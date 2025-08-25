Newsblog zum Ukraine-Krieg JD Vance: Streit mit Selenskyj im Oval Office war "nützlich"

JD Vance (l) und Donald Trump: "Schau, manchmal sind sich Menschen nicht einig." (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA/imago)

JD Vance spricht über seinen Streit mit Selenskyj. Ein russischer Luftangriff beschädigt das Gebäude der EU-Delegation in Kiew. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 28. August

JD Vance: Streit mit Selenskyj im Oval Office war "nützlich"

JD Vance hat seinen Streit mit Wolodymyr Selenskyj im Februar verteidigt. "Schau, manchmal sind sich Menschen nicht einig", sagte Vance dem Portal "USA Today". In seinen Augen habe der Streit "einige echte Probleme zwischen den Vereinigten Staaten und der ukrainischen Seite" aufgezeigt. "Ich glaube, es war nützlich, dass die Amerikaner das sehen konnten."

Vance erklärte allerdings auch, dass der Streit vor der Weltöffentlichkeit möglicherweise nicht nur gute Seiten hatte. "Ich meine, würde ich mir wünschen, dass dieser Streit öffentlich im Oval Office passiert? Nicht unbedingt." Heute sei sich die US-Regierung mit Selenskyj weitestgehend einig.

Opferzahl nach russischem Angriff auf Kiew steigt auf 14

Bei dem russischen Angriff auf Kiew sind in der Nacht mindestens 14 Menschen gestorben, darunter drei Kinder. Wie die ukrainische Regierung mitteilte, wurde das Gebiet der Ukraine mit 598 Drohnen sowie 31 ballistischen Raketen überzogen.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurde ein Großteil der russischen Flugkörper abgefangen: 563 von 598 Drohnen und 26 von 31 Raketen hätten unschädlich gemacht werden können. Trotzdem hatte die Angriffswelle tödliche Auswirkungen. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor erklärt, mehr als 30 weitere Menschen seien in der Hauptstadt verletzt worden, unter ihnen vier Kinder und ein Teenager.

Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, waren am Donnerstagmorgen in Kiew Rettungskräfte und Anwohner damit beschäftigt, Glasscherben und Baumaterialien von mehreren Straßen im Stadtzentrum zu entfernen. Auf von Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichten Aufnahmen war ein Wohnhaus zu sehen, in dem ein Angriff einen fünf Stockwerke tiefen Riss geschlagen hatte. Die Fenster mehrerer Wohnhäuser und Ladenlokale wurden zerstört. Matratzen hingen von Balkonen herab, die durch einen Treffer zerstört worden waren.

Ukraine entwickelt eigenes Flugabwehrsystem

Luftverteidigung hat für die Ukraine angesichts massiver russischer Drohnen- und Raketenangriffe oberste Priorität. Künftig soll ein eigenes System die Abwehr verbessern. Was es kann, lesen Sie hier.

Polens Präsident nimmt ukrainische Geflüchtete ins Visier