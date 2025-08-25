Newsblog zum Ukraine-Krieg Kanzler Merz: Moskau stoppt Krieg nur unter massivem Druck

Friedrich Merz spricht auf dem Landesparteitag der nordrhein-westfälischen CDU: "Alle Bemühungen der letzten Wochen sind beantwortet worden mit einer noch aggressiveren Vorgehensweise dieses Regimes aus Moskau gegen die Bevölkerung in der Ukraine." (Quelle: IMAGO/imago)

Kanzler Merz erwartet, dass Putin den Krieg erst unter wirtschaftlichem Druck stoppt. Russland feuert Raketen, Drohnen und Marschflugkörper auf die Ukraine. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 30. August

Kanzler Merz: Moskau stoppt Krieg nur unter massivem Druck

Bundeskanzler Friedrich Merz rechnet damit, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine erst stoppt, wenn es ihn aus wirtschaftlichen und militärischen Gründen nicht mehr führen kann. "Alle Bemühungen der letzten Wochen sind beantwortet worden mit einer noch aggressiveren Vorgehensweise dieses Regimes aus Moskau gegen die Bevölkerung in der Ukraine", sagte Merz am Samstag auf dem Landesparteitag der CDU-NRW. "Das wird auch so lange nicht aufhören, bis wir nicht gemeinsam dafür sorgen, dass Russland diesen Krieg zumindest aus wirtschaftlichen Gründen, vielleicht auch aus militärischen Gründen ... nicht länger führt." Er hatte in den vergangenen Tagen verstärkte Sanktionen gegen Russland gefordert, das die Ukraine 2022 überfallen hatte.

Merz lobte die große Einheit der Europäer in der Diskussion um die Ukraine – und nahm für sich in Anspruch, dies maßgeblich erreicht zu haben. "Wenn der deutsche Bundeskanzler diese Arbeit nicht leistet, die Europäer zusammenzuhalten, um gerade in einer solchen Frage von Krieg und Frieden dafür zu sorgen, dass es Geschlossenheit gibt auf der europäischen Ebene, ... dann macht es sonst niemand", sagte Merz. Er empfinde dies als Auftrag an ihn als Kanzler. "Wenn Deutschland bereit ist, in Europa wieder Führung zu übernehmen, wenn Europa zusammensteht, dann haben wir eine Chance, gehört zu werden, dann können wir unsere Interessen durchsetzen."

Ex-Präsident des ukrainischen Parlaments erschossen

Der ukrainische Politiker Andrij Parubij ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der ehemalige Parlamentspräsident wurde in der Westukraine erschossen.

