"Erinnern an bittere Erfahrung" Vor russischem Sapad-Manöver: Ukraine warnt Belarus
Die westlichen Staaten nehmen das Militärmanöver von Russland und Belarus als Bedrohung wahr. Die Ukraine wird gegenüber dem Nachbarland nun besonders deutlich.
Nicht nur die Nato-Staaten verfolgen die für Mitte September angesetzte Sapad-Militärübung von Belarus und Russland mit Sorge – insbesondere die ukrainische Regierung spricht eine klare Warnung aus. In einer Mitteilung zog das ukrainische Außenministerium Parallelen zu dem Beginn der russischen Invasion von 2022 und ruft seine westlichen Partner dazu auf, "wachsam zu bleiben".
In Bezug auf den Beginn des offenen russischen Kriegs gegen die Ukraine erklärt das Außenministerium: "Wir erinnern an die bittere Erfahrung und den Preis der lügnerischen Erklärungen der russischen und belarussischen Diktatoren. Die Stationierung russischer Truppen an den Grenzen der Ukraine in den Jahren 2021–2022 erfolgte unter dem Deckmantel gemeinsamer Militärübungen Russlands und Belarus' Sapad-2021." In der russischen Geschichte nutzte der Staat wiederholt Militärübungen als Deckmantel für Einmärsche in fremdes Staatsgebiet.
13.000 Soldaten im Einsatz
Mit Blick auf die Verbindungen von Belarus und Russland erklärt das ukrainische Ministerium: "Minsk stellte den russischen Besatzern das Territorium von Belarus sowie dessen Luftraum für den Angriff auf unseren Staat zur Verfügung und leistet weiterhin politische, militärische, militärisch-technische, informationelle und andere Unterstützung für Russland in seinem unprovozierten und verbrecherischen Eroberungskrieg gegen die Ukraine."
Die Militärübung Sapad-2025 ist vom 12. September bis zum 16. September angesetzt. An der im Landesinneren von Belarus stattfindenden Übung sollen bis zu 13.000 Soldaten teilnehmen. Bei der Übung soll, wie der belarussische Verteidigungsminister Viktor Chrenin erklärte, unter anderem der Einsatz von taktischen Atomwaffen geprobt werden.
