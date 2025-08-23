t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikUkraine

Ukraine-Krieg: So verteidigt sich die Armee in Saporischschja

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextPutin äußert sich zu US-Beziehungen
TextRTL-Star droht Obdachlosigkeit
TextPolizei warnt vor Todesschützen
TextHymnen-Panne bei deutschem WM-Sieg
TextAldi heißt hier Hofer – das steckt dahinter

Russische Vorstöße
Tiefe Stellungen, hohe Gefahr: So verteidigt sich die Ukraine im Süden

Von t-online
23.08.2025 - 07:15 UhrLesedauer: 2 Min.
Ukrainische Soldaten bei einem Fototermin in Saporischschja: Die ukrainische Armee gerät im Donbass in immer größere Bedrängnis.Vergrößern des Bildes
Ukrainische Soldaten in Saporischschja (Archivbild): Die ukrainische Armee gerät im Donbass in immer größere Bedrängnis. (Quelle: Andriy Andriyenko/dpa)
News folgen

Unterirdische Tunnelsysteme, provisorische Anti-Drohnen-Netze und erschöpfte Soldaten an vorderster Front: In der Region Saporischschja bereiten sich ukrainische Truppen auf eine mögliche russische Offensive vor.

Ukrainische Truppen haben ihre Verteidigungsstellungen in der Region Saporischschja massiv ausgebaut. Laut einem Bericht des US-Senders CNN graben sich die Soldaten der 65. Separaten Mechanisierten Brigade tief in den Boden ein, um sich besser gegen eine mögliche russische Offensive zu schützen.

Loading...

Nahe der Stadt Orichiw, unweit der Frontlinie im Süden der Ukraine, entsteht demnach ein weitverzweigtes System aus Schützengräben und unterirdischen Tunneln, das durch Holzbalken verstärkt ist. Diese Stellungen bieten nicht nur Schutz vor Artilleriebeschuss, sondern dienen auch als Rückzugsräume zur Erholung. Trotz jüngster diplomatischer Initiativen in den USA und Europa sei auf dem Schlachtfeld kaum Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende zu spüren, berichten mehrere Soldaten vor Ort. Ein 53-jähriger Infanterist sagte CNN: "Wir wollen glauben, dass der Krieg endet, aber es fühlt sich nicht danach an."

Ukrainische Soldaten: "Wir stehen bis zum Schluss"

Parallel zur Verteidigung führen ukrainische Einheiten auch Angriffe durch. Wie CNN berichtet, griffen sie kürzlich mit Drohnen einen russischen Treibstoffzug in der besetzten Region Saporischschja an – offenbar mit dem Ziel, Nachschublinien zu unterbrechen. Um die eigenen logistischen Routen vor Angriffen zu schützen, werden derzeit über 160 Kilometer Straßen mit improvisierten Anti-Drohnen-Netzen abgedeckt, teils aus alten Fischernetzen gefertigt. Der Kommunikationschef der Brigade, Serhii Skybchyk, sagte, die Bedrohungslage durch moderne Waffensysteme nehme stetig zu: "Die Todeszone wächst beinahe monatlich."

Die Kämpfer der 65. Brigade stehen unter enormem Druck. Einheiten verbleiben oft zwei Wochen in Frontnähe, bevor sie sich in rückwärtige Stellungen zurückziehen. Die Verluste sind erheblich – laut einem Truppführer sei ein Soldat seiner sechstägigen Gruppe gefallen, mehrere weitere seien durch Drohnenbeschuss, Splitter und Mörser verletzt worden. Trotz der Strapazen betonen viele, dass ein Rückzug keine Option sei. "Wir stehen bis zum Schluss", sagte ein Infanterist im Gespräch mit CNN.

Auch in der nahegelegenen Stadt Orichiw, in der vor dem Krieg rund 14.000 Menschen lebten, harren etwa 800 Zivilisten aus. Viele seien alt, krank oder hätten schlicht keine Möglichkeit zu fliehen. Eine Bewohnerin, die allein mit zwei Hunden lebt, sagte: "Ich habe keinen Ort, an den ich gehen kann." Die Anwesenheit der Zivilbevölkerung motiviere die Soldaten, betonte Skybchyk: Ihre Präsenz sei Ausdruck von Vertrauen in die Streitkräfte – und dieses Vertrauen wolle man nicht enttäuschen.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
EuropaRusslandSaporischschjaUSAUkraine
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom