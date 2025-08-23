Russische Vorstöße Tiefe Stellungen, hohe Gefahr: So verteidigt sich die Ukraine im Süden

23.08.2025

Ukrainische Soldaten in Saporischschja (Archivbild): Die ukrainische Armee gerät im Donbass in immer größere Bedrängnis. (Quelle: Andriy Andriyenko/dpa)

Unterirdische Tunnelsysteme, provisorische Anti-Drohnen-Netze und erschöpfte Soldaten an vorderster Front: In der Region Saporischschja bereiten sich ukrainische Truppen auf eine mögliche russische Offensive vor.

Ukrainische Truppen haben ihre Verteidigungsstellungen in der Region Saporischschja massiv ausgebaut. Laut einem Bericht des US-Senders CNN graben sich die Soldaten der 65. Separaten Mechanisierten Brigade tief in den Boden ein, um sich besser gegen eine mögliche russische Offensive zu schützen.

Nahe der Stadt Orichiw, unweit der Frontlinie im Süden der Ukraine, entsteht demnach ein weitverzweigtes System aus Schützengräben und unterirdischen Tunneln, das durch Holzbalken verstärkt ist. Diese Stellungen bieten nicht nur Schutz vor Artilleriebeschuss, sondern dienen auch als Rückzugsräume zur Erholung. Trotz jüngster diplomatischer Initiativen in den USA und Europa sei auf dem Schlachtfeld kaum Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende zu spüren, berichten mehrere Soldaten vor Ort. Ein 53-jähriger Infanterist sagte CNN: "Wir wollen glauben, dass der Krieg endet, aber es fühlt sich nicht danach an."

Parallel zur Verteidigung führen ukrainische Einheiten auch Angriffe durch. Wie CNN berichtet, griffen sie kürzlich mit Drohnen einen russischen Treibstoffzug in der besetzten Region Saporischschja an – offenbar mit dem Ziel, Nachschublinien zu unterbrechen. Um die eigenen logistischen Routen vor Angriffen zu schützen, werden derzeit über 160 Kilometer Straßen mit improvisierten Anti-Drohnen-Netzen abgedeckt, teils aus alten Fischernetzen gefertigt. Der Kommunikationschef der Brigade, Serhii Skybchyk, sagte, die Bedrohungslage durch moderne Waffensysteme nehme stetig zu: "Die Todeszone wächst beinahe monatlich."

Die Kämpfer der 65. Brigade stehen unter enormem Druck. Einheiten verbleiben oft zwei Wochen in Frontnähe, bevor sie sich in rückwärtige Stellungen zurückziehen. Die Verluste sind erheblich – laut einem Truppführer sei ein Soldat seiner sechstägigen Gruppe gefallen, mehrere weitere seien durch Drohnenbeschuss, Splitter und Mörser verletzt worden. Trotz der Strapazen betonen viele, dass ein Rückzug keine Option sei. "Wir stehen bis zum Schluss", sagte ein Infanterist im Gespräch mit CNN.