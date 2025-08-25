Newsblog zum Ukraine-Krieg JD Vance: Streit mit Selenskyj im Oval Office war "nützlich"
JD Vance spricht über seinen Streit mit Selenskyj. Ein russischer Luftangriff beschädigt das Gebäude der EU-Delegation in Kiew. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 28. August
JD Vance: Streit mit Selenskyj im Oval Office war "nützlich"
JD Vance hat seinen Streit mit Wolodymyr Selenskyj im Februar verteidigt. "Schau, manchmal sind sich Menschen nicht einig", sagte Vance dem Portal "USA Today". In seinen Augen habe der Streit "einige echte Probleme zwischen den Vereinigten Staaten und der ukrainischen Seite" aufgezeigt. "Ich glaube, es war nützlich, dass die Amerikaner das sehen konnten."
Vance erklärte allerdings auch, dass der Streit vor der Weltöffentlichkeit möglicherweise nicht nur gute Seiten hatte. "Ich meine, würde ich mir wünschen, dass dieser Streit öffentlich im Oval Office passiert? Nicht unbedingt." Heute sei sich die US-Regierung mit Selenskyj weitestgehend einig.
Opferzahl nach russischem Angriff auf Kiew steigt auf 14
Bei dem russischen Angriff auf Kiew sind in der Nacht mindestens 14 Menschen gestorben, darunter drei Kinder. Wie die ukrainische Regierung mitteilte, wurde das Gebiet der Ukraine mit 598 Drohnen sowie 31 ballistischen Raketen überzogen.
Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurde ein Großteil der russischen Flugkörper abgefangen: 563 von 598 Drohnen und 26 von 31 Raketen hätten unschädlich gemacht werden können. Trotzdem hatte die Angriffswelle tödliche Auswirkungen. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor erklärt, mehr als 30 weitere Menschen seien in der Hauptstadt verletzt worden, unter ihnen vier Kinder und ein Teenager.
Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, waren am Donnerstagmorgen in Kiew Rettungskräfte und Anwohner damit beschäftigt, Glasscherben und Baumaterialien von mehreren Straßen im Stadtzentrum zu entfernen. Auf von Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichten Aufnahmen war ein Wohnhaus zu sehen, in dem ein Angriff einen fünf Stockwerke tiefen Riss geschlagen hatte. Die Fenster mehrerer Wohnhäuser und Ladenlokale wurden zerstört. Matratzen hingen von Balkonen herab, die durch einen Treffer zerstört worden waren.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ukraine entwickelt eigenes Flugabwehrsystem
Luftverteidigung hat für die Ukraine angesichts massiver russischer Drohnen- und Raketenangriffe oberste Priorität. Künftig soll ein eigenes System die Abwehr verbessern. Was es kann, lesen Sie hier.
Polens Präsident nimmt ukrainische Geflüchtete ins Visier
Polens neuer Präsident Karol Nawrocki fährt einen klaren Anti-Ukraine-Kurs. Jetzt hat er ein Gesetz gestoppt – obwohl Zahlen ihn klar widerlegen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Sollte unserer Redaktion eine wichtige Nachricht vorliegen, informieren wir Sie schnell per eMail. Datenschutzhinweis
Russischer Luftangriff beschädigt Gebäude der EU-Vertretung in Kiew
Das Gebäude der EU-Vertretung in Kiew wurde bei dem nächtlichen Luftangriff Russlands auf die ukrainische Hauptstadt beschädigt. Das teilte António Costa, Präsident des Europäischen Rats, auf der Plattform X mit. Er sei "entsetzt über eine weitere Nacht tödlicher russischer Raketenangriffe", so Costa.
"Meine Gedanken sind bei den ukrainischen Opfern und auch bei den Mitarbeitern der EU-Delegation, deren Gebäude bei diesem gezielten russischen Angriff beschädigt wurde", hieß es weiter in seinem Beitrag. Die EU lasse sich davon nicht einschüchtern. "Die Aggression Russlands bestärkt uns nur in unserer Entschlossenheit, an der Seite der Ukraine und ihrer Bevölkerung zu stehen." Dazu teilte Costa ein Bild, das die Schäden in dem Gebäude zeigt.
Auch EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos verurteilte die "brutalen Angriffe" auf der Plattform X. "Ein klares Zeichen, dass Russland Frieden ablehnt & den Terror wählt", sagte sie. Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj kamen mindestens acht Menschen bei den russischen Luftschlägen in Kiew ums Leben, Dutzende seien verletzt worden.
Selenskyj: Zahl der Toten nach russischem Angriff steigt
Nach dem russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus auf Kiew ist die Zahl der Todesopfer auf acht gestiegen, unter ihnen sei auch ein Kind. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagmorgen in den sozialen Medien mit.
Die Zahl der Toten sei allerdings noch nicht final, erklärte Selenskyj. Immer noch seien Menschen unter Trümmern eingeschlossen, die Rettungskräfte arbeiteten daran, die Verschütteten zu befreien.
Russland droht mit Blockade norwegischer Fischerboote
Die russische Fischereibehörde hat Norwegen mit dem Ausschluss aus ihrer Wirtschaftszone gedroht. Hintergrund ist die Beteiligung Norwegens an EU-Sanktionen gegen zwei russische Fischereifirmen.
Im Mai hatte die EU die Unternehmen Murman Seafood und Norebo sanktioniert. Der Vorwurf: Die Firmen sollen ihre Schiffe für nicht fischereibezogene Zwecke eingesetzt haben – unter anderem für verdächtige Aktivitäten in der Nähe von Nato-Übungen, Unterseekabeln und kritischer Infrastruktur. Einzelne Schiffe sollen demnach Verbindungen zu staatlich gestützter russischer Überwachung gehabt haben. Das russische Außenministerium kündigte Gegenmaßnahmen an.
Nun wird diese Drohung durch die russische Fischereibehörde Rosrybolowstwo konkret: Sollte Norwegen seine Position nicht innerhalb eines Monats überdenken, werde Russland norwegischen Fischereischiffen den Zugang zur eigenen exklusiven Wirtschaftszone verwehren und Schiffe notfalls blockieren, erklärte Behördenchef Ilja Schestakow laut einem Bericht der "The Moscow Times". Wie eine mögliche Blockade aussehen könnte, konkretisierte Schestakow nicht.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP