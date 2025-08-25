Newsblog zum Ukraine-Krieg Europäer wollen dieses Land vor Putin bewahren
Ukraine meldet erneuten russischen Raketenangriff auf Kiew. Selenskyj schickt Unterhändler nach New York. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Europäer wollen Moldau vor Putin bewahren
- Selenskyj schickt Unterhändler nach New York
- Russische Angriffe legen Strom und Gas in der Ukraine lahm
- Trump-Gesandter kündigt Ukraine-Treffen für diese Woche an
- Russland: Ukrainischer Drohnenangriff löste Feuer in Rostow aus
- Insider: USA und Russland sprachen über Energiegeschäfte
- Kiew nennt mögliche Treffpunkte für Gespräche mit Moskau
Donnerstag, 28. August
Ukraine: Erneuter massiver russischer Raketenangriff auf Kiew
Laut Angaben örtlicher Behörden wird die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut massiv mit russischen Raketen angegriffen. Der Chef der Militärverwaltung Kiews, Timur Tkachenko, schreibt auf Telegram, mindestens ein Mensch sei bei dem Raketenangriff gestorben, mehrere Gebäude stünden in Flammen, darunter ein Kindergarten. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilt mit, vier Personen seien in ein Krankenhaus eingeliefert worden.
Europäer wollen Moldau vor Putin bewahren
Solche symbolträchtigen Solidaritätsbesuche hat es zuletzt nur in der Ukraine gegeben. Jetzt stärken mit Bundeskanzler Friedrich Merz, dem französischen Präsident Emmanuel Macron und der polnische Ministerpräsident Donald Tusk drei der mächtigsten Europäer auch dem kleinen Nachbarland Moldau und seiner proeuropäischen Regierung gemeinsam den Rücken.
Am 34. Unabhängigkeitstag der ehemaligen Sowjetrepublik sicherten sie dem Land Unterstützung auf dem Weg in die Europäische Union und bei der Abwehr russischer Destabilisierungsversuche zu. In einem Monat wird dort gewählt. Prorussische Parteien haben sich zum Ziel gesetzt, die proeuropäische Regierung abzulösen.
Die drei prominenten Besucher aus der EU wollen dazu beitragen, dass genau das nicht passiert. Sie wurden bei ihrem Besuch mit hoher Symbolkraft von Präsidentin Maia Sandu zunächst zu Gesprächen im Präsidentenpalast in Chisinau empfangen, anschließend ging es weiter zu einem Abendessen auf einem Weingut.
Selenskyj schickt Unterhändler nach New York
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schickt seine Chefunterhändler zu Gesprächen über Sicherheitsgarantien für sein von Russland angegriffenes Land in die USA. Präsidialamtschef Andrij Jermak und Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow sollen am Freitag in New York mit Vertretern der Regierung von US-Präsident Donald Trump sprechen, wie Selenskyj in Kiew ankündigte. Seitens der Amerikaner bestätigte Trumps Russland-Unterhändler Steve Witkoff das Treffen. Derweil überzieht das russische Militär die Ukraine einmal mehr großflächig mit Luftangriffen.
"Alle, die an den Sicherheitsgarantien arbeiten – an den militärischen, politischen und wirtschaftlichen Komponenten der Sicherheitsgarantien –, werden einbezogen", sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Man müsse so rasch wie möglich vorankommen: "Die Russen müssen sehen, wie ernst es der Welt ist und wie schlimm die Folgen für Russland sein werden, wenn der Krieg weitergeht."
Der ukrainische Präsident warf Moskau vor, nicht verhandlungsbereit zu sein und damit ein Trump gegebenes Versprechen zu brechen. Bei den Sicherheitsgarantien geht es darum, die Ukraine nach einem Ende des Krieges vor einem Wiederaufflammen russischer Aggression zu schützen. Die USA planen sich zu beteiligen, die militärische Hauptlast soll aber bei den Europäern liegen. Russland lehnt Truppen aus Nato-Ländern in der Ukraine strikt ab.
Sollte unserer Redaktion eine wichtige Nachricht vorliegen, informieren wir Sie schnell per eMail. Datenschutzhinweis
Mittwoch, 27. August
Russische Angriffe legen Strom und Gas in der Ukraine lahm
Russische Luftangriffe haben nach offiziellen ukrainischen Angaben gezielt das Energiesystem der Ukraine beschädigt. Im nordukrainischen Gebiet Sumy sei nachts ein Umspannwerk getroffen worden, teilte das Energieministerium in Kiew auf Telegram mit. Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf dem Portal X, bis zu 100.000 Verbraucher seien zeitweise ohne Strom gewesen.
Im ostukrainischen Gebiet Poltawa wurde demnach das Gastransportsystem erheblich beschädigt. Weitere Treffer habe es in den Gebieten Tschernihiw, Charkiw und Donezk gegeben. Energie- und Gasversorger bemühten sich um eine schnelle Wiederherstellung, teilte das Ministerium mit. Die Angriffe sollten das ukrainische Energiesystem vor Beginn der Heizperiode schwächen, hieß es. Schon in den vergangenen drei Kriegswintern hatte Russland immer wieder gezielt Energieanlagen beschossen.
Allerdings könnten die russischen Angriffe auch eine Antwort auf erfolgreiche ukrainische Attacken gegen die Öl- und Gasindustrie in Russland sein. Durch Drohnentreffer auf russische Raffinerien hat Moskau nach Medienberichten 17 Prozent der Kapazitäten zur Ölverarbeitung verloren. In vielen Regionen herrscht Treibstoffmangel.
Trump-Gesandter kündigt Ukraine-Treffen für diese Woche an
Der US-Gesandte Steve Witkoff möchte sich nach eigenen Angaben noch in dieser Woche mit Vertretern der Ukraine treffen. "Ich werde mich also diese Woche in New York mit ihnen treffen, und das ist ein wichtiges Signal. Wir sprechen auch täglich mit den Russen", sagte Witkoff dem US-Sender Fox News. Witkoff zeigte sich zuversichtlich mit Blick auf ein mögliches Treffen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit Kremlchef Putin. "Ich denke, dass es am Ende zu einem bilateralen Treffen kommen könnte", so Witkoff. "Meiner Meinung nach wird der Präsident am Verhandlungstisch gebraucht werden, um einen Deal abzuschließen", fügte Witkoff mit Blick auf Donald Trump hinzu.
Nach seinem jüngsten Treffen mit dem russischen Präsidenten in Alaska äußerte Trump die Erwartung, dass es zu einem direkten Treffen zwischen Selenskyj und Putin komme. Dies lehnt der Kreml bislang ab. Zur Begründung hieß es zuletzt aus Moskau, dass es keine ausgearbeitete Tagesordnung für ein solches Treffen gebe. Kriegsbeobachter weisen allerdings darauf hin, dass Putin gar kein Interesse an einem Treffen mit Selenskyj haben dürfte. Russland rechtfertigt den Krieg gegen die Ukraine unter anderem damit, dass es sich bei der Regierung in Kiew um ein illegitimes "Nazi-Regime" handle. Ein öffentlicher Handschlag mit Selenskyj würde dieser Propagandalüge widersprechen.
Die Ukraine hält sich unterdessen für mögliche Verhandlungen mit Russland bereit. Nach Angaben von Präsident Selenskyj sollen in dieser Woche Gespräche mit der Türkei, den Golfstaaten und einigen europäischen Ländern über ein Treffen mit Putin geführt werden. Diese Länder könnten einen solchen Gipfel bei sich organisieren, sagte Selenskyj am Dienstag in seiner abendlichen Videoansprache. "Von unserer Seite wird alles maximal bereit sein, um diesen Krieg zu beenden." Es sei aber wichtig, weiterhin Druck auf Moskau auszuüben, um dem Kreml die Verzögerungstaktik auszutreiben. Speziell auf die USA komme es dabei an.
Russischer Artillerieangriff tötet 81-Jährige
Bei russischen Angriffen auf die Stadt Cherson ist nach ukrainischen Angaben eine 81-jährige Frau getötet worden. Eine 53-Jährige sei bei dem Artillerieangriff in den frühen Morgenstunden verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch im Onlinedienst Facebook mit. Die Frau wurde demnach in ein Krankenhaus eingeliefert. Zudem wurde nach Angaben der Militärverwaltung ein 56-Jähriger bei einem Drohnenangriff im Zentrum von Cherson verletzt. Die Staatsanwaltschaft nahm nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen möglicher Kriegsverbrechen auf.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP