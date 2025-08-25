Newsblog zum Ukraine-Krieg 150 Bergleute nach Beschuss in Mine eingesperrt
In der ukrainischen Region Donezk sitzen hunderte Minenarbeiter unter Tage fest. Der Drohnenkrieg wirkt sich auch auf den russischen Flugverkehr aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 26. August
150 Bergleute nach Beschuss in Mine eingesperrt
Fast 150 Bergleute in der Ostukraine sitzen Medien zufolge wegen eines russischen Angriffs auf ihre Kohlegrube unter Tage fest. Durch den Beschuss sei die Stromversorgung der Grube von Biloserske bei Dobropillja ausgefallen, berichteten ukrainische Medien. Der Betreiber, der ukrainische Stromversorger DTEK, nannte den genauen Ort nicht, bestätigte aber auf Telegram den Angriff. Ein Arbeiter sei getötet, drei weitere seien verletzt worden. Es werde versucht, 146 eingeschlossene Bergarbeiter wieder an die Oberfläche zu holen.
Der Chef der Bergarbeitergewerkschaft, Mychajlo Wolynez, sprach von 148 eingeschlossenen Bergleuten. Ein örtlicher Telegramkanal zeigte das Foto einer dichten schwarzen Rauchwolke über dem Bergwerk.
Dobropillja liegt in dem Teil des ukrainischen Gebietes Donezk, der bislang von ukrainischen Truppen verteidigt wird. Vor einigen Wochen waren russische Stoßtrupps durch die dünn besetzten ukrainischen Linien bis kurz vor die Bergbaustadt vorgedrungen. Die Ukrainer drängten die Russen aber wieder zurück. Das betroffene Bergwerk liegt etwa 15 Kilometer von der Front entfernt.
Ukrainischer Waffenproduzent: Wir verlieren das Drohnenrennen
Blackout auf Gotland: Test für eine Attacke durch Russland?
Deutsches Start-up liefert Mini-Panzer für Ukraine
Russische Flughäfen schließen wegen Drohnenangriff
Wegen ukrainischer Kampfdrohnen am Himmel haben mehrere russische Flughäfen in der Nacht den Betrieb einschränken müssen. Betroffen war unter anderem der Flughafen Pulkowo in St. Petersburg, der zweitgrößten Stadt des Landes, wie die Luftfahrtbehörde Rosawiazija mitteilte.
Im Umland der Stadt seien zehn Drohnen abgefangen worden, schrieb Gouverneur Alexander Drosdenko auf Telegram. Schäden oder Verletzte habe es nicht gegeben. Am Sonntag hatten ukrainische Drohnen eine Raffinerie in der Hafenstadt Ust-Luga bei St. Petersburg in Brand gesetzt.
Auch die Flughäfen von Pskow, Nischni Nowgorod, Kasan, Wolgograd und Nischnekamsk mussten nach Angaben der Luftfahrtbehörde Rosawiazija wegen Drohnengefahr zeitweise den Betrieb einstellen. Dabei liegt Nischnekamsk etwa 1.250 Kilometer tief im russischen Hinterland. Auch die von Russland annektierte Halbinsel Krim sei von ukrainischen Drohnen attackiert worden, hieß es vom russischen Militär.
Montag, 25. August
Kiew: Luftalarm während Klingbeil-Besuch
Während des Besuchs des deutschen Vizekanzlers Lars Klingbeil wurde am Mittag in Kiew Luftalarm ausgelöst. Der Grund: Putins Militär hatte im Westen Russlands eine ballistische Rakete abgefeuert. Daraufhin lösten die ukrainischen Behörden den Luftalarm in zehn Regionen aus.
Wie die "Bild" berichtet, befand sich Klingbeil zum Zeitpunkt des Alarms mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Präsidentenpalast in Kiew. Die Rakete schlug wenig später in der evakuierten Gemeinde Chotin in der Region Chumy ein. Der Alarm wurde kurz nach 14 Uhr aufgehoben.
Vize-Gouverneur der Region Kursk festgenommen
Weil er für Verteidigung vorgesehene Gelder veruntreut haben soll, ist der Vize-Gouverneur der russischen Region Kursk festgenommen worden. Die Festnahme von Wladimir Basarow sei am Morgen erfolgt, erklärte dessen Vorgesetzter, Gouverneur Alexander Chinstein, am Montag im Onlinedienst Telegram. "Nach ersten Informationen geht es in dem Fall um den Bau von Verteidigungsanlagen", betonte Chinstein.
