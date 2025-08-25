Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj: Russland verlor 2025 bereits knapp 300.000 Soldaten
Selenskyj beziffert die russischen Verluste. Zehntausende Menschen in Odessa sind ohne Strom. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Sonntag, 31. August
Marine-Inspekteur warnt vor "Eskalation aus Zufall"
Der Inspekteur der Deutschen Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, hat vor einer "gesteigerten Aggressivität" russischer Einheiten und deren möglichen Folgen gewarnt. Es gebe "Überflüge von Drohnen, wir haben Eindringversuche, Sabotage-Versuche", sagte Kaack im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Bundeswehr-Soldaten würden außerhalb der Dienstzeiten gezielt kontaktiert. Hinzu kämen Bedrohungen für die maritime Infrastruktur. Mehr dazu lesen Sie hier.
Selenskyj: Russland verlor 2025 bereits knapp 300.000 Soldaten
In den ersten acht Monaten dieses Jahres sollen mehr als 290.000 russische Soldaten im Ukraine-Krieg umgekommen sein. Das hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenky auf X geschrieben, unter Berufung auf Zahlen des ukrainischen Generals Oleksandr Syrskyj. Zu dem Großteil der Verluste soll es in der Region Donezk gekommen sein.
Die Ukraine plant nach Selenskyjs Worten zudem neue Angriffe tief in Russland. Nach dem Treffen mit Syrskyj schrieb der Präsident auf X, es seien auch neue, tiefgehende Angriffe geplant worden. Zuletzt hatte die Ukraine ihre Angriffe auf russische Energie-Anlagen verstärkt.
Putin baut sich eine Schattenarmee auf
Russland braucht stetige Neurekrutierungen, um seinen Krieg gegen die Ukraine fortzuführen. Leicht ist das nicht. Mittlerweile gibt es für Russen drei Wege, um sich zur Front zu melden.
Druschba-Pipeline: Ukraine greift eine von Orbáns Geldquellen an
Die Pipeline der Freundschaft sorgt einmal mehr für Streit. Ungarn reagiert ungehalten auf neue ukrainische Angriffe in Russland. Für die Ukraine ist das ein zweischneidiges Schwert.
Russland greift mit Drohnen an: Zehntausende ohne Strom
Die ukrainischen Behörden melden einen russischen Drohnenangriff auf den Großraum Odessa. Getroffen worden sei eine Energieanlage in der Nähe der Hafenstadt am Schwarzen Meer, schrieb Regionalgouverneur Oleh Kiper auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Mehr als 29.000 Menschen hätten keinen Strom. Wichtige Einrichtungen würden über Generatoren mit Elektrizität versorgt. Von dem Angriff am stärksten betroffen sei der an die Stadt Odessa angrenzende Ort Tschornomorsk. Hier seien auch Wohnhäuser und Verwaltungsgebäude beschädigt worden. Eine Person sei infolge der Angriffe verletzt worden, so Kiper. Eine Stellungnahme aus Moskau lag zunächst nicht vor.
Putin zu Gipfel in China eingetroffen
Der russische Präsident Wladimir Putin trifft zum Gipfel der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in der nordchinesischen Stadt Tianjin ein, meldet das chinesische Staatsfernsehen. Gastgeber des Treffens mit rund 20 weiteren Staats- und Regierungschefs ist sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping.
Offenbar Misstrauen in US-Regierung gegenüber Europa
Aus Kreisen der US-Regierung ist Misstrauen gegenüber den europäischen Verbündeten hinsichtlich des Ukrainekriegs zu hören. Das Nachrichtenportal Axios berichtet von Regierungsmitarbeitern, die Europa vorwerfen, den Krieg in die Länge zu ziehen. Lesen Sie mehr über die Vorwürfe und Forderungen aus der Trump-Regierung.
Samstag, 30. August
Ukraine: Haben russische Vorstöße gestoppt
Die ukrainischen Streitkräfte erzielen nach Angaben von Militärsprecher Wiktor Trehubow Erfolge an der Front. Sie hindern demnach russische Truppen daran, Ziele in der Region Donezk einzunehmen und stoppen weitere Vorstöße in die Region Dnipropetrowsk. In einem Abschnitt seien zudem russische Einheiten eingekesselt worden. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.
Selenskyj fordert Druck auf Russland vor China-Gipfel
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor der China-Reise von Kremlchef Wladimir Putin von internationalen Staatenführern Druck auf Russland gefordert. Er habe mit Indiens Premierminister Narenda Modi, der Putin treffen wolle, gesprochen, damit bei dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) die Notwendigkeit unterstrichen werde, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden, sagte Selenskyj. Er erwarte, dass sich Modi für einen Waffenstillstand in der Ukraine einsetze.
Moskaus Generalstabschef kündigt Fortsetzung der Angriffe an
Russlands Generalstabschef Waleri Gerassimow hat ungeachtet westlicher Forderungen nach Friedensverhandlungen eine Fortsetzung des russischen Angriffskriegs mit neuen Zielen für eine Herbstoffensive angekündigt. Es liefen derzeit unaufhörlich Angriffe entlang der gesamten Frontlinie, sagte Gerassimow zu der seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden Invasion in der Ukraine. "Heute legen wir die Aufgaben fest für die Gruppen der Streitkräfte, die auf die Herbstperiode gerichtet sind", sagte er. Die Aussagen stehen im Gegensatz zu den Forderungen etwa von US-Präsident Donald Trump, den Krieg rasch zu beenden.
Nach Darstellung von Gerassimow werden im Moment rund 99,7 Prozent des ukrainischen Gebiets Luhansk von den russischen Streitkräften kontrolliert. Im ukrainischen Gebiet Donezk seien es 79 Prozent und in den Gebieten Cherson 76 Prozent und Saporischschja 74 Prozent. Unabhängig überprüfbar sind die Angaben nicht.
Russland fordert, dass sich die ukrainischen Streitkräfte etwa aus dem Gebiet Donezk komplett zurückziehen und die Region Moskaus Armee überlassen, um einen Waffenstillstand zu erzielen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt das ab - auch, weil gerade die dort von der Ukraine gehaltenen Städte Slowjansk und Kramatorsk als wichtige Bastionen der Verteidigung gelten. Russland droht deshalb, die Städte zu erobern.
Kanzler Merz: Moskau stoppt Krieg nur unter massivem Druck
Bundeskanzler Friedrich Merz rechnet damit, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine erst stoppt, wenn es ihn aus wirtschaftlichen und militärischen Gründen nicht mehr führen kann. "Alle Bemühungen der letzten Wochen sind beantwortet worden mit einer noch aggressiveren Vorgehensweise dieses Regimes aus Moskau gegen die Bevölkerung in der Ukraine", sagte Merz am Samstag auf dem Landesparteitag der CDU-NRW. "Das wird auch so lange nicht aufhören, bis wir nicht gemeinsam dafür sorgen, dass Russland diesen Krieg zumindest aus wirtschaftlichen Gründen, vielleicht auch aus militärischen Gründen ... nicht länger führt." Er hatte in den vergangenen Tagen verstärkte Sanktionen gegen Russland gefordert, das die Ukraine 2022 überfallen hatte.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP