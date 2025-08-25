Newsblog zum Ukraine-Krieg Russische Touristen müssen wegen ukrainischer Drohnenattacke landen
Der Drohnenkrieg wirkt sich auch auf den russischen Flugverkehr aus. Die Ukraine berichtet von militärischen Erfolgen im Donbass. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 25. August
Ukrainischer Drohnenangriff zwingt russischen Touristenflug zur Landung
Als Folge von ukrainischen Drohnenangriffen musste ein Passagierflugzeug, das auf dem Weg nach Sankt Petersburg war, in Estland zwischenlanden. Das berichtet das ukrainische Nachrichtenportal "Kyiv Independent" unter Berufung auf lokale Zeitungen. Das von der ägyptischen Fluggesellschaft AlMasria Universal Airlines betriebene Flugzeug wurde in die estnische Hauptstadt Tallinn umgeleitet. Auslöser des Stopps war wahrscheinlich ein ukrainischer Luftschlag auf eine russische Ölraffinerie.
Wie eine Sprecherin des Flughafens Tallinn erklärt, wurde es den Passagieren während des Zwischenstopps nicht erlaubt, die Maschine zu verlassen. Wie "Kyiv Independent" schreibt, ist es nicht das erste Mal, dass ukrainische Luftangriffe den russischen Flugverkehr aus dem Takt bringen. Alleine in diesem Jahr musste Russland mehr als 200 Mal den Betrieb von Flughäfen einschränken.
Vizekanzler Klingbeil trifft in Kiew ein
Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil lotet in der Ukraine deutsche Beiträge für einen möglichen Friedensprozess aus. "Ich suche in enger Abstimmung mit dem Bundeskanzler den Austausch, wie Deutschland die Ukraine bei einem möglichen Friedensprozess bestmöglich unterstützen kann", sagte der SPD-Chef nach seiner Ankunft am Morgen in der Hauptstadt Kiew. "Es geht um die ukrainische, aber auch um die europäische Sicherheit."
Es brauche "verlässliche Sicherheitsgarantien, die einen dauerhaften Frieden für die Ukraine gewährleisten", erklärte Klingbeil. "Dazu stimmen wir uns international eng ab. Deutschland wird seiner Verantwortung gerecht werden." Der Minister wollte in Kiew Vertreter der ukrainischen Regierung und des Parlaments sowie der Zivilgesellschaft treffen.
Söder hält Debatte über Soldaten für Ukraine für überflüssig
CSU-Chef Markus Söder hält eine Debatte über eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr an einer Friedenstruppe in der Ukraine für überflüssig. "Die Frage stellt sich aus meiner Sicht nicht", sagt er im ARD-Sommerinterview. "Denn jede Lösung, egal wie, mit Russland wird definitiv keine Nato-Soldaten vorsehen. Deswegen stellt sich das nicht", betont er. "Grundlegend" wäre er allerdings auch sehr zurückhaltend, ob die Bundeswehr in der Lage wäre, einen substanziellen Beitrag zu erbringen. "Ohne Amerikaner macht das keinen Sinn."
Moskau: Ukrainische Drohnen im Anflug auf Hauptstadt abgeschossen
Die russische Luftabwehr schießt nach Angaben von Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin zwei ukrainische Drohnen im Anflug auf die Hauptstadt ab. "Die Rettungskräfte sind am Absturzort der Trümmer im Einsatz", teilt Sobjanin auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.
Selenskyj: Müssen nicht mit USA über Waffeneinsatz reden
In der Diskussion um mögliche US-Verbote für den Einsatz weitreichender amerikanischer Waffen gegen Ziele in Russland sieht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj keinen Redebedarf mit Washington. "Wir setzen unsere im Inland hergestellten Langstreckenwaffen ein", sagte Selenskyj während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney. "In letzter Zeit haben wir solche Dinge nicht mit den USA diskutiert, das war mal früher."
Das "Wall Street Journal" hatte unter Berufung auf US-Beamte berichtet, das Pentagon blockiere seit Monaten den Einsatz von Raketen mit größerer Reichweite durch die Ukraine für Angriffe auf Ziele in Russland. Ein Genehmigungsverfahren des Verteidigungsministeriums habe die Ukraine seit dem späten Frühjahr daran gehindert, die von den USA gelieferten ATACMS-Raketen gegen Ziele in Russland einzusetzen, werden die Beamten zitiert.
Unter Präsident Joe Biden hatten die USA der Ukraine im vergangenen Jahr Angriffe mit weitreichenden Waffen gegen militärische Objekte in Russland erlaubt. Trump hatte vergangene Woche gepostet, es sei sehr schwer, wenn nicht unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne das Land des Invasors anzugreifen.
Vance: Russland hat "erhebliche Zugeständnisse" gemacht
Russland hat nach Darstellung von US-Vizepräsident JD Vance "erhebliche Zugeständnisse" für Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine gemacht. "Sie waren tatsächlich bereit, bei einigen ihrer Kernforderungen flexibel zu sein. Sie haben darüber gesprochen, was notwendig wäre, um den Krieg zu beenden", sagte Vance in einem Interview des Senders NBC. Russland habe zugestimmt, "dass die Ukraine nach dem Krieg ihre territoriale Integrität behalten wird. Sie haben erkannt, dass sie in Kiew kein Marionettenregime installieren können."
Die Aussagen kommen überraschend. Vance sagte, er denke, die Russen hätten Trump "zum ersten Mal in dreieinhalb Jahren dieses Konflikts erhebliche Zugeständnisse gemacht". Er bekräftigte auch, die USA würden keine Truppen schicken, um ein Friedensabkommen durchzusetzen. "Der Präsident hat sich sehr klar ausgedrückt. Es wird keine Bodentruppen in der Ukraine geben." Aber die USA würden weiterhin eine aktive Rolle spielen, um sicherzustellen, dass die Ukrainer die Sicherheitsgarantien und das Vertrauen hätten, die sie bräuchten, um den Krieg von ihrer Seite aus zu beenden - und dass die Russen das Gefühl hätten, dass sie den Krieg von ihrer Seite aus beenden könnten.
Allerdings sind die Hoffnungen auf ein von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestelltes baldiges Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Kremlchef Wladimir Putin nach Äußerungen aus Moskau weitgehend verflogen. Außenminister Sergej Lawrow hatte erklärt, dass solch ein Treffen gut vorbereitet sein müsse und wiederholte bekannte Forderungen, die eher an Bedingungen für eine Kapitulation der Ukraine erinnern als an ein echtes Friedensangebot. Bei den seit Mai laufenden direkten Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau auf unterer Ebene gibt es bislang kaum Fortschritte.
