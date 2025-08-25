Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj: Russland verlor 2025 bereits knapp 300.000 Soldaten

Wolodymyr Selenskyj: Der ukrainische Präsident spricht von großen russischen Verlusten. (Quelle: Jacquelyn Martin/dpa)

Selenskyj beziffert die russischen Verluste. Zehntausende Menschen in Odessa sind ohne Strom. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 31. August

Marine-Inspekteur warnt vor "Eskalation aus Zufall"

Der Inspekteur der Deutschen Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, hat vor einer "gesteigerten Aggressivität" russischer Einheiten und deren möglichen Folgen gewarnt. Es gebe "Überflüge von Drohnen, wir haben Eindringversuche, Sabotage-Versuche", sagte Kaack im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Bundeswehr-Soldaten würden außerhalb der Dienstzeiten gezielt kontaktiert. Hinzu kämen Bedrohungen für die maritime Infrastruktur. Mehr dazu lesen Sie hier.

In den ersten acht Monaten dieses Jahres sollen mehr als 290.000 russische Soldaten im Ukraine-Krieg umgekommen sein. Das hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenky auf X geschrieben, unter Berufung auf Zahlen des ukrainischen Generals Oleksandr Syrskyj. Zu dem Großteil der Verluste soll es in der Region Donezk gekommen sein.

Die Ukraine plant nach Selenskyjs Worten zudem neue Angriffe tief in Russland. Nach dem Treffen mit Syrskyj schrieb der Präsident auf X, es seien auch neue, tiefgehende Angriffe geplant worden. Zuletzt hatte die Ukraine ihre Angriffe auf russische Energie-Anlagen verstärkt.

Putin baut sich eine Schattenarmee auf

Russland braucht stetige Neurekrutierungen, um seinen Krieg gegen die Ukraine fortzuführen. Leicht ist das nicht. Mittlerweile gibt es für Russen drei Wege, um sich zur Front zu melden.

Druschba-Pipeline: Ukraine greift eine von Orbáns Geldquellen an

Die Pipeline der Freundschaft sorgt einmal mehr für Streit. Ungarn reagiert ungehalten auf neue ukrainische Angriffe in Russland. Für die Ukraine ist das ein zweischneidiges Schwert.

Russland greift mit Drohnen an: Zehntausende ohne Strom