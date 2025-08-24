Schauspielerin: nicht mehr lange zu leben

Von t-online 24.08.2025 - 12:37 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Kampfflugzeuge während des Großmanövers Sapad-2017 über dem weißrussischen Baryssau (Archivbild): Das ukrainische Außenministerium spricht jetzt eine eindringliche Warnug aus. (Quelle: Leszek Szymanski./dpa)

Die westlichen Staaten nehmen das Militärmanöver von Russland und Belarus als Bedrohung wahr. Die Ukraine wird gegenüber dem Nachbarland nun besonders deutlich.

Nicht nur die Nato-Staaten verfolgen die für Mitte September angesetzte Sapad-Militärübung von Belarus und Russland mit Sorge – insbesondere die ukrainische Regierung spricht eine klare Warnung aus. In einer Mitteilung zog das ukrainische Außenministerium Parallelen zu dem Beginn der russischen Invasion von 2022 und ruft seine westlichen Partner dazu auf, "wachsam zu bleiben".

In Bezug auf den Beginn des offenen russischen Kriegs gegen die Ukraine erklärt das Außenministerium: "Wir erinnern an die bittere Erfahrung und den Preis der lügnerischen Erklärungen der russischen und belarussischen Diktatoren. Die Stationierung russischer Truppen an den Grenzen der Ukraine in den Jahren 2021–2022 erfolgte unter dem Deckmantel gemeinsamer Militärübungen Russlands und Belarus' Sapad-2021." In der russischen Geschichte nutzte der Staat wiederholt Militärübungen als Deckmantel für Einmärsche in fremdes Staatsgebiet.

Mit Blick auf die Verbindungen von Belarus und Russland erklärt das ukrainische Ministerium: "Minsk stellte den russischen Besatzern das Territorium von Belarus sowie dessen Luftraum für den Angriff auf unseren Staat zur Verfügung und leistet weiterhin politische, militärische, militärisch-technische, informationelle und andere Unterstützung für Russland in seinem unprovozierten und verbrecherischen Eroberungskrieg gegen die Ukraine."