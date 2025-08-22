Drohnenspezialisten offenbar getroffen Ukraine meldet Schlag gegen russische Eliteeinheit

Von t-online , wan 22.08.2025 - 23:19 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Standbild aus einem Drohnenvideo, das der ukrainische Generalstab veröffentlicht hat: (Quelle: Screenshot Facebook/@General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein Kommandoposten der russischen Eliteeinheit "Rubikon" ist offenbar von ukrainischen Raketen getroffen worden. Das meldet der Generalstab aus Kiew.

Der ukrainischen Armee ist offenbar ein bedeutender Schlag gegen eine gefürchtete russische Drohneneinheit gelungen. Das berichtete der ukrainische Generalstab am Freitagabend auf Facebook. Demnach haben ukrainische Artilleristen einen Kommandoposten der russischen "Rubikon"-Einheit in der Region Donezk mit Raketen zerstört. Bei dem Angriff sei auch ein großes Waffen- und Munitionslager der Einheit zerstört worden. Der Generalstab veröffentlichte ein Drohnenvideo, das den Angriff zeigen sollte.

Loading...

"Einheiten der Raketentruppen haben in Zusammenarbeit mit anderen Verteidigungskräften eine Reihe wichtiger Ziele des russischen Angreifers attackiert", heißt es in der Mitteilung aus Kiew. "Kürzlich wurden in den besetzten Gebieten der Region Donezk der Kontrollpunkt der russischen 'Rubikon'-Drohnen-Einheit und ein großes Munitionslager zerstört".

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Einheit Teil des "Rubikon"-Drohnenzentrums

Die Militärfachseite Militarnyi berichtet, dass von dem Kommandoposten aus russische Drohnenangriffe gesteuert wurden. Dieser sei unter einer Reihe von Bäumen entdeckt worden. Der Angriff sei mit großer Wahrscheinlichkeit mit mehreren Präzisionsraketen durchgeführt worden.

Die Soldaten gehören zum russischen "Rubikon"-Zentrum, das im August 2024 auf Anordnung des russischen Verteidigungsministers Andrei Belousow gegründet wurde. Seine Hauptaufgaben sind die Ausbildung von Drohnen-Trainern und die Weitergabe von Kampferfahrungen an Einheiten an vorderster Fron. Es führt mit seinen Drohnen-Elitesoldaten aber auch eigene Kampfhandlungen durch.

Ukraine: Einheit zielte auf Logistik ab

Mitglieder der "Rubikon"-Einheit seien es laut Militarnyi auch gewesen, die als erste Drohnen mit Glasfaserkabelsteuerung sowie Abfangdrohnen im großen Stil gegen die Ukraine eingesetzt hätten. Die Elitesoldaten steuern aber auch Aufklärungsdrohnen und greifen ukrainische Stellungen mit Lancet-Drohnen und weitreichenden Fluggeräten an. Sie werden in Gebieten mit hoher Priorität eingesetzt.

Experten sehen in der "Rubikon"-Einheit einen Fortschritt im Einsatz von Drohnen. "Die Russen sind dort dabei, eine systematischere und auch anpassungsfähigere Form der Drohnenkriegsführung zu implementieren, die man so bisher von ihnen nicht kannte", sagte der Militärexperte Franz-Stefan Gady kürzlich im Interview mit t-online.