Wurde bereits mehrmals attackiert Russische Raffinerie an der Ostsee brennt nach Drohnenangriff

Von dpa 24.08.2025 - 08:19 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Feuerwehrleute löschen den Brand bei Russlands zweitgrößtem Erdgasproduzenten Novatek: Ein Terminal im Gebiet Leningrad ist in der Nacht zu Sonntag in Brand geraten. (Quelle: Uncredited/Telegram Channel of head of the Kingisepp district administration Yuri Zapalatskiy/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Immer wieder setzt die Ukraine empfindliche Nadelstiche gegen Russland. Vor allem die Treibstoffversorgung wird getroffen.

Im russischen Ostseehafen Ust-Luga ist nach Behördenangaben eine Ölraffinerie durch einen ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten. Über dem Hafen seien zehn Drohnen abgeschossen worden, schrieb der Gouverneur des die Millionenstadt Sankt Petersburg umgebenden Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko, auf Telegram. "Die Trümmer eines unbemannten Flugapparats wurden zur Ursache für einen Brand am Novatek-Terminal", Feuerwehr und Katastrophenschutz seien im Löscheinsatz.

Loading...

Loading... Embed

Novatek ist ein kremlnaher Öl- und Gasproduzent, der unter anderem eine milliardenschwere Anlage zur Herstellung von Flüssigerdgas (LNG) auf der arktischen Halbinsel Jamal betreibt.

Nicht der erste Angriff auf das Terminal in Ust-Luga