US-Präsident setzt Putin-Selenskyj-Treffen Trump zieht sich wohl von Friedensgesprächen zurück

Von t-online , wan Aktualisiert am 22.08.2025 - 01:00 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Donald Trump (r.) und Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus: Der US-Präsident lässt wohl seine Friedensbemühungen ruhen. (Quelle: IMAGO/Ukrainian Presidency / Handout/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die USA wollen offenbar ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj abwarten. Das jedoch ist in weiter Ferne.

Loading...

Wie der britische "The Guardian" berichtet, soll Trump erwägen, seine Vermittlerrolle fürs Erste ruhen zu lassen. Russland und die Ukraine sollen demnach selbst versuchen, ein Treffen ihrer Staatschefs zu organisieren. Die Zeitung beruft sich auf Mitarbeiter in der Trump-Regierung.

Am Donnerstag sagte Trump, er wolle nicht mehr lange warten. "Ich würde sagen, dass wir in den kommenden zwei Wochen auf die eine oder andere Weise mehr wissen werden", sagte Trump am Donnerstag im Interview mit dem konservativen Moderator Todd Starnes. Trump äußerte sich auf die Frage, ob es zu einem Frieden kommen werde.

Nach Ablauf dieser Zeit müsse "vielleicht ein anderer Ansatz verfolgt werden", fügte der Republikaner hinzu. Nähere Details nannte er zunächst nicht.

Trump setzt auf Zweier-Gipfel

Noch vor wenigen Tagen hatte Trump seine Absicht erklärt, ein gemeinsames Treffen zu organisieren. Dann machte er aber zur Bedingung, dass Putin und Selenskyj sich zunächst ohne ihn treffen. In einem Interview mit Mark Levin beim US-Sender WABC am Dienstag sagte er, ein Zweier-Gipfel zwischen Russland und der Ukraine sei besser. "Ich will nur sehen, was bei dem Treffen passiert. Sie sind also dabei, es einzurichten, und wir werden sehen, was passiert."

Dass es zu einem direkten Gespräch zwischen Selenskyj und Putin kommt, ist derzeit unwahrscheinlich. Der ukrainische Präsident hat Moskau vorgeworfen, ein direktes Treffen zu vermeiden. Kremlchef Putin wolle der "Notwendigkeit" eines direkten Treffens für Friedensverhandlungen ausweichen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache am Donnerstag.

"Die aktuellen Signale aus Russland sind, offen gesagt, unanständig", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache am Donnerstag. Moskau wolle "diesen Krieg nicht beenden", fügte er hinzu. Zuvor hatte Selenskyj ein solches Treffen an eine vorherige Vereinbarung zu Sicherheitsgarantien "innerhalb von sieben bis zehn Tagen" für sein Land geknüpft.

Putin stellt weitere Hürden auf

Ähnlich äußerte sich auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Sie wirft dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, bei den internationalen Friedensbemühungen nur auf Zeit zu spielen. "Er hat kein Interesse daran, sich an einen Tisch zu setzen. Hier geht es nur um Zeit", sagt Kallas in einem Podcast des ZDF Heute Journals laut redaktioneller Fassung. Die USA, Europa und die Ukraine wollten Frieden. "Was wir von der russischen Seite aber gesehen haben, ist, dass sie nur Spiele spielen und Hindernisse formulieren."