die ukrainische Armee würde dann in Positionen stehen, die deutlich schlechter zu verteidigen wären. "Wenn russische Streitkräfte Positionen entlang der Grenze der Oblast Donezk einnehmen dürften, müssten ukrainische Streitkräfte dringend massive Verteidigungsanlagen entlang der Grenzgebiete der Oblasten Charkiw und Dnipropetrowsk errichten, deren Gelände sich nur schlecht als Verteidigungslinie eignet", so das ISW. Denn mögliche ukrainische Verteidigungslinien in diesem Gebiet würden durch offenes Gelände verlaufen, und natürliche Hindernisse wie die Flüsse Oskil und Siwerskyj Donez lägen zu weit östlich, um als Verteidigungspositionen für Kiews Truppen zu dienen.
- Russische Stellungen entlang der Grenze zwischen den Regionen Donezk und Charkiw sowie Donezk und Dnipropetrowsk würden einen deutlich günstigeren Ausgangspunkt für künftige russische Offensiven in nahe gelegenen Gebieten bieten als derzeit. "Würde die Ukraine gezwungen, den Rest des westlichen Gebiets von Donezk an Russland abzutreten, würden die russischen Streitkräfte 82 Kilometer weiter westlich in die Ukraine vordringen", schreibt das ISW. Mit Isjum würde zudem eine weitere strategisch bedeutende Stadt im Gebiet Charkiw in Schlagweite der Russen rücken.
- Sollte Russland per Verhandlungen Kontrolle über Donezk erlangen, könnten die russischen Truppen kostspielige Bemühungen zur Eroberung von Pokrowsk oder Myrnohrad beenden. "Die russischen Streitkräfte würden auch vermeiden, sich durch die westlichste Verteidigungslinie der Ukraine zwischen Dobropillja, Biloserske, Nowodonezke und Oleksandriwka kämpfen zu müssen, die ebenfalls von Norden nach Süden verläuft, ähnlich wie der Festungsgürtel", so das ISW.
Russland setzt auf Sickertaktik
Bei ihren Versuchen, die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen, sind die Russen mittlerweile zu einer Art Sickertaktik übergangen. Dabei rücken nach und nach kleine Trupps aus zwei bis zehn Soldaten durch Lücken in den ukrainischen Linien. Wegen Personalmangels liegen teils mehrere Kilometer zwischen den einzelnen Stützpunkten der Ukrainer. Diese Lücken machen sich die russischen Stoßtrupps zunutze und sammeln sich hinter den Linien der Ukrainer, um dann gemeinsam anzugreifen. Die kleinen Einheiten sind selbst von den ständig fliegenden Aufklärungsdrohnen nur schwer auszumachen.
Doch selbst wenn die Ukrainer die vorrückenden russischen Stoßtrupps entdecken und bekämpfen, kann das für sie tödlich ausgehen. Denn so offenbaren sie ihre Positionen und machen sich selbst zum Ziel von russischen Angriffen mit Drohnen oder Gleitbomben. Im Raum Pokrowsk hat Russland allein seit Juli mehr als 1.400 Luftangriffe auf ukrainische Stellungen ausgeführt. Gleitbomben haben je nach Größe ein Gewicht zwischen 100 Kilo und drei Tonnen.
Ukraine will der dauerhaften Verteidigung entkommen
Der ukrainische Präsident verspricht derweil, dass der Dauerzustand der Verteidigung seiner Soldaten gelöst werden soll. "Dieser Krieg muss beendet werden, wir müssen Druck auf Russland ausüben", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Kremlchef Putin verstehe "nichts außer Macht und Druck". Wie genau seine Truppen dies anstellen sollen, ließ Selenskyj jedoch offen.
Die ukrainischen Streitkräfte unternahmen derweil in den vergangenen Tagen bereits Gegenangriffe, so in der Region Sumy im Nordosten und bei Pokrowsk im Südosten. Auch bei Pokrowsk habe es erste Erfolge gegeben, teilte Armeechef Olexander Syrskyj auf Telegram mit. Dort seien sechs Orte zurückerobert worden. Die Berichte konnten nicht unabhängig überprüft werden.
