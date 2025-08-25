Newsblog zum Ukraine-Krieg 150 Bergleute nach Beschuss in Mine eingesperrt

Kohlegrube Kalinina (Symbolbild): Ein Arbeiter wurde getötet, drei weitere wurden verletzt. (Quelle: Alexander Ermochenko/dpa)

In der ukrainischen Region Donezk sitzen hunderte Minenarbeiter unter Tage fest. Der Drohnenkrieg wirkt sich auch auf den russischen Flugverkehr aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 26. August

150 Bergleute nach Beschuss in Mine eingesperrt

Fast 150 Bergleute in der Ostukraine sitzen Medien zufolge wegen eines russischen Angriffs auf ihre Kohlegrube unter Tage fest. Durch den Beschuss sei die Stromversorgung der Grube von Biloserske bei Dobropillja ausgefallen, berichteten ukrainische Medien. Der Betreiber, der ukrainische Stromversorger DTEK, nannte den genauen Ort nicht, bestätigte aber auf Telegram den Angriff. Ein Arbeiter sei getötet, drei weitere seien verletzt worden. Es werde versucht, 146 eingeschlossene Bergarbeiter wieder an die Oberfläche zu holen.

Der Chef der Bergarbeitergewerkschaft, Mychajlo Wolynez, sprach von 148 eingeschlossenen Bergleuten. Ein örtlicher Telegramkanal zeigte das Foto einer dichten schwarzen Rauchwolke über dem Bergwerk.

Dobropillja liegt in dem Teil des ukrainischen Gebietes Donezk, der bislang von ukrainischen Truppen verteidigt wird. Vor einigen Wochen waren russische Stoßtrupps durch die dünn besetzten ukrainischen Linien bis kurz vor die Bergbaustadt vorgedrungen. Die Ukrainer drängten die Russen aber wieder zurück. Das betroffene Bergwerk liegt etwa 15 Kilometer von der Front entfernt.

Russische Flughäfen schließen wegen Drohnenangriff