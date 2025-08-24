t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikUkraine

Sapad-25| Ukraine warnt Nachbarländer: "Bittere Erfahrung"

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextPaar erschüttert über Pizzeria-Rechnung
TextMann vergisst Ehefrau bei Toilettenpause
TextUmsatzeinbruch: Möbelhersteller insolvent
VideoItalien: Heftige Unwetter in Urlaubsregion
TextÖl injiziert – Frau stirbt nach Brust-Eingriff

"Erinnern an bittere Erfahrung"
Vor russischem Sapad-Manöver: Ukraine warnt Belarus

Von t-online
24.08.2025 - 12:37 UhrLesedauer: 2 Min.
Kampfflugzeuge während des Großmanövers Sapad über dem weißrussischen Baryssau.Vergrößern des Bildes
Kampfflugzeuge während des Großmanövers Sapad-2017 über dem weißrussischen Baryssau (Archivbild): Das ukrainische Außenministerium spricht jetzt eine eindringliche Warnug aus. (Quelle: Leszek Szymanski./dpa)
News folgen

Die westlichen Staaten nehmen das Militärmanöver von Russland und Belarus als Bedrohung wahr. Die Ukraine wird gegenüber dem Nachbarland nun besonders deutlich.

Nicht nur die Nato-Staaten verfolgen die für Mitte September angesetzte Sapad-Militärübung von Belarus und Russland mit Sorge – insbesondere die ukrainische Regierung spricht eine klare Warnung aus. In einer Mitteilung zog das ukrainische Außenministerium Parallelen zu dem Beginn der russischen Invasion von 2022 und ruft seine westlichen Partner dazu auf, "wachsam zu bleiben".

Loading...

In Bezug auf den Beginn des offenen russischen Kriegs gegen die Ukraine erklärt das Außenministerium: "Wir erinnern an die bittere Erfahrung und den Preis der lügnerischen Erklärungen der russischen und belarussischen Diktatoren. Die Stationierung russischer Truppen an den Grenzen der Ukraine in den Jahren 2021–2022 erfolgte unter dem Deckmantel gemeinsamer Militärübungen Russlands und Belarus' Sapad-2021." In der russischen Geschichte nutzte der Staat wiederholt Militärübungen als Deckmantel für Einmärsche in fremdes Staatsgebiet.

13.000 Soldaten im Einsatz

Mit Blick auf die Verbindungen von Belarus und Russland erklärt das ukrainische Ministerium: "Minsk stellte den russischen Besatzern das Territorium von Belarus sowie dessen Luftraum für den Angriff auf unseren Staat zur Verfügung und leistet weiterhin politische, militärische, militärisch-technische, informationelle und andere Unterstützung für Russland in seinem unprovozierten und verbrecherischen Eroberungskrieg gegen die Ukraine."

Die Militärübung Sapad-2025 ist vom 12. September bis zum 16. September angesetzt. An der im Landesinneren von Belarus stattfindenden Übung sollen bis zu 13.000 Soldaten teilnehmen. Bei der Übung soll, wie der belarussische Verteidigungsminister Viktor Chrenin erklärte, unter anderem der Einsatz von taktischen Atomwaffen geprobt werden.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
RusslandUkraine
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom