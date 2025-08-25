t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine-Krieg: Flughäfen in Russland müssen wegen Drohnen schließen

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Russische Flughäfen schließen zeitweise wegen Drohnengefahr

  Jakob Hartung: Redakteur für Politik und Wirtschaft
Von K. Hitscher, T. Schibilla, J. Seiferth, J. Hartung
Aktualisiert am 26.08.2025 - 10:26 Uhr
Der Flughafen Pulkowo in Sankt Petersburg: Mehrere russische Flughäfen mussten in der Nacht den Betrieb einstellen.Vergrößern des Bildes
Der Flughafen Pulkowo in Sankt Petersburg: Mehrere russische Flughäfen mussten in der Nacht den Betrieb einstellen. (Quelle: IMAGO/Peter Kovalev)
Während des Besuchs von Lars Klingbeil kommt es in Kiew zum Luftalarm. Der Drohnenkrieg wirkt sich auch auf den russischen Flugverkehr aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 26. August

Russische Flughäfen schließen wegen Drohnenangriff

Wegen ukrainischer Kampfdrohnen am Himmel haben mehrere russische Flughäfen in der Nacht den Betrieb einschränken müssen. Betroffen war unter anderem der Flughafen Pulkowo in St. Petersburg, der zweitgrößten Stadt des Landes, wie die Luftfahrtbehörde Rosawiazija mitteilte.

Im Umland der Stadt seien zehn Drohnen abgefangen worden, schrieb Gouverneur Alexander Drosdenko auf Telegram. Schäden oder Verletzte habe es nicht gegeben. Am Sonntag hatten ukrainische Drohnen eine Raffinerie in der Hafenstadt Ust-Luga bei St. Petersburg in Brand gesetzt.

Auch die Flughäfen von Pskow, Nischni Nowgorod, Kasan, Wolgograd und Nischnekamsk mussten nach Angaben der Luftfahrtbehörde Rosawiazija wegen Drohnengefahr zeitweise den Betrieb einstellen. Dabei liegt Nischnekamsk etwa 1.250 Kilometer tief im russischen Hinterland. Auch die von Russland annektierte Halbinsel Krim sei von ukrainischen Drohnen attackiert worden, hieß es vom russischen Militär.

Montag, 25. August

Kiew: Luftalarm während Klingbeil-Besuch

Während des Besuchs des deutschen Vizekanzlers Lars Klingbeil wurde am Mittag in Kiew Luftalarm ausgelöst. Der Grund: Putins Militär hatte im Westen Russlands eine ballistische Rakete abgefeuert. Daraufhin lösten die ukrainischen Behörden den Luftalarm in zehn Regionen aus.

Lars Klingbeil: Er traf am Morgen in Kiew ein.Vergrößern des Bildes
Lars Klingbeil: Er traf am Morgen in Kiew ein. (Quelle: Kay Nietfeld)

Wie die "Bild" berichtet, befand sich Klingbeil zum Zeitpunkt des Alarms mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Präsidentenpalast in Kiew. Die Rakete schlug wenig später in der evakuierten Gemeinde Chotin in der Region Chumy ein. Der Alarm wurde kurz nach 14 Uhr aufgehoben.

Vize-Gouverneur der Region Kursk festgenommen

Weil er für Verteidigung vorgesehene Gelder veruntreut haben soll, ist der Vize-Gouverneur der russischen Region Kursk festgenommen worden. Die Festnahme von Wladimir Basarow sei am Morgen erfolgt, erklärte dessen Vorgesetzter, Gouverneur Alexander Chinstein, am Montag im Onlinedienst Telegram. "Nach ersten Informationen geht es in dem Fall um den Bau von Verteidigungsanlagen", betonte Chinstein.

Die Ermittlungen stehen nach Angaben des Gouverneurs in Verbindung mit Basarows Rolle in der benachbarten Region Belgorod. Basarow war dort zuvor ebenfalls Vize-Gouverneur gewesen. Die ukrainische Armee hatte die Region mehrfach angegriffen, aber nie dort Fuß gefasst.

Wladimir Basarow, stellvertretender Gouverneur der Region Kursk: Der Politiker soll Gelder veruntreut haben.Vergrößern des Bildes
Wladimir Basarow, stellvertretender Gouverneur der Region Kursk: Der Politiker soll Gelder veruntreut haben. (Quelle: Screenshot / VK )

Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise, Basarow werde vorgeworfen, umgerechnet etwa 10,5 Millionen Euro veruntreut zu haben.

Ukrainischer Drohnenangriff zwingt russische Passagiermaschine zur Landung

Als Folge von ukrainischen Drohnenangriffen musste ein Passagierflugzeug, das auf dem Weg nach Sankt Petersburg war, in Estland zwischenlanden. Das berichtet das ukrainische Nachrichtenportal "Kyiv Independent" unter Berufung auf lokale Zeitungen. Das von der ägyptischen Fluggesellschaft Almasria Universal Airlines betriebene Flugzeug wurde in die estnische Hauptstadt Tallinn umgeleitet. Auslöser des Stopps war wahrscheinlich ein ukrainischer Luftschlag auf eine russische Ölraffinerie.

imago images 165175510Vergrößern des Bildes
Eine Maschine der Almasria Universal Airlines (Symbolbild): Ein Flugzeug des Betreibers musste in Estland zwischenlanden. (Quelle: IMAGO/Donat Sorokin/imago)

Wie eine Sprecherin des Flughafens Tallinn erklärt, wurde es den Passagieren während des Zwischenstopps nicht erlaubt, die Maschine zu verlassen. Wie "Kyiv Independent" schreibt, ist es nicht das erste Mal, dass ukrainische Luftangriffe den russischen Flugverkehr aus dem Takt bringen. Alleine in diesem Jahr musste Russland mehr als 200 Mal den Betrieb von Flughäfen einschränken.

Vizekanzler Klingbeil trifft in Kiew ein

Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil lotet in der Ukraine deutsche Beiträge für einen möglichen Friedensprozess aus. "Ich suche in enger Abstimmung mit dem Bundeskanzler den Austausch, wie Deutschland die Ukraine bei einem möglichen Friedensprozess bestmöglich unterstützen kann", sagte der SPD-Chef nach seiner Ankunft am Morgen in der Hauptstadt Kiew. "Es geht um die ukrainische, aber auch um die europäische Sicherheit."

Klingbeil reist in die UkraineVergrößern des Bildes
Vizekanzler Klingbeil ist zu politischen Gesprächen in der Ukraine eingetroffen. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Es brauche "verlässliche Sicherheitsgarantien, die einen dauerhaften Frieden für die Ukraine gewährleisten", erklärte Klingbeil. "Dazu stimmen wir uns international eng ab. Deutschland wird seiner Verantwortung gerecht werden." Der Minister wollte in Kiew Vertreter der ukrainischen Regierung und des Parlaments sowie der Zivilgesellschaft treffen.

Söder hält Debatte über deutsche Soldaten für Ukraine überflüssig

CSU-Chef Markus Söder hält eine Debatte über eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr an einer Friedenstruppe in der Ukraine für überflüssig. "Die Frage stellt sich aus meiner Sicht nicht", sagt er im ARD-Sommerinterview. "Denn jede Lösung, egal wie, mit Russland wird definitiv keine Nato-Soldaten vorsehen. Deswegen stellt sich das nicht", betont er. "Grundlegend" wäre er allerdings auch sehr zurückhaltend, ob die Bundeswehr in der Lage wäre, einen substanziellen Beitrag zu leisten. "Ohne Amerikaner macht das keinen Sinn."

Moskau: Ukrainische Drohnen im Anflug auf Hauptstadt abgeschossen

Die russische Luftabwehr hat nach Angaben von Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin zwei ukrainische Drohnen im Anflug auf die Hauptstadt abgeschossen. "Die Rettungskräfte sind am Absturzort der Trümmer im Einsatz", teilt Sobjanin auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
Themen
Trump und Putin treffen sich in Alaska
